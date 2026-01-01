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Описание тура

Уникальное путешествие по двум берегам Байкала, охватывающее 2 региона — Иркутскую область и Бурятию!

ТОПовые и безлюдные места зимнего Байкала в сочетании с местным колоритом бурятской культуры!

Проведем 3 дня в месте Силы Байкала – на священном острове Ольхон. А потом отправимся на сторону Бурятии!

Только представьте, что вы пересекаете Байкал по чистейшему льду, бескрайним просторам, где на километры вокруг ни души, как раз в том месте, где под вами 1642 метра бездонной глубины! Таким могут похвастаться лишь немногие! Безусловно, это изюминка этого путешествия, которая подарит вам незабываемые впечатления!

Горячие источники, гостеприимные обычаи, вкусная национальная кухня, местные легенды, колоритные Дацаны с приятной энергетикой – это все богатство Бурятии, которое добавит национального колорита в наше путешествие.

Обратите внимание, что в этом путешествии различаются города прилета и вылета! Прилететь нужно в Иркутск, а улететь из Улан-Удэ, либо на самолете/поезде вернуться из Улан-Удэ в Иркутск самостоятельно.