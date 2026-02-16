Всего за один день вы откроете для себя сердце Байкала — остров Ольхон.
Выберите подходящий маршрут: мистический север острова с легендарным мысом Хобой или живописный юг с озером Сердце и скалами в лишайнике. Вас ждут сакральные места, неземные пейзажи и горячий обед — ароматная уха из омуля на костре.
Описание экскурсииОстров Ольхон — это сердце Байкала, место, где суровая природа создала пейзажи неземной красоты. Мы приглашаем вас провести один день на этом удивительном острове. Наш тур стартует в поселке Хужир прямо от вашей гостиницы. Вас ждет настоящее приключение, горячий обед и возможность прикоснуться к сакральным местам. Выбирайте свой маршрут: вы можете отправиться на север острова с его дикими скалами и легендарным мысом Хобой, либо исследовать загадочный Юг с причудливыми скалами, омываемыми водами Малого Моря. Маршрут 1. Север Ольхона За один день мы посетим все главные достопримечательности острова и почувствуем его мистическую атмосферу. мыс Бурхан — священное место, где обитают местные духи; урочище Песчаное — уникальные ландшафты, где пустыня соседствует с ледниковым озером; мыс Хобой — самая северная точка Ольхона. Монументальная скала напоминает клык дракона, откуда открывается бескрайний простор Большого Байкала; мыс Саган-Хушун — удивительной красоты скалы, покрытые ярким лишайником; мыс Шунте-Левый с завораживающими видами; скульптура Хранители Байкала. Также вас ждет горячий обед — уха из байкальского омуля или суп из тушёнки, овощная нарезка и чай с пряниками. Маршрут 2. Юг Ольхона Этот маршрут идеален для ценителей разнообразных пейзажей. Мы исследуем южное побережье, где вас ждут: «Полевой стан» — первая панорамная точка с захватывающим видом на Малое море и поселок Хужир; озеро Ялга и Сад Камней — крупнейшее озеро острова. Теплое и мелкое летом, оно окружено живописными степями и отделено от моря песчаной косой. мыс Кобылья голова и озеро Сердце — мыс, напоминающий лошадиный профиль, и озеро, также получившее свое название из-за необычной формы; мыс Трезубец и замок Хулы — фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут 1:
- Мыс Бурхан
- Урочище Песчаное
- Мыс Хобой
- Мыс Саган-Хушун
- Мыс Шунте-Левый
- Скульптура «Хранитель Байкала»
- Маршрут 2:
- Смотровая площадка «Полевой Стан»
- Озеро Ялга
- Остров Огой и буддийская ступа
- Залив Нуры
- Ледяные пещеры и гроты
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Горячий обед
Что не входит в цену
- Посещение национального парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в п. Хужир. От вашей гостиницы
Завершение: П. Хужир. у вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
16 фев 2026
Экскурсия предусматривалась на внедорожнике, а была на буханке, на о. Огой мы не доехали
Алсу
12 янв 2026
Отличная экскурсия по о. Ольхон. Незабываемые впечатления, вкусная уха и замечательные виды.
Светлана
24 сен 2025
Были на Ольхоне семьёй,нам сильно понравилась экскурсия,которую провел Александр. Он очень подробно рассказал не только о достопримечательностях острова,но и жизни людей на острове. Накормил вкусным обедом. Очень советую данную экскурсию.
Кристина
19 сен 2025
Я впервые приехала на Ольхон и очень рада, что выбрала именно эту экскурсию.
Посмотрела невероятные красоты Байкала и Ольхона, такие как Урочище Песчаное, мыс Любви, мыс Три брата и Мыс Хобой.
Ксения
16 сен 2025
Интересные локации, хороший гид, есть время на погулять, обед, сделанный на берегу Байкала.
Елена
12 сен 2025
Всем рекомендую данную экскурсию!!! За день мы получили огромное количество невероятных эмоций!!! За поездку мы будто увидели всю Россию в одном месте- Байкал, горы, дюны, леса!!! Огромная благодарность нашему гиду
Сергей
25 авг 2025
Водитель Александр провел замечательную экскурсию по Югу Ольхона и показал и рассказал об истории мест, легендах, шаманах. Нам очень понравилось, группа была очень не большая, всего 4 человека.
Елена
17 авг 2025
Экскурсия прошла на отлично. Восхитились всеми красотами северной части Ольхона. Мы оценили высокий профессионализм гида Александра. Благодаря ему испытали огромное счастье находиться в этом уникальном в России месте. Экскурсия прошла живо, интересно и завершилась прекрасным обедом. Однозначно рекомендуем!
Олеся
16 авг 2025
Прекрасная экскурсия, замечательный гид Александр с отличным чувством юмора и широким кругозором. Подробно всё рассказывал, показывал, на все вопросы отвечал. Машину вёл аккуратно, контролировал, чтобы все были пристегнуты. Подсказывал с
Мария
14 авг 2025
Чудесная поездка с местным жителем на удобной машине. Спасибо большое Леониду за то, что все показал и рассказал.
Полина
11 авг 2025
Экскурсия очень хорошая! За 7 часов успели объехать весь север. Стоянки были от 10 до 30 минут. Большая стоянка час. Погуляли, много рассказали. И конечно, покатались на буханке по кочкам леса. Очень круто, спасибо
Алсу
10 авг 2025
Все понравилось! Экскурсия была очень интересная, узнали много нового и увидели красивые места Байкала. Особенно понравился обед, приготовленный Александром! Всем советуем данную экскурсию)
Свиридов
3 авг 2025
Величие и спокойствие - именно так можно описать природу юга Ольхона. Красоты этой части острова и бескрайность Большого моря поражают. Полюбоваться умопомрачительными пейзажами Байкала, посмотреть на Хужир с высоты птичьего полёта, построить свою собственную скульптуру из камней (чтобы загадать желания или чисто ради медитативной практики) - каждый найдёт на маршруте для себя что-то своё.
Alexey
29 июл 2025
Отлично прошло всё от начала до окончания экскурсии. Нас встретили прям в аэропорту острова Ольхон, посёлке Харанцы в 11:00. Потом провезли по всем заповедным местам Ольхона до самой северной точки
Наталия
29 июл 2025
Очень понравилась экскурсия на Ольхоне. Побывали в красивых местах! Пока любовались видами Байкала, гид приготовил прекрасный обед с ухой. Всё было замечательно. Спасибо.
