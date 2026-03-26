Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Вас ждет уникальное путешествие на самый загадочный остров Байкала — всего за один день мы изучим Ольхон, который называют сердцем озера. Нас ждет знакомство с таинственными мысами, древними городищами и панорамными видами. Посетим Хужир, где увидим священную Шаманку и столбы сэргэ. 5 50 отзывов

Групповая экскурсия 12 900 ₽ за человека 5 50 отзывов более 12 часов 1-9 человек На автомобиле

Описание экскурсии Ольхон — географический, исторический и сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным колоритом, духом шаманизма и древними бурятскими легендами. С паромной переправы мы отправимся на остров через пролив Ольхонские ворота, который разделяет материковую часть западного берега озера Байкал и южную оконечность острова Ольхон. Осмотрим юг Ольхона — мыс Кобылья голова и залив Загли, мыс Хоргой и смотровую площадку Полевой стан. А в зимнее время дополнительно посетим остров Огой и буддийскую ступу. Во время экскурсии вы попробуете Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав. Также мы посетим Хужир — крупнейший населенный пункт на Ольхоне, расположенный в центральной части острова. Отправимся на мыс Бурхан (скала Шаманка) — это памятник природы и одна из девяти святынь Азии. О нём столетиями складывались легенды, мыс почитают и сторонники шаманизма, и приверженцы буддизма. На открытой площадке у мыса Бурхан установлено 13 ритуальных столбов сэргэ в часть 13 нойонов Севера.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пролив Ольхонские ворота

Юг острова Ольхон

Хужир, мыс Бурхан

Что включено Трансфер на комфортном автомобиле по маршруту экскурсии

Билеты в Национальный парк Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: В отеле или аэропорту Иркутска Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.