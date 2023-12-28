Один день на Ольхоне

Индивидуальная экскурсия на Байкале
Приглашаю вас туда, где много солнца, живописные виды и каждый миг дарит яркие впечатления — отправляемся на остров Ольхон! Эта экскурсия — идеальный вариант для тех, кто хочет посмотреть Байкал, но ограничен по времени. За один день мы увидим максимум интересных мест на юге Ольхона.
Один день на Ольхоне
Один день на Ольхоне
Один день на Ольхоне
Один день на Ольхоне
Один день на Ольхоне
Один день на Ольхоне
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
9
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Иркутско-Якутский тракт
  • Дацан Тубдэн Даржелинг
  • Тажеранские степи
  • Мыс Бурхан
  • Сарайский пляж
  • Арт-пространство Хужира
  • Байкал

Описание

Программа тура: Если вы ограничены во времени, но очень хочется увидеть остров Ольхон, эта экскурсия вам идеально подходит.
Выезд утром в 8:00. Заберу вас в любом удобном для вас месте. По дороге на остров вы узнаете интересные факты о культуре и быте бурятского народа, попробуете национальную кухню, услышите историю нашего края, посетите буддийский дацан, узнаете, что значит "бурханить", увидите скалы, у каждой из которой есть своя легенда. Нас ждет переправа на пароме на остров Ольхон, прогулка по п. Хужир, посещение арт-пространства на территории рыбзавода, кладбище заброшенных кораблей, сарайский пляж, посещение одной из девяти святынь Азии — скалы Шаманки.

• Вечером после насыщенного дня вернемся в Иркутск. Обратите внимание:

  • Экскурсия на легковом автомобиле проводится с 5 мая по 25 декабря.
  • В зимнее время с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе.
  • Возможны групповые экскурсии на хивусе по Малому морю (4000 р/чел) с посещением гротов, о. Огой.

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер туда-обратно
  • Остановки по маршруту на фотосъемку
Что не входит
  • Переправа на хивусе с 1.01 по 01.05 (~2000 р/чел)
  • Вход в национальный парк (400 руб. /чел.)
  • Питание (заказ в кафе по меню)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск. Место по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Организационные моменты:
  • В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Завтра
29 дек
30 дек
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