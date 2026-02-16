Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Всего за один день вы откроете для себя сердце Байкала — остров Ольхон.



Выберите подходящий маршрут: мистический север острова с легендарным мысом Хобой или живописный юг с озером Сердце и скалами в лишайнике. Вас ждут сакральные места, неземные пейзажи и горячий обед — ароматная уха из омуля на костре. 4.8 66 отзывов

Групповая экскурсия Оценка и отзывы 66 отзывов Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-9 человек На чём проводится На автомобиле 4350 ₽ за человека

Описание экскурсии Остров Ольхон — это сердце Байкала, место, где суровая природа создала пейзажи неземной красоты. Мы приглашаем вас провести один день на этом удивительном острове. Наш тур стартует в поселке Хужир прямо от вашей гостиницы. Вас ждет настоящее приключение, горячий обед и возможность прикоснуться к сакральным местам. Выбирайте свой маршрут: вы можете отправиться на север острова с его дикими скалами и легендарным мысом Хобой, либо исследовать загадочный Юг с причудливыми скалами, омываемыми водами Малого Моря. Маршрут 1. Север Ольхона За один день мы посетим все главные достопримечательности острова и почувствуем его мистическую атмосферу. мыс Бурхан — священное место, где обитают местные духи; урочище Песчаное — уникальные ландшафты, где пустыня соседствует с ледниковым озером; мыс Хобой — самая северная точка Ольхона. Монументальная скала напоминает клык дракона, откуда открывается бескрайний простор Большого Байкала; мыс Саган-Хушун — удивительной красоты скалы, покрытые ярким лишайником; мыс Шунте-Левый с завораживающими видами; скульптура Хранители Байкала. Также вас ждет горячий обед — уха из байкальского омуля или суп из тушёнки, овощная нарезка и чай с пряниками. Маршрут 2. Юг Ольхона Этот маршрут идеален для ценителей разнообразных пейзажей. Мы исследуем южное побережье, где вас ждут: «Полевой стан» — первая панорамная точка с захватывающим видом на Малое море и поселок Хужир; озеро Ялга и Сад Камней — крупнейшее озеро острова. Теплое и мелкое летом, оно окружено живописными степями и отделено от моря песчаной косой. мыс Кобылья голова и озеро Сердце — мыс, напоминающий лошадиный профиль, и озеро, также получившее свое название из-за необычной формы; мыс Трезубец и замок Хулы — фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Маршрут 1:

Мыс Бурхан

Урочище Песчаное

Мыс Хобой

Мыс Саган-Хушун

Мыс Шунте-Левый

Скульптура «Хранитель Байкала»

Маршрут 2:

Смотровая площадка «Полевой Стан»

Озеро Ялга

Остров Огой и буддийская ступа

Залив Нуры

Ледяные пещеры и гроты Что включено Транспортное обслуживание

Услуги гида

Горячий обед Что не входит в цену Посещение национального парка Где начинаем и завершаем? Начало: Экскурсия начинается в п. Хужир. От вашей гостиницы Завершение: П. Хужир. у вашей гостиницы Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.