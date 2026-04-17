Описание экскурсии
Что вас ожидает
До острова Ольхон вы поедете по живописной дороге среди Тажеранских степей Байкала. В посёлке Сахюрта переправитесь на пароме на Ольхон, где и начнётся основная часть экскурсии.
На острове мы исследуем южную и центральную часть, сделаем остановки и посетим достопримечательности:
Залив Загли и Хул, окружённые величественными мысами
Вершина Трезубец, напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал
Вершина Перевал, откуда открывается завораживающий вид на Байкал и острова Малого моря
Лагуна Шара-Шулун с изумрудной водой, пляжем с белым кварцевым и чёрным кристаллическим песком
Секретный пляж, окружённый скалами и дикой природой
Залив Семисосенный с длинным песчаным пляжем и степными просторами
Обзорная вершина Полевой стан, с которой открывается панорамный вид на центральную часть острова
Скала Шаманка на мысе Бурхан и столбы Сэрге — визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов
Во время путешествия вы познакомитесь с особенностями культуры народов, проживающих на Байкале, узнаете историю этого места, познакомитесь с местной культурой, узнаете про таинственных шаманов и тибетский буддизм. А также попробуете блюда национальной кухни. А ещё во время путешествия мы вместе сделаем потрясающие фотографии и видео.
- Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, скалы и бухты, долины рек и вершины гор. Но остров Ольхон — особенное место, притягивающее своей невероятной красотой и самобытностью. Великолепие Байкала раскрыто здесь со всей силой. За один день вы насладитесь потрясающими пейзажами с вершин, пройдетесь по диким песчаным пляжам и увидеть визитную карточку Байкала - Скалу Шаманка
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Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Обед в кафе