Прогулка на корабле по Байкалу с пристани «Маяк»

Пейзажи, чистейший воздух и кристально чистая вода Байкала завораживают туристов. Часовая прогулка на корабле подарит незабываемые впечатления
Невероятные пейзажи, чистейший воздух и кристально чистая вода Байкала завораживают. Забудьте о повседневных заботах и насладитесь отдыхом. На фоне величественной природы Байкала вы потеряете счёт времени, ощущая полное счастье и свободу.

Не пропустите эту потрясающую возможность окунуться в мир загадочного Байкала и сделать своё путешествие незабываемым
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚢 Уникальная прогулка на корабле
  2. 🌅 Восхитительные пейзажи Байкала
  3. 🌬️ Чистейший воздух
  4. 💧 Кристально чистая вода
  5. 🛳️ Комфортный корабль
  6. 🧘 Полное расслабление и отдых

Что можно увидеть

  • Байкал
Прогулка на корабле по Байкалу с пристани «Маяк»
Прогулка на корабле по Байкалу с пристани «Маяк»
Прогулка на корабле по Байкалу с пристани «Маяк»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Только представьте, какое удовольствие можно получить, побывав на борту нашего уютного корабля! Невероятные пейзажи, чистейший воздух, кристально чистая вода Байкала завораживают. Забудьте о повседневных заботах и насладитесь отдыхом. На фоне величественной природы Байкала вы потеряете счёт времени, ощущая полное счастье и свободу. Не пропустите эту потрясающую возможность окунуться в мир загадочного Байкала и сделать своё путешествие незабываемым! Важная информация: Место отправления — пристань смотровой площадки «Маяк», ОЭЗ «Байкальская гавань», с. Турка, Прибайкальский район.

с 1 мая по 30 октября, ежедневно

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 500 ₽
Детский (от 3 до 10 лет)2 000 ₽
Детский (до 3 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка на корабле
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пристань смотровой площадки «Маяк», с. Турка
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября, ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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