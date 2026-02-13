Приглашаем в путешествие на величественный остров Ольхон.
Вы сможете выбрать маршрут, который ближе именно вам: отправиться к вершинам южного берега, чтобы увидеть бухты с изумрудной водой и панорамы Малого моря, или
Вы сможете выбрать маршрут, который ближе именно вам: отправиться к вершинам южного берега, чтобы увидеть бухты с изумрудной водой и панорамы Малого моря, или
Описание экскурсииЭкскурсия на остров Ольхон По пути на остров туристы проедут через живописные Тажеранские степи Байкала и переправятся на пароме в посёлке Сахюрта, где начинается основная часть маршрута. Южная и центральная часть острова На маршруте будут остановки на Заливе Хагли и Хул, окружённых мысами, а также на вершине Трезубец, напоминающей руины средневекового замка с панорамными видами на Байкал. Далее путь ведёт к вершине Перевал, с которой открываются виды на Байкал и острова Малого моря. Лагуны и пляжи Туристы посетят лагуну Шара-Шулун с изумрудной водой и песчаными пляжами, а также секретный пляж, окружённый скалами, и залив Семисосенный с длинным песчаным берегом. Культурные и сакральные места На маршруте также будет обзорная вершина Полевой стан, откуда видна центральная часть острова, и скала Шаманка на мысе Бурхан — сакральное место для шаманистов. Туристы узнают историю мест, особенности культуры народов Байкала и традиции тибетского буддизма, а также попробуют блюда национальной кухни.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут 1:
- Залив Хагли
- Залив Хул
- Вершина Трезубец
- Вершина Перевал
- Лагуна Шара-Шулун
- Секретный пляж
- Залив Семисосенный
- Обзорная вершина «Полевой стан»
- Скала «Шаманка» на мысе Бурхан
- Маршрут 2:
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Одинокая Береза
- Скала Трезубец
- Мыс Кобылья голова
- Озеро Ялга
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Переправа на пароме
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Переправа на СВП (на остров катером на воздушной подушке) - 2000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора, 7
Завершение: Иркутск, гостиница Ангара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 175 отзывов
А
Алексей
13 фев 2026
Это была лучшая экскурсия на моем маршруте. Удобный автомобиль и разумное количество людей в нем - передвигаться было очень комфортно. Ольхон порадовал солнечной погодой и красивыми пейзажами. Гид Михаил много чего рассказал и показал, его внимание сделало поездку еще более замечательной. Было здорово, рекомендую.
М
Мила
6 фев 2026
Большое спасибо Данилу за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно и познавательно. Рекомендую!"
В
Вадим
18 ноя 2025
Море замечательных впечатлений. Обязательно вернусь в эти края снова.
М
Марина
8 ноя 2025
Семен отличный гид! Все прошло отлично! И маршрут восхитительный! Спасибо!
Н
Никита
7 ноя 2025
Невероятное знакомство с Байкалом. Гид Алексей замечательный и очень чуткий. 100% всем рекомендую если времени мало, но насладиться Байкалом нужно.
К
Карина
5 ноя 2025
Огромная благодарность гиду Семёну! Человек с глубочайшими знаниями, интеллигент и профессионал. Его рассказы завораживают. Решила вернуться на Байкал зимой и снова с ним. Всем рекомендую!
В
Вячеслав
3 ноя 2025
Экскурсия проведена профессионально, познавательно, на одном дыхании. Обязательно, хотя бы один раз в жизни, необходимо приехать на Ольхон, а лучше с Алексеем.
К
Константин
27 окт 2025
Это было потрясающе! Во всех отношениях. Экскурсия превзошла ожидания! Большое спасибо за организацию и проведение нашему гиду Семёну. Невероятные впечатления!
И
Инна
26 окт 2025
Очень интересная экскурсия с потрясающим гидом Семёном! На протяжении всей поездки было настолько интересно, что не ощущалась усталость. Виды великолепные! От души рекомендуем.
Е
Екатерина
19 окт 2025
Впечатляющее путешествие! Спасибо гиду Семену, организатору Алексею. Обязательно буду рекомендовать, хочется приехать зимой. Ольхон очень необычный, вода прозрачная…
Э
Эдуард
19 окт 2025
Все прекрасно. Из-за погоды сменился гид, но все прошло на высшем уровне. Машина комфортабельная. Семён прекрасный водитель и человек, помогал с фото, рассказывал истории. Спасибо за опыт.
Ю
Юлия
17 окт 2025
Ольхон впечатляет своей суровой красотой. Впечатления у нас с дочерью только положительные. Спасибо Алексею и попутчикам.
А
Алена
15 окт 2025
Благодарим Алексея за потрясающе насыщенный день! Паромом проехали быстро. Посетили самые ценные места с невероятными видами, пляж, Хужир. Рассказывал интересно. Собираемся повторить зимой.
А
Артур
11 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Проводил Семён, отлично рассказывал про посещаемые места, особенности жизни и быта. Посетили потрясающие места. Спасибо большое!
Л
Людмила
10 окт 2025
Очень понравилось путешествие на Ольхон. Наш гид Михаил отлично провел с нами экскурсию. Погода была солнечная, маршрут интересный. Рекомендуем, остались теплые воспоминания.
Входит в следующие категории Байкала
Похожие экскурсии на «Лучшие авторские туры на Ольхон: два взгляда на сердце Байкала»
Мини-группа
до 11 чел.
В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
Начало: Улан-Удэ, Горячинск, местность «Каменная Черепаха»
Расписание: С 20 марта по 10 мая
9800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии
Начало: С. Горячинск, ул. Октябрьская, 15в/1
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ольхон - сердце Байкала: однодневная экскурсия
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
39 000 ₽ за всё до 6 чел.