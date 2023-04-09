Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке

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Байкал — удивительное место и мечта многих туристов. В нашем туре мы предлагаем вам отправиться по насыщенному маршруту Восточного побережья.

Здесь вы повстречаете сурового хранителя самого глубокого озера в мире, узнаете мифы и легенды и посмотрите на прекрасные живописные виды.

Вас также ждет посещение села Энхалуке, в котором находится термальный источник, благотворно влияющий на состояние организма.
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
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Что вас ожидает:

  • Деревянная скульптурная композиция хранителя Байкала «Усаан-Лобсон»
  • Байкальский дацан в селе Дулан
  • Песчаные пляжи села Новый и Старый Энхалук
  • Термальный источник «Загза»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие к БайкалуПриглашаем Вас на индивидуальную однодневную экскурсию на озеро Байкал с посещением термального горячего источника «Загза» в местности Энхалук.
Во время нашего путешествия по пути вы ознакомитесь с достопримечательностями Восточного побережья озера Байкал. От гида вы узнаете общую информацию о Байкале, о его истории и легендах, а также исторические факты о заливе Провал и почему он так назван.
По пути к озеру Байкал будет остановка в месте поклонения бурят-шаманистов. Вы познакомитесь с хозяином и повелителем этих мест — это деревянная скульптурная композиция, в центре которой повелитель воды Усаан-Лобсон высотой более 3,5 метров, а у изножья божества девять сакральных фигурок — его мифических слуг. Гид вам расскажет об этом мифологическом владыке Байкала. Пляжи ЭнхалукаЗатем вы посетите одно из любимых мест отдыха и туризма в Бурятии — песчаные пляжи села Энхалук. Далее вам предстоит посетить термальный источник «Загза» (который относится к водам гидрокарбонатного типа, температура от +40°С и выше). Замечательный эффект от горячих ванн замечают больные с проблемами костей и суставов, нервной системы.
Источники находятся в хвойном лесном массиве, поэтому оздоровление будет комплексным — помогут и целебные воды, и неторопливые прогулки по свежему воздуху берега озера Байкал.

Красота и целительная сила природы у источников «Загза» зарядят вас энергией на весь год. Лечебные факторы:Подобные минеральные воды успешно применяются при:

  • заболеваниях костно-суставной системы нетуберкулезного характера;
  • заболеваниях периферической нервной системы;
  • последствиях травм опорно-двигательного аппарата;
  • заболеваниях кожи;
  • хронических воспалительных заболеваниях женских половых органов.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается транспортный сбор - 2000 руб. с группы.
  • Перекус или обед в придорожном кафе по маршруту экскурсии.
  • Входной билет на посещение термальных ванн (250 руб. с человека).
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите купальные принадлежности
  • Полотенце
  • Тапочки. если вы планируете принимать термальные ванны
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Термальные источники
Природа и пейзажи

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