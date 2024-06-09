Прогулка на корабле по Байкалу с пристани «Маяк»

Невероятные пейзажи, чистейший воздух и кристально чистая вода Байкала завораживают. Забудьте о повседневных заботах и насладитесь отдыхом. На фоне величественной природы Байкала вы потеряете счёт времени, ощущая полное счастье и свободу.
Не пропустите эту потрясающую возможность окунуться в мир загадочного Байкала и сделать своё путешествие незабываемым
Не пропустите эту потрясающую возможность окунуться в мир загадочного Байкала и сделать своё путешествие незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Уникальная прогулка на корабле
- 🌅 Восхитительные пейзажи Байкала
- 🌬️ Чистейший воздух
- 💧 Кристально чистая вода
- 🛳️ Комфортный корабль
- 🧘 Полное расслабление и отдых
Что можно увидеть
- Байкал
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Только представьте, какое удовольствие можно получить, побывав на борту нашего уютного корабля! Невероятные пейзажи, чистейший воздух, кристально чистая вода Байкала завораживают. Забудьте о повседневных заботах и насладитесь отдыхом. На фоне величественной природы Байкала вы потеряете счёт времени, ощущая полное счастье и свободу. Не пропустите эту потрясающую возможность окунуться в мир загадочного Байкала и сделать своё путешествие незабываемым! Важная информация: Место отправления — пристань смотровой площадки «Маяк», ОЭЗ «Байкальская гавань», с. Турка, Прибайкальский район.
с 1 мая по 30 октября, ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 500 ₽
|Детский (от 3 до 10 лет)
|2 000 ₽
|Детский (до 3 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на корабле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пристань смотровой площадки «Маяк», с. Турка
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября, ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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