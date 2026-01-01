Описание тура
Уникальное путешествие по двум берегам Байкала, охватывающее 2 региона — Иркутскую область и Бурятию!
ТОПовые и безлюдные места зимнего Байкала в сочетании с местным колоритом бурятской культуры!
Проведем 3 дня в месте Силы Байкала – на священном острове Ольхон. А потом отправимся на сторону Бурятии!
Только представьте, что вы пересекаете Байкал по чистейшему льду, бескрайним просторам, где на километры вокруг ни души, как раз в том месте, где под вами 1642 метра бездонной глубины! Таким могут похвастаться лишь немногие! Безусловно, это изюминка этого путешествия, которая подарит вам незабываемые впечатления!
Горячие источники, гостеприимные обычаи, вкусная национальная кухня, местные легенды, колоритные Дацаны с приятной энергетикой – это все богатство Бурятии, которое добавит национального колорита в наше путешествие.
Обратите внимание, что в этом путешествии различаются города прилета и вылета! Прилететь нужно в Иркутск, а улететь из Улан-Удэ, либо на самолете/поезде вернуться из Улан-Удэ в Иркутск самостоятельно.
- — Cамые ТОПовые МЕСТА ОЛЬХОНА И БАЙКАЛА СО СТОРОНЫ БУРЯТИИ!
- — Знакомство с двумя колоритными городами Сибири - Иркутск и Улан-Удэ
- — Совершите невероятное масштабное путешествие на аэролодке Хивус по Большому морю Байкала, до самой Бурятии
- — Ритуалы и традиции бурят в этно-парке "Золотая орда"
- — Неоднократно потеряете дар речи от зимних чудес Байкала: невероятного льда, бирюзовых торосов, метановых пузырьков, фигурных наплесков
- — Поймаете волшебный закат с видом на Байкал и скалу Шаманку
- — Ритуал «Поцелуй Байкала»
- — Обед на льду с фирменной сервировкой и свежайшей горячей ухой из байкальского омуля
- — Мастер-класс по приготовлению национального бурятского блюда - бууз.
- — Посетите Иволгинский дацан, меккку будизма в России, но и известный на весь мир!
- — Ну и конечно, познакомитесь с новыми людьми и пополните багаж своих ярких впечатлений
- Готовые образы для ваших ярких фотосессий от нас — В ПОДАРОК!!
Программа тура по дням
Иркутск - остров Ольхон
9.00 Встречаем участников в аэропорту города Иркутска.
После встречи и сбора всей группы нас ждет обзорная экскурсия по историческому центру города. Поверьте, Иркутску есть чем вас удивить!
Прогуляемся по площади 3-х церквей, мимо Московских ворот выйдем на живописную Набережную реки Ангара, полюбуемся образцами деревянного зодчества - старинными купеческими особняками, увидим знаковую фигуру «Бабра» и 130 квартал. И сразу после этого отправляемся на встречу с озером Байкал!
А чтобы наша встреча с Байкалом прошла с соблюдением местных традиций и устоев, мы заедем в этно-парк «Золотая орда» - который входит в ТОП-10 лучших этно-парков России. Здесь нас гостеприимно встретят хадаком и белой пищей, радушно проведут обряд очищения огнем, весело закружат в бурятском танце-хороводе ёхор и пожелают отличного путешествия на Байкале! Далее наша дорога лежит через Тажеранские степи - уникальный уголок монгольских пейзажей на территории Прибайкалья, сформировавшийся, - только представьте, 300-400 миллионов лет назад!! Сделаем остановку возле двух интересных культурных объектов – один в честь свободного Бродяги, второй – не менее свободного Орла, культ которого столь почитаем среди местных шаманов. Ведь согласно местной легенде, прародитель всех шаманов спустился на остров Ольхон именно в образе орла.
И уже после этого нас ждет первое знакомство со священным озером Байкал! Приезжаем в поселок Хужир на острове Ольхон, заселяемся на нашу уютную турбазу почти на берегу Байкала (номера 2-3х местные с удобствами).
Обед по пути в кафе. Ужин в кафе, вечер знакомств.
Юг острова Ольхон
Сегодня начинаем более детально изучать уникальный Байкал и его ледяные красоты! Едем на ЮГ острова Ольхон!
Первую остановку сделаем на смотровой площадке с панорамным видом на Хужир, Байкал и вершины Приморского хребта.
В целом Юг острова Ольхон это сочетание степных пейзажей, живописных скальных участков и множества островов в проливе Малое море. Зимой Байкал украшает скалистые берега этих островов и превращает их в царство искрящихся сосулек и фигурных наплесков. Это невероятно красиво!
При наличии ледовой дороги мы заедем на остров Огой («Безводный» в пер. с бурятского). Это самый крупный остров из пролива Малое море. И здесь никогда не проживал человек! Отчасти поэтому остров и был выбран местом, где в 2005г. была установлена буддистская Ступа Просветления, ставшая сейчас популярным туристическим центром. Считается, что она способствует процветанию той местности, где она находится, и приносит пользу людям, которые посещают ее осознанно. Загадать желания и проверить сбудется ли оно – могут все! В обед нас ждет ледяное застолье – накроем столы с красивой сервировкой прямо на льду, чтобы с удовольствием отведать местный деликатес – только что приготовленную горячую и ароматную уху из свежего омуля!
А после обеда нас ждут пузырьки! Те самые, - метановые, которые поднимаются прямо со дна озера.
И, конечно, уже сегодня можно взять с собой коньки, чтобы покататься на участках чистого льда и получить новые эмоции и впечатления!
Вечером возвращаемся в Хужир. И идем встречать закат на «визитную карточку» острова и безусловно место Силы - Скалу Шаманку! Загадываем желания, наслаждаемся моментом!
Ужин в кафе. На вечер можно забронировать баню с купелью или прорубью в самом Байкале (бронируется заранее).
Мыс Хобой. Едем в Бурятию по льду
Сегодня нас ждет более расслабленный день. Кто хочет взять из путешествия максимум может После завтрака собираем вещи и выезжаем с острова Ольхон! Сегодня нас ждет уникальный и насыщенный день!
Во-первых, мы познакомимся с новым видом транспорта – катером на воздушной подушке Хивус.
А во-вторых, вы окажетесь в числе немногих счастливчиков, кто пересечет Байкал по льду на сторону Бурятии!! Нас ждет настоящее приключение!
Именно здесь находится самое глубокое место Байкала – 1642 метра. И, конечно, нетронутый чистейший лед, за которым мы и приехали!
По дороге мы посетим Север острова Ольхон и его визитные карточки - скальный комплекс «Три брата» или Белый мыс (Сагаан Хушун), где зимой у основания этих скал благодаря ветру, волнам и морозу появляются зимние чудеса – ледяные наплески в форме игольчатых цветов.
Также сегодня в программе - торосовые поля: из-за сжатия ледяного покрова на мысе Хобой образуются самые большие и эффектные торосы – льдины из чистого бирюзового льда. Именно на мысе Хобой Малое море Байкала встречается с Большим морем – поэтому здесь зачастую образовываются те самые становые трещины – которые впечатляют и пугают одновременно.
Вы будете удивлены, но приближаясь к берегам Бурятии, нас, как настоящих мореплавателей, встречает - настоящий МАЯК!
Пусть маяк и современный, построен в 2014г на месте впадения реки Турка в Байкал, но он очень гармонично вписался в окружающий пейзаж. По желанию можно даже подняться на верх маяка и полюбоваться видами Байкала и Бурятии.
Приезжаем на нашу турбазу в Бурятии. И сразу отправляемся на мастер-класс, чтобы узнать секреты местного национального блюда в форме юрточек. Конечно, как вы уже догадались, - будем лепить местные буузы! И дегустировать, что у нас получилось.
Вечером ужин в кафе при турбазе.
Чивыркуйский залив
Сегодня мы будем изучать Байкал со стороны Бурятии, и искать отличия от Иркутской стороны. А поверьте, - они будут точно! Ведь два берега Байкала абсолютно разные!
Едем на экскурсию на Уазиках по одному из самых больших заливов Байкала – Чивыркуйскому. Сегодня наша дорога лежит через Забайкальский национальный парк, в визит-центре которого мы сделаем обязательную остановку – посмотрим наш маршрут на карте.
Первое место, которое вас впечатлит это конечно, самый длинный песчаный пляж Байкала - Мягкая Карга. Летом здесь отличное место для купания, так как вода прогревается до 24 градусов тепла. Ну а зимой – отсюда отличный вид на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос, точнее вершины Баргузинского хребта. А далее у нас начинается экскурсия по льду вдоль островов залива, которых здесь целых 7! Лохматый, Бакланий, Голый и другие.
В обед мы заезжаем к местным жителям на вкусный горячий обед.
А далее мы посетим место, которыми так славится именно Бурятская сторона Байкала – это термальный природный источник, один из наиболее горячих на Байкале. Поэтому берите с собой купальники, - желающие смогут полежать в горячей купели с видом на Байкал, а заодно и оздоровиться.
Вечером возвращаемся на нашу турбазу. Из развлечений на вечер сегодня – не Алиас, и не Крокодил. . а национальная бурятская игра – Шагай Наадан – ведь мы же в Бурятии!
Ужин в кафе нашей турбазы.
Едем в Улан-Удэ
Доброе утро с видом на Баргузинский хребет!
Кто хочет взять от Баргузинской долины максимум, тот может после завтрака покататься на снегоходах или квадроциклах по лесной тропе – экскурсия проводится по желанию, за доп. плату.
Сегодня мы прощаемся с Байкалом и едем на встречу столице Бурятии – городу Улан-Удэ!
По пути будем делать остановки в знаковых и священных местах. Бросаем финальный взгляд на Байкал возле валуна «Черепашка». Сделаем небольшой пит-стоп в самом уютном и мимишном месте с бурятской стороны – Хаски-парк. Здесь можно вдоволь потискать и пообниматься с пушистыми Хаски и белоснежными Самоедами.
Преодолеваем перевал Пыхта, еще немного и нас встречает город на реке Уда – Улан-Удэ.
Заселяемся в гостиницу и идем гулять по самому центру города и приветствовать самую большую голову Владимира Ильича в мире (весом в 42 тонны!)!
Вечером ужин в кафе.
Знакомство с Улан-Удэ. Иволгинский дацан
Сегодня нас ждет насыщенный день с бурятским колоритом, конечно!
После завтрака отправляемся в одно их самых красивых мест города – дацан Ринпоче Багша. Ухоженная территория, огромная статуя Золотого будды, обзорная тропа вокруг дацана, лучшая смотровая точка с видом на город – все это выделяет этот дацан среди городских достопримечательностей. Получаем большое удовольствие от прогулки по этим местам и отправляемся дальше.
А дальше у нас плато Тапхар – место, с которым связана одна из главных легенд в Бурятии, известное как «Стоянка Чингихсана». По преданию, именно здесь великий полководец Чингисхан собирал свое войско перед походом на меркитов. Исторических подтверждений этому нет, но легенда уже много веков живет в культуре Бурятии.
В 2026 году на плато началась большая реновация – здесь создается турпроект «Большое Гороо» с экотропой, смотровыми площадками, и арт-пространством с тематическими инсталляциями работы всемирно известного скульптора Даши Намдакова.
И снова держим свой путь в невероятное место – Иволгинский Дацан, чтобы познакомиться поближе с Буддизмом - неотъемлемой частью Бурятской культуры – и именно здесь находится центр буддизма в России.
А на весь мир Дацан известен тем, что с 2002г здесь находится нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова. Здесь для нас проведут экскурсию, познакомят с основами буддизма и правилами посещения храма. Красивая архитектура, молитвенные барабаны, состояние покоя и умиротворения, особая энергетика – все это производит большое впечатление на посетителей храма.
Обедаем и возвращаемся в Улан-Удэ, чтобы устроить шоппинг по местным сувенирным и продуктовым лавочкам.
Вечером идем на финальный ужин, за которым поделимся впечатлениями и эмоциями нашего путешествия!
Летим домой
Завтрак в гостинице (с 7 до 10 утра).
Для тех, кто вылетает утром будет организован единый трансфер в аэропорт в 6.30-7.00 утра.
Для вылетающих рейсами в другое время добраться до аэропорта можно будет на такси (20 минут от нашей гостиницы).
Если вы остаетесь в прекрасном Улан-Удэ еще на сутки, то мы можем продлить для вас номер в гостинице (обратитесь к нашему менеджеру) и в качестве рекомендаций - посетите музей истории Бурятии имени М. Н. Хангалова, обязательно с экскурсией.
Удачного полета и мягкой посадки! Баяртай! И до новых встреч в наших путешествиях!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту Иркутска до 9 утра в день выезда, и обратный трансфер в аэропорт Улан-Удэ в день вылета
- Трансфер на теплом микроавтобусе до 20 мест марок Ford Transit/Mercedes Sprinter
- Проживание в отличных гостиницах с удобствами (2-3х местное размещение) в центре Иркутска, Хужира, Усть-Баргузина и Улан-Удэ
- Питание: все завтраки, 4 обеда, и 1 обед походного типа, 2 ужина
- Сопровождение аттестованного гида-экскурсовода
- Обзорная экскурсия по центру Иркутска
- Посещение этно-парка «Золотая Орда» с программой
- Тажеранские степи: памятники Орлу и Бродяге
- Пересечение Байкала по Большому морю Байкала на Хивусе, катере с воздушной подушкой
- Экскурсия на Север Ольхона: скала Три брата, Мыс Хобой, поля торосов (катер с воздушной подушкой Хивус)
- Экскурсия на Юг острова Ольхон (авто-УАЗ)
- Обед на льду с фирменной сервировкой и горячей ухой
- Посещение Скалы Шаманка
- Экскурсия по Чивыркуйскому заливу (авто-УАЗ)
- Входные билеты в природные горячие источники
- Посещение Хаски-парка
- Обзорная экскурсия по центру Улан-Удэ, включая дацан «Ринпоче Багша»
- Экскурсия в Иволгинский дацан с местным экскурсоводом, с залом хамбо-ламы Итигэлова
- Оплата входных билетов и рекреационных сборов в нац. парки Байкала
- Оформление пропусков для посещения нац. парков
- Информационные гайды "Что посмотреть в Иркутске?" и "Где остановиться ДО или после путешествия?"
- Помощь в выборе авиабилетов
- Информационная поддержка, без выходных
Что не входит в цену
- Авиаперелет в г. Иркутск из вашего города и обратно из г. Улан-Удэ
- Питание не по программе (1 обед, 4 ужина)
- Доп. экскурсии и активности по желанию:
- Баня, посещение маяка в с. Турка, катание на снегоходах/квадроциклах 3000/чел
- Коньки на Ольхоне - 600 руб/день
О чём нужно знать до поездки
Все фото реальные, не из Интернета и сделаны в наших путешествиях!
Пожелания к путешественнику
Путешествие подходит для людей любого уровня физической активности.