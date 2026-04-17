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Ольхон - жемчужина Байкала

Что вас ожидает: до острова Ольхон вы поедете по живописной дороге среди Тажеранских степей Байкала
Ольхон - жемчужина БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ольхон - жемчужина БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ольхон - жемчужина БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Что вас ожидает

До острова Ольхон вы поедете по живописной дороге среди Тажеранских степей Байкала. В посёлке Сахюрта переправитесь на пароме на Ольхон, где и начнётся основная часть экскурсии.

На острове мы исследуем южную и центральную часть, сделаем остановки и посетим достопримечательности:

  • Залив Загли и Хул, окружённые величественными мысами

  • Вершина Трезубец, напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал

  • Вершина Перевал, откуда открывается завораживающий вид на Байкал и острова Малого моря

  • Лагуна Шара-Шулун с изумрудной водой, пляжем с белым кварцевым и чёрным кристаллическим песком

  • Секретный пляж, окружённый скалами и дикой природой

  • Залив Семисосенный с длинным песчаным пляжем и степными просторами

  • Обзорная вершина Полевой стан, с которой открывается панорамный вид на центральную часть острова

  • Скала Шаманка на мысе Бурхан и столбы Сэрге — визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов

Во время путешествия вы познакомитесь с особенностями культуры народов, проживающих на Байкале, узнаете историю этого места, познакомитесь с местной культурой, узнаете про таинственных шаманов и тибетский буддизм. А также попробуете блюда национальной кухни. А ещё во время путешествия мы вместе сделаем потрясающие фотографии и видео.

  • Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, скалы и бухты, долины рек и вершины гор. Но остров Ольхон — особенное место, притягивающее своей невероятной красотой и самобытностью. Великолепие Байкала раскрыто здесь со всей силой. За один день вы насладитесь потрясающими пейзажами с вершин, пройдетесь по диким песчаным пляжам и увидеть визитную карточку Байкала - Скалу Шаманка

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Обед в кафе
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алексей, я родился и вырос в восточной Сибири, житель города Иркутск, с детства увлекаюсь туризмом, имею высшее образование и повышение квалификации в области туризма, являюсь аттестованным гидом, организую и самостоятельно провожу экскурсии и туры по Байкалу и Бурятии, а так же на Камчатке и по Монголии. Увлекаюсь фотографией и съемкой видео в путешествиях.

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