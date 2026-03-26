Байкальская классика: юг Ольхона и скала Шаманка

Байкальская классика
Вас ждет уникальное путешествие на самый загадочный остров Байкала — всего за один день мы изучим Ольхон, который называют сердцем озера. Нас ждет знакомство с таинственными мысами, древними городищами и панорамными видами. Посетим Хужир, где увидим священную Шаманку и столбы сэргэ.
5
50 отзывов
Байкальская классика: юг Ольхона и скала Шаманка
Байкальская классика: юг Ольхона и скала Шаманка
Байкальская классика: юг Ольхона и скала Шаманка

Описание экскурсии

Ольхон — географический, исторический и сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным колоритом, духом шаманизма и древними бурятскими легендами. С паромной переправы мы отправимся на остров через пролив Ольхонские ворота, который разделяет материковую часть западного берега озера Байкал и южную оконечность острова Ольхон. Осмотрим юг Ольхона — мыс Кобылья голова и залив Загли, мыс Хоргой и смотровую площадку Полевой стан. А в зимнее время дополнительно посетим остров Огой и буддийскую ступу. Во время экскурсии вы попробуете Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав. Также мы посетим Хужир — крупнейший населенный пункт на Ольхоне, расположенный в центральной части острова. Отправимся на мыс Бурхан (скала Шаманка) — это памятник природы и одна из девяти святынь Азии. О нём столетиями складывались легенды, мыс почитают и сторонники шаманизма, и приверженцы буддизма. На открытой площадке у мыса Бурхан установлено 13 ритуальных столбов сэргэ в часть 13 нойонов Севера.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пролив Ольхонские ворота
  • Юг острова Ольхон
  • Хужир, мыс Бурхан
  • Байкал
Что включено
  • Трансфер на комфортном автомобиле по маршруту экскурсии
  • Услуги гида
  • Обед
  • Билеты в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
1
3
2
1
1
К
Гид Алексей просто супер парень! Весело, интересно и познавательно. Байкал прекрасен, мы всем довольны! Спасибо
О
Экскурсию проводили Роман, Максим и Григорий Викторович - спасибо Вам большое за погружение в мир Байкала и Ольхона, очень интересно и душевно! Хотим приехать еще, посмотреть на природу Байкала во все времена года.
O
Добрый день! Познавательная интересная экскурсия с опытным гидом Максимом. Если хотите увидеть красоту природы озера Байкал, начните знакомство с острова Ольхон - удивительное место, с прекрасными манящими видами, которое хочется посетить вновь.
С
Тропами Ольхона. Большое спасибо за море впечатлений и положительных эмоций. Экскурсия началась как только я села в машину. Наш Гид Дмитрий собирая всех участников путешествия по городу рассказывал о городе
о тех улицах которые проезжали. Чем очень порадовал меня т. к в Иркутске я впервые. Далее дорога шла к о. Ольхон. По дороге мы делали остановки … провели обряд Бурхан, задобрили духов этого места. На острове было не менее интересно, заехали искупаться в маленькую бухточку. Гид не торопил нас, давал возможность насладиться видами, надышаться чистейшим воздухом острова, набраться энергии этого места.
По моей просьбе маршрут построили так, что бы после всех знаковых мест острова я могла бы остаться в п. Хужир. Спасибо организаторам Галине и Дмитрию гиду нашему за подаренные эмоции.

А
Увидели Ольхон в самом прекрасном его виде 😍
Гид рассказал очень много интересных фактов про Иркутскую область и Байкал) Остались под впечатлением) Однозначно рекомендуем 🔥🔥🔥
Е
Великолепная экскурсия! Мы ездили мини-группой 4 человека. Множество эмоций, великолепные виды и природа. Ольхон - то место, которое необходимо посетить. Отдельная огромная благодарность гиду Алексею за профессиональное вождение автомобиля в сложных условиях, экскурсионные сопровождение и чувство юмора!))
А
День просто великолепен, незабываем, много ярких впечатлений. Огромное спасибо гиду Родиону за показанные места острова Ольхон и не только. Обязательно посетим Байкал зимой, но уже на коньках. Байкал незабываемое место у нас в России. Спасибо Вашей дружной компании за организованный досуг. ❤️
К
Я побывала на экскурсии "Тропами Ольхона" осталась в восторге от этого мероприятия. Мы посетили посёлок Хужир, достопримечательность Ольхона- мыс Бурхан, скала Шаманка. От сюда открывается шикарный вид на Байкал и
его песчаные пляжи. Также мы посетили смотровые площадки, где тоже открывается красивейший вид на озеро. Также хочу сказать спасибо нашему гиду Григорию. Это мастер своего дела. Во время поездки до острова, Григорий рассказал про каждый кустик, животное, приводил примеры, это было настолько интересно. Поездкой я осталась довольна.

О
Была небольшая группа на две машины, мы были с ребёнком 10 лет.
Удобно что забирают с отеля и привозят обратно. Увидели степи, Ольхон, гору Шаманку, 13 шаманских столбов. Загадали желания привязали
ленточки. Обед был в кафе всё вкусно.
С туалетом не было проблем, в кафе и на заправках чистые туалеты. Ну на пароме не очень, но всегда есть кустики. Не было никаких возражений со стороны гидов если просили остановить. У нас был Радион, показал места красивые и рассказал много интересных моментов.

Т
Экскурсия началась что мой гид объяснял показывал и отвечал на вопросы.
Экскурсия интересная, увлекательная, я была в Иркутске в первый раз и думала что сама рассмотрю всю красоту Байкала.
но нет экскурсия
мне показала то что я бы не увидела и не узнала. Остров Ольхон это Сказка.
Даже не сомневайтесь привлекали все локации где останавливались, даже была возможность покупаться, на кормили что даже когда едешь обратно о еде не думаешь (взяла перекус так как готовилась тщательно, даже не понадобился,хотя и думала что на свежем воздухе аппетит проснеться как иногда и бывает у многих) свободное время будет предостаточно что бы погулять, узнать, насладиться природой.
Спасибо гиду Родиону!

С
Экскурсия началась что мой гид объяснял показывал и отвечал на вопросы.
Экскурсия интересная, увлекательная, я была в Иркутске в первый раз и думала что сама рассмотрю всю красоту Байкала.
но нет экскурсия
мне показала то что я бы не увидела и не узнала. Остров Ольхон это Сказка.
Даже не сомневайтесь привлекали все локации где останавливались, даже была возможность покупаться, на кормили что даже когда едешь обратно о еде не думаешь (взяла перекус так как готовилась тщательно, даже не понадобился,хотя и думала что на свежем воздухе аппетит проснеться как иногда и бывает у многих) свободное время будет предостаточно что бы погулять, узнать, насладиться природой.
Спасибо гиду Родиону!

И
В первую очередь хочется выразить благодарность за организацию тура. Дополнительные затраты только на сувениры, всё остальное уже включено в стоимость (оплата за паром, посещение заповедника и обед). Забирают от места
проживания (в центре). Это немаловажно!
Путешествовали мы на автомобиле с гидом Алексеем. Очень хороший и душевный гид. Сам остров Ольхон великолепен. Природа замечательная, виды закачаешься и плюс грамотно организованный тур. Огромное спасибо за наши непередаваемые впечатления!

С
Все норм.
Н
Интересная поездка, спасибо организаторам и гиду Роману!
Комфортный транспорт, вкусный обед в кафе, чёткая организация по времени, красивейшие локации - всё замечательно!
Ольхон прекрасен, хочется вернуться 🧡
Т
Всё понравилось, от дедушки Байкала в восторге. Спасибо году Алексею за такую поездку и экскурсию.

Входит в следующие категории Байкала

Похожие экскурсии на «Байкальская классика: юг Ольхона и скала Шаманка»

Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
18 200 ₽ за всё до 6 чел.
В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
Начало: Улан-Удэ, Горячинск, местность «Каменная Черепаха»
Расписание: С 20 марта по 10 мая
11 900 ₽ за человека
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Джиппинг
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка
Начало: Иркутск / Листвянка и другие адреса
Расписание: Любой день по договоренности
15 000 ₽ за всё до 17 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Байкале
12 900 ₽ за человека