Приглашаю вас туда, где много солнца, живописные виды и каждый миг дарит яркие впечатления — отправляемся на остров Ольхон! Эта экскурсия — идеальный вариант для тех, кто хочет посмотреть Байкал, но ограничен по времени. За один день мы увидим максимум интересных мест на юге Ольхона.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
2
янв
янв
9
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Иркутско-Якутский тракт
- Дацан Тубдэн Даржелинг
- Тажеранские степи
- Мыс Бурхан
- Сарайский пляж
- Арт-пространство Хужира
- Байкал
Описание
Программа тура: Если вы ограничены во времени, но очень хочется увидеть остров Ольхон, эта экскурсия вам идеально подходит.
Выезд утром в 8:00. Заберу вас в любом удобном для вас месте. По дороге на остров вы узнаете интересные факты о культуре и быте бурятского народа, попробуете национальную кухню, услышите историю нашего края, посетите буддийский дацан, узнаете, что значит "бурханить", увидите скалы, у каждой из которой есть своя легенда. Нас ждет переправа на пароме на остров Ольхон, прогулка по п. Хужир, посещение арт-пространства на территории рыбзавода, кладбище заброшенных кораблей, сарайский пляж, посещение одной из девяти святынь Азии — скалы Шаманки.
• Вечером после насыщенного дня вернемся в Иркутск. Обратите внимание:
- Экскурсия на легковом автомобиле проводится с 5 мая по 25 декабря.
- В зимнее время с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе.
- Возможны групповые экскурсии на хивусе по Малому морю (4000 р/чел) с посещением гротов, о. Огой.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер туда-обратно
- Остановки по маршруту на фотосъемку
- Что не входит
- Переправа на хивусе с 1.01 по 01.05 (~2000 р/чел)
- Вход в национальный парк (400 руб. /чел.)
- Питание (заказ в кафе по меню)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Иркутск. Место по согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Организационные моменты:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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95008 550₽ за человека