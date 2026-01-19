Правила И Рекомендации

1. Путешествие В Группе

Большинство наших путешествий являются групповыми. Мы стараемся набирать группы таким образом, чтобы участники превратились в единомышленников и друзей. Это позволит создать уютную и дружественную атмосферу на протяжении всего путешествия, а это уже является залогом получения максимально положительных эмоций и впечатлений от поездки. В связи с этим, основываясь на своем обширном опыте путешествий я разработал несколько правил и критериев для участников, с которыми я прошу ознакомиться ниже:

1. Правило руководителя. Руководитель в группе один. Качество тура зависит от организации мероприятий. Чрезмерная самостоятельность и своевольность членов группы часто вредит организации поездки, от чего начинают происходить непредвиденные происшествия сбивающие программу тура, поэтому важно слушаться руководителя и своевременно выполнять его просьбы. Особенно важно соблюдать это правило во время сложных и длительных путешествий.

2. Правило ответственности. В группе все люди взрослые, которые несут за себя ответственность. Прежде всего за подготовку своего снаряжения и своего морального настроя. Внимательно прочитайте список снаряжения по программе, соберите или докупите все необходимое. Подготовьте аптечку; если нужно, проконсультируйтесь с врачом. Соберитесь с мыслями, настройтесь на удачное, интересное, знаковое путешествие, приезжайте с хорошим настроением.

3. Правило доброжелательности. В группе все люди разные, со своими особенностями характера и привычками. Поэтому главное у нас терпимость и доброжелательность. Если у члена группы возникают сложные внутренние состояния отрицательно влияющие на атмосферу в группе, убедительная просьба постараться справиться с ними или хотя бы не отыгрываться на группе. Если вам кто-то не нравится, попробуйте изменить свое отношение к этому человеку или ограничьте контакты с ним. Не допускаются склоки, ссоры, конфликты, открытое противостояние или прочие психологические игры. Они будут пресекаться руководителем группы сразу.

4. Правило помощи. Если вы заболели, устали, чувствуете, что на пределе, не можете справиться со снаряжением, с отношением к другому человеку или вам нужна любая иная помощь, сразу обратитесь к руководителю группы. Конечно, он не будет нести ваш рюкзак или ставить за вас палатку. Но он сделает все возможное, чтобы помочь вам справиться с ситуацией.

5. Правило времени. 8:00 означает в 8:00, а не в 7:45 или 8:15. Час на сборы означает именно час, а не полтора или два. Это не означает строго армейского распорядка, но никому не хочется ждать копуш или опаздывающих. Если вы опаздываете более, чем на 15 минут, вам придется догонять группу самостоятельно. Особенно это важно вовремя треккинга и перед переездами перелетами в другую местность.

6. Правило команды. Все участники экспедиций помогают в приготовлении еды, установке лагеря, заготовке дров и прочих дел. Участники обязаны выполнять все требования, указания и рекомендации на маршруте, это связано с соблюдением техники безопасности. Программа может незначительно корректироваться в зависимости от погодных и прочих условий, и соображений безопасности на усмотрение руководителя группы.

Перед поездкой будет проведен общий инструктаж, во время которого вы сможете задать дополнительные вопросы. Все вопросы по личной подготовке к путешествию (снаряжение, местность, настрой) обязательно задайте за неделю до ее начала руководителю группы.

2. Снаряжение И Аптечка

Рекомендации По Снаряжению

После предоплаты за тур вы получите рекомендации по снаряжению. Внимательно прочитайте их, соберите или докупите все необходимое, задайте дополнительные вопросы руководителю группы.

Если уезжаете надолго или путешествуете экстремально, напишите на листе бумаги группу крови и резус-фактор, список лекарств, вызывающих аллергическую реакцию и иную важную информацию о вашем здоровье; составьте список контактных телефонов людей, которым можно звонить, если с вами что-то случится.

Если вам предстоят длительные переезды на автотранспорте или восхождения на большие высоты, а вы не знаете, как ваш организм на них отреагирует, попросите своего врача порекомендовать или выписать лекарство от укачивания или горной болезни.

Перед путешествием оформите для себя хорошую медицинскую страховку.