Путешествие к БайкалуПриглашаем Вас на индивидуальную однодневную экскурсию на озеро Байкал с посещением термального горячего источника «Загза» в местности Энхалук.

Во время нашего путешествия по пути вы ознакомитесь с достопримечательностями Восточного побережья озера Байкал. От гида вы узнаете общую информацию о Байкале, о его истории и легендах, а также исторические факты о заливе Провал и почему он так назван.

По пути к озеру Байкал будет остановка в месте поклонения бурят-шаманистов. Вы познакомитесь с хозяином и повелителем этих мест — это деревянная скульптурная композиция, в центре которой повелитель воды Усаан-Лобсон высотой более 3,5 метров, а у изножья божества девять сакральных фигурок — его мифических слуг. Гид вам расскажет об этом мифологическом владыке Байкала. Пляжи ЭнхалукаЗатем вы посетите одно из любимых мест отдыха и туризма в Бурятии — песчаные пляжи села Энхалук. Далее вам предстоит посетить термальный источник «Загза» (который относится к водам гидрокарбонатного типа, температура от +40°С и выше). Замечательный эффект от горячих ванн замечают больные с проблемами костей и суставов, нервной системы.

Источники находятся в хвойном лесном массиве, поэтому оздоровление будет комплексным — помогут и целебные воды, и неторопливые прогулки по свежему воздуху берега озера Байкал.

Красота и целительная сила природы у источников «Загза» зарядят вас энергией на весь год. Лечебные факторы:Подобные минеральные воды успешно применяются при: