Прогулка на корабле по Байкалу с пристани «Маяк»

Невероятные пейзажи, чистейший воздух и кристально чистая вода Байкала завораживают. Забудьте о повседневных заботах и насладитесь отдыхом. На фоне величественной природы Байкала вы потеряете счёт времени, ощущая полное счастье и свободу. Не пропустите эту потрясающую возможность окунуться в мир загадочного Байкала и сделать своё путешествие незабываемым

Описание экскурсии

Только представьте, какое удовольствие можно получить, побывав на борту нашего уютного корабля! Невероятные пейзажи, чистейший воздух, кристально чистая вода Байкала завораживают. Забудьте о повседневных заботах и насладитесь отдыхом. На фоне величественной природы Байкала вы потеряете счёт времени, ощущая полное счастье и свободу. Не пропустите эту потрясающую возможность окунуться в мир загадочного Байкала и сделать своё путешествие незабываемым! Важная информация: Место отправления — пристань смотровой площадки «Маяк», ОЭЗ «Байкальская гавань», с. Турка, Прибайкальский район.