Байкал — удивительное место и мечта многих туристов. В нашем туре мы предлагаем вам отправиться по насыщенному маршруту Восточного побережья.
Здесь вы повстречаете сурового хранителя самого глубокого озера в мире, узнаете мифы и легенды и посмотрите на прекрасные живописные виды.
Вас также ждет посещение села Энхалуке, в котором находится термальный источник, благотворно влияющий на состояние организма.
Здесь вы повстречаете сурового хранителя самого глубокого озера в мире, узнаете мифы и легенды и посмотрите на прекрасные живописные виды.
Вас также ждет посещение села Энхалуке, в котором находится термальный источник, благотворно влияющий на состояние организма.
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Что вас ожидает:
- Деревянная скульптурная композиция хранителя Байкала «Усаан-Лобсон»
- Байкальский дацан в селе Дулан
- Песчаные пляжи села Новый и Старый Энхалук
- Термальный источник «Загза»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие к БайкалуПриглашаем Вас на индивидуальную однодневную экскурсию на озеро Байкал с посещением термального горячего источника «Загза» в местности Энхалук.
Во время нашего путешествия по пути вы ознакомитесь с достопримечательностями Восточного побережья озера Байкал. От гида вы узнаете общую информацию о Байкале, о его истории и легендах, а также исторические факты о заливе Провал и почему он так назван.
По пути к озеру Байкал будет остановка в месте поклонения бурят-шаманистов. Вы познакомитесь с хозяином и повелителем этих мест — это деревянная скульптурная композиция, в центре которой повелитель воды Усаан-Лобсон высотой более 3,5 метров, а у изножья божества девять сакральных фигурок — его мифических слуг. Гид вам расскажет об этом мифологическом владыке Байкала. Пляжи ЭнхалукаЗатем вы посетите одно из любимых мест отдыха и туризма в Бурятии — песчаные пляжи села Энхалук. Далее вам предстоит посетить термальный источник «Загза» (который относится к водам гидрокарбонатного типа, температура от +40°С и выше). Замечательный эффект от горячих ванн замечают больные с проблемами костей и суставов, нервной системы.
Источники находятся в хвойном лесном массиве, поэтому оздоровление будет комплексным — помогут и целебные воды, и неторопливые прогулки по свежему воздуху берега озера Байкал.
Красота и целительная сила природы у источников «Загза» зарядят вас энергией на весь год. Лечебные факторы:Подобные минеральные воды успешно применяются при:
- заболеваниях костно-суставной системы нетуберкулезного характера;
- заболеваниях периферической нервной системы;
- последствиях травм опорно-двигательного аппарата;
- заболеваниях кожи;
- хронических воспалительных заболеваниях женских половых органов.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается транспортный сбор - 2000 руб. с группы.
- Перекус или обед в придорожном кафе по маршруту экскурсии.
- Входной билет на посещение термальных ванн (250 руб. с человека).
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра городаЗавершение: Центральная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возьмите купальные принадлежности
- Полотенце
- Тапочки. если вы планируете принимать термальные ванны
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании