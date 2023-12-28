Программа тура: Если вы ограничены во времени, но очень хочется увидеть остров Ольхон, эта экскурсия вам идеально подходит.

Выезд утром в 8:00. Заберу вас в любом удобном для вас месте. По дороге на остров вы узнаете интересные факты о культуре и быте бурятского народа, попробуете национальную кухню, услышите историю нашего края, посетите буддийский дацан, узнаете, что значит "бурханить", увидите скалы, у каждой из которой есть своя легенда. Нас ждет переправа на пароме на остров Ольхон, прогулка по п. Хужир, посещение арт-пространства на территории рыбзавода, кладбище заброшенных кораблей, сарайский пляж, посещение одной из девяти святынь Азии — скалы Шаманки.

• Вечером после насыщенного дня вернемся в Иркутск. Обратите внимание: