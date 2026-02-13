А Алексей Это была лучшая экскурсия на моем маршруте. Удобный автомобиль и разумное количество людей в нем - передвигаться было очень комфортно. Ольхон порадовал солнечной погодой и красивыми пейзажами. Гид Михаил много чего рассказал и показал, его внимание сделало поездку еще более замечательной. Было здорово, рекомендую.

М Мила Большое спасибо Данилу за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно и познавательно. Рекомендую!"

В Вадим Море замечательных впечатлений. Обязательно вернусь в эти края снова.

М Марина Семен отличный гид! Все прошло отлично! И маршрут восхитительный! Спасибо!

Н Никита Невероятное знакомство с Байкалом. Гид Алексей замечательный и очень чуткий. 100% всем рекомендую если времени мало, но насладиться Байкалом нужно.

К Карина Огромная благодарность гиду Семёну! Человек с глубочайшими знаниями, интеллигент и профессионал. Его рассказы завораживают. Решила вернуться на Байкал зимой и снова с ним. Всем рекомендую!

В Вячеслав Экскурсия проведена профессионально, познавательно, на одном дыхании. Обязательно, хотя бы один раз в жизни, необходимо приехать на Ольхон, а лучше с Алексеем.

К Константин Это было потрясающе! Во всех отношениях. Экскурсия превзошла ожидания! Большое спасибо за организацию и проведение нашему гиду Семёну. Невероятные впечатления!

И Инна Очень интересная экскурсия с потрясающим гидом Семёном! На протяжении всей поездки было настолько интересно, что не ощущалась усталость. Виды великолепные! От души рекомендуем.

Е Екатерина Впечатляющее путешествие! Спасибо гиду Семену, организатору Алексею. Обязательно буду рекомендовать, хочется приехать зимой. Ольхон очень необычный, вода прозрачная…

Э Эдуард Все прекрасно. Из-за погоды сменился гид, но все прошло на высшем уровне. Машина комфортабельная. Семён прекрасный водитель и человек, помогал с фото, рассказывал истории. Спасибо за опыт.

Ю Юлия Ольхон впечатляет своей суровой красотой. Впечатления у нас с дочерью только положительные. Спасибо Алексею и попутчикам.

А Алена Благодарим Алексея за потрясающе насыщенный день! Паромом проехали быстро. Посетили самые ценные места с невероятными видами, пляж, Хужир. Рассказывал интересно. Собираемся повторить зимой.

А Артур Очень понравилась экскурсия. Проводил Семён, отлично рассказывал про посещаемые места, особенности жизни и быта. Посетили потрясающие места. Спасибо большое!