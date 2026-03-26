Вас ждет уникальное путешествие на самый загадочный остров Байкала — всего за один день мы изучим Ольхон, который называют сердцем озера. Нас ждет знакомство с таинственными мысами, древними городищами и панорамными видами. Посетим Хужир, где увидим священную Шаманку и столбы сэргэ.
Описание экскурсииОльхон — географический, исторический и сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным колоритом, духом шаманизма и древними бурятскими легендами. С паромной переправы мы отправимся на остров через пролив Ольхонские ворота, который разделяет материковую часть западного берега озера Байкал и южную оконечность острова Ольхон. Осмотрим юг Ольхона — мыс Кобылья голова и залив Загли, мыс Хоргой и смотровую площадку Полевой стан. А в зимнее время дополнительно посетим остров Огой и буддийскую ступу. Во время экскурсии вы попробуете Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав. Также мы посетим Хужир — крупнейший населенный пункт на Ольхоне, расположенный в центральной части острова. Отправимся на мыс Бурхан (скала Шаманка) — это памятник природы и одна из девяти святынь Азии. О нём столетиями складывались легенды, мыс почитают и сторонники шаманизма, и приверженцы буддизма. На открытой площадке у мыса Бурхан установлено 13 ритуальных столбов сэргэ в часть 13 нойонов Севера.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пролив Ольхонские ворота
- Юг острова Ольхон
- Хужир, мыс Бурхан
- Байкал
Что включено
- Трансфер на комфортном автомобиле по маршруту экскурсии
- Услуги гида
- Обед
- Билеты в Национальный парк
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
К
Гид Алексей просто супер парень! Весело, интересно и познавательно. Байкал прекрасен, мы всем довольны! Спасибо
О
Экскурсию проводили Роман, Максим и Григорий Викторович - спасибо Вам большое за погружение в мир Байкала и Ольхона, очень интересно и душевно! Хотим приехать еще, посмотреть на природу Байкала во все времена года.
O
Добрый день! Познавательная интересная экскурсия с опытным гидом Максимом. Если хотите увидеть красоту природы озера Байкал, начните знакомство с острова Ольхон - удивительное место, с прекрасными манящими видами, которое хочется посетить вновь.
С
Тропами Ольхона. Большое спасибо за море впечатлений и положительных эмоций. Экскурсия началась как только я села в машину. Наш Гид Дмитрий собирая всех участников путешествия по городу рассказывал о городе
А
Увидели Ольхон в самом прекрасном его виде 😍
Гид рассказал очень много интересных фактов про Иркутскую область и Байкал) Остались под впечатлением) Однозначно рекомендуем 🔥🔥🔥
Е
Великолепная экскурсия! Мы ездили мини-группой 4 человека. Множество эмоций, великолепные виды и природа. Ольхон - то место, которое необходимо посетить. Отдельная огромная благодарность гиду Алексею за профессиональное вождение автомобиля в сложных условиях, экскурсионные сопровождение и чувство юмора!))
А
День просто великолепен, незабываем, много ярких впечатлений. Огромное спасибо гиду Родиону за показанные места острова Ольхон и не только. Обязательно посетим Байкал зимой, но уже на коньках. Байкал незабываемое место у нас в России. Спасибо Вашей дружной компании за организованный досуг. ❤️
К
Я побывала на экскурсии "Тропами Ольхона" осталась в восторге от этого мероприятия. Мы посетили посёлок Хужир, достопримечательность Ольхона- мыс Бурхан, скала Шаманка. От сюда открывается шикарный вид на Байкал и
О
Была небольшая группа на две машины, мы были с ребёнком 10 лет.
Удобно что забирают с отеля и привозят обратно. Увидели степи, Ольхон, гору Шаманку, 13 шаманских столбов. Загадали желания привязали
Т
Экскурсия началась что мой гид объяснял показывал и отвечал на вопросы.
Экскурсия интересная, увлекательная, я была в Иркутске в первый раз и думала что сама рассмотрю всю красоту Байкала.
но нет экскурсия
С
И
В первую очередь хочется выразить благодарность за организацию тура. Дополнительные затраты только на сувениры, всё остальное уже включено в стоимость (оплата за паром, посещение заповедника и обед). Забирают от места
С
Все норм.
Н
Интересная поездка, спасибо организаторам и гиду Роману!
Комфортный транспорт, вкусный обед в кафе, чёткая организация по времени, красивейшие локации - всё замечательно!
Ольхон прекрасен, хочется вернуться 🧡
Т
Всё понравилось, от дедушки Байкала в восторге. Спасибо году Алексею за такую поездку и экскурсию.
Входит в следующие категории Байкала
