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от 11 500 ₽ за человека

Описание экскурсии

Что вас ожидает

До острова Ольхон вы поедете по живописной дороге среди Тажеранских степей Байкала. В посёлке Сахюрта переправитесь на пароме на Ольхон, где и начнётся основная часть экскурсии.

На острове мы исследуем южную и центральную часть, сделаем остановки и посетим достопримечательности:

Залив Загли и Хул , окружённые величественными мысами

Вершина Трезубец , напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал

Вершина Перевал , откуда открывается завораживающий вид на Байкал и острова Малого моря

Лагуна Шара-Шулун с изумрудной водой, пляжем с белым кварцевым и чёрным кристаллическим песком

Секретный пляж , окружённый скалами и дикой природой

Залив Семисосенный с длинным песчаным пляжем и степными просторами

Обзорная вершина Полевой стан , с которой открывается панорамный вид на центральную часть острова

Скала Шаманка на мысе Бурхан и столбы Сэрге — визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов

Во время путешествия вы познакомитесь с особенностями культуры народов, проживающих на Байкале, узнаете историю этого места, познакомитесь с местной культурой, узнаете про таинственных шаманов и тибетский буддизм. А также попробуете блюда национальной кухни. А ещё во время путешествия мы вместе сделаем потрясающие фотографии и видео.