Описание тура
Приветствую друзья! В 2026 году снова решили повторить и пройти этот уникальный маршрут. Я Вячеслав, вот уже 30 лет живу в Бурятии на Байкале и как путешественник- первооткрыватель исследую и изучаю этот невероятный край лесов, озер, долин и рек. В этом эксклюзивном путешествии покажу вам мои любимые места на Байкале и в Баргузинской долине. Я уверен, что в этом путешествие будет очень эмоционально круто и по-настоящему впечатляюще! Вас ждет знакомство с самыми красивыми местами Бурятии! Сакральная Баргузинская долина, лесные купания, кедровый реликтовый лес с 500 летними деревьями в два три обхвата. Мы познакомимся с городом Улан-Удэ. Посетим буддийские храмы, в числе которых знаменитый Иволгинский дацан. Вы научитесь играть в бурятские традиционные игры, стрелять из лука и танцевать национальные танцы. Далее нас ждет путешествие на озеро Байкал в Баргузинскую долину и Баргузинский хребет, где увидим своими глазами неописуемой красоты остроконечные горные пики, почувствуем энергетически мощное спокойствие гор, где сможем зарядиться силой и бодростью. Почувствуем себя великими путешественниками среди бескрайней просторов Сибири. Насладимся фантастическими красками байкальских рассветов, закатов и россыпью звезд на небосклоне. Попробуем уху из байкальского омуля, будем пить чай из местных таежных целебных трав, попаримся в бане, искупаться в целебном термальном источнике. На Байкале в Баргузинском заливе, покатаемся на доске Sup. И все это в одном уникальном путешествии!
- Баргузинская долина цветов
- Ледниковые озера
- Баргузинский хребет
- Озеро Байкал
- Катание на доске Sup
- Реликтовый кедровый лес
- Деревня староверов
- Этно усадьба
- Памятники древних цивилизаций петроглифы
- Горячие целебные источники
- Буддийские храмы
- Иволгинский дацан
- Хамбо лама Итегэлов
- Святой лик богини Янжимы
- Встреча с буддийским ламой астрологом
- Продегустируем национальные бурятские блюда
- Послушаем горловое пение и игру на хомусе
Программа тура по дням
Иволгинский дацан, плато Чингисхана
Друзья прилетайте удобными для вас рейсами, мы всех встречаем! Если время позволяет можно прилетать день раньше чтобы отдохнуть с дороги, с ранним заселением и гостиницей вопрос решим. Отправная точка нашего путешествия Иволгинский дацан. Знакомство с Бурятией следует начать с буддийского храма, поскольку здесь мы можем увидеть частичку Азии в России. Восточная архитектура, буддийские образы, чудесные явления, это то, что характеризует Бурятию. Иволгинский дацан, является сегодня центром традиционного буддизма России. Это место известно во всем мире, поскольку в Иволгинском дацане хранится нетленное тело великого Хамбо ламы (Главы буддизма) Итигелова.
Далее 13:00 посетим этно усадьбу где нас ждет обед и где мы в интерактивном формате проведем несколько часов. Будем учиться стрелять из лука, играть в национальные игры, разучим традиционный Бурятский танец Ехор, затем мы выезжаем на плато Чингисхана. Сакральное место силы, где увидим место падения метеорита. Сакральное место силы. В районе 18:00 Приедем в наш отель,который расположен в самом центре города в пяти минутах ходьбы от центральной площади, заселяемся в отель где можно будет поужинать или выбрать любой другой ресторан в Улан-Удэ (ужин в первый день самостоятельно)
Байкал Баргузинский Залив
Завтрак 9:00 в гостинице. Далее 10:00 выезд на Байкал и Баргузинскую долину на комфортабельном, японском автомобиле, минивэне, делика, тойота или ниссан. Путь проходит вдоль озера Байкал. Дневной пробег 280 км. Передвигаемся в пути с небольшими остановками каждые 30-40 минут выходим погулять в красивых местах. 13:00 Обедаем в населенном пункте Турка в кафе, где есть разнообразное меню и кормят вкусно! Далее посмотрим село Горячинск которое находится в глубокой южной бухте залива. Бухта очень удобна для отдыха: вода здесь теплее, чем во многих местах Байкала, здесь хороший песчаный пляж и отмель, рядом с селом высокие склоны гор, покрытые хвойным лесом. Погуляем по кедровому лесу. Прибрежные воды бухты богаты рыбой - хариус, омуль, сиг. Гуляем, отдыхаем на Байкале. При хорошей безветренной погоде по желанию, покатаемся на доске Sup. 18:00 Приезжаем в Усть- Баргузин, заселяемся и ужинаем в 19:00, ужин. Ночь в комфортной уютной гостинице или в гостевом доме в селе Усть-Баргузин.
На Байкале, п-о Святой-Нос
Утром завтракаем в 9:00 В этот день у нас запланировано посещение уникального природного комплекса - Национального парка Баргузинский. Здесь обитают лось, кабарга, заяц-беляк, соболь, бурый медведь, бурозубка, чёрношапочный сурок, рябчик и другие. В водах Байкала, водиться, омуль, сиг, осётр, хариус, таймень, ленок и другие рыбы. Собираемся и выезжаем на величественный по красоте полуостров Святой Нос, с единственным в своем роде уникальным пляжем на Байкале протяженностью 22 км! . Отдыхаем в Баргузинском заливе, покатаемся на доске Suр. Купаемся в озере Байкал. Устроим пикник на берегу Байкала и вечером в районе 20:00 вернемся в Усть Баргузин где нас будет ждать ужин и баня проехав в этот день 70км по берегу Байкала.
Байкал: Баргузинская долина Мини Гоби на р. Аргада
Далее наша дорога идет вдоль реки Аргада к песчаному бархану, напоминающему маленький островок пустыни Гоби. В этом месте река Аргада делает поворот на 180 градусов в виде подковы образуя песчаную гряду высотой более 100 метров. По берегам реки много песчаных пляжей, песок золотится солнечным цветом. Дух захватывает у всех без исключения, когда перед нами предстает величественная панорама гор. В высокогорной части хребта находится множество остроконечных пиков, башен, игл, пирамид и трапеций, сложенных из прочных пород. На хребте видны следы сравнительно недавнего оледенения и это мы все увидем! Вечером спустимся в долину и переночуем в большом гостевом доме (русской избе)который находиться в подножье Баргузинский Гор. Вечером баня с речкой и посиделки у костра.
Сакральная Баргузинская долина цветов
Начало трекинга, выход на тропу. Трекинг 4 часа по долине в низовья реки Улзыха. Из окружающих озеро Байкал хребтов Баргузинский хребет является самым мощным и высоким. В высокогорной части хребта находится множество остроконечных пиков, башен, игл, пирамид и трапеций, сложенных из прочных пород. На хребте видны следы сравнительно недавнего оледенения. Мы будем ночевать в зоне леса возле источника в кедровой роще. Нас будет окружать реликтовый лес где растут вековые кедры возрастом до 500 лет, толщина некоторых из них достигает трех обхватов. Ночь в избе- домике, сделанном из кедра. (Для ночевки в избе понадобиться свой личный коврик и спальник, при необходимости заранее любое недостающее снаряжение можно попросить у тур лидера)
Баргузинская долина цветов
Позавтракав с утра отправляемся на трекинг 5-6 часов в долину цветов и ледниковым озерам. В окрестностях озер в верховьях хребта альпийские луга, обильно поросшие цветами. Здесь моно увидеть и знаменитые сибирские жарки. В верховьях Баргузинского хребта находится множество ледниковых озер в цирках - истоках рек. Поднявшись на водораздел Баргузинского хребта открываются просто невероятные панорамные виды в сторону Байкала. Дух захватывает у всех без исключения, когда перед нами предстает величественная панорама гор. Ночь в гостевом доме- избе сделанном из кедра. Отдыхаем и ночуем в кедровой роще.
Баргузинский хребет, термальные источни
Трекинг 3-4 часа по долине в верховья реки Улзыха возвращаемся в цивилизацию. Восточные склоны хребта, со стороны реки Баргузин, круто обрываются в долину скальными стенами, западные же в виде отрогов, прорезанных многоводными притоками озера Байкал, снижаются в сторону побережья озера. Ночью можно будет фотографировать звезды. Будем топить баню на берегу горной реки, купаться в запруде. Ночь в гостевом доме- избе. Отдыхаем и ночуем в реликтовой роще.
Трекинг по живописному горному ущелью реки Алла
В этот день меняем локацию, нас ждет приезд в эвенкийскую деревню Алла и выезд в долину реки Аллы По словам российских и иностранных туристов одно из самых красивых мест на Земле! Небольшой Трекинг по живописному горному ущелью с первозданными сосновыми лесами, вдоль реки Алла 2-3 час (по желанию) посмотрим причудливые скалы с многочисленными водопадами и их каскадами. Один из самых высоких из них, достигающий 100-метровой длины. При выходе из гор река прорезает коренные породы и протекает в узких каньоно-образных ущельях. Здесь расположены Аллинские термальные источники, и можно будет принимать горячие ванны. Возможно также совершить небольшое восхождение на 2-3 часа в одно из сакральных мест горного хребта, забраться на одну из скал Братьев где по легенде находятся врата Шамбалы. Ночь в гостинице села Курумкан или в доме на местном лесном курорте Алла.
Трекинг по живописному горному ущелью и Байкал
Встанем пораньше, позавтракаем в 8:00 и отправимся в обратную дорогу в Уланудэ. Едем вдоль берега Байкала. Заедем на термальные источники прогуляемся по реликтовому лесу, останавливаемся, любуемся природой, фотографируем. Пообедав в 13:00 в кафе вернемся в город к 17:00 и сходим на экскурсию в буддийский комплекс Ринпоче Багша в местности Лысая гора, где можно будет позвонить в колокол, который установлен в беседке. Как и полагается, позвонив в колокол, загаданное желание сбудется. Места силы, в которых мы побывали, уникальная энергия самого загадочного озера на планете, новый взгляд на самого себя, будут способствовать этому. Вечером 18:00 завершающий ужин в кафе. Ночуем в гостинице Улан-Удэ
Трансфер аэропорт вылет домой
Наше путешествие завершается, но мы не прощаемся, а говорим до новых встреч!) Трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорт (вокзал)
- Переезд, проживание по всему маршруту гостинцы и гостевые домики
- Питание по программе
- Входные билеты в музеи и заповедники
- Туристическое снаряжение (коврики и 2-местные палатки Redfoxспальники)
- Групповая аптечка, средства связи и навигации
- Сопровождение по всему маршруту профессионального гида - проводника
- Регистрация группы в Мчс
Что не входит в цену
- Перелет переезд до Улан-Удэ и обратно
- Завтрак в день прилета и в день вылета
- Ужин в первый день
- Катер по Байкалу
- Прочие личные расходы по маршруту
О чём нужно знать до поездки
Программа нашего эксклюзивного путешествия которое проводим только мы в России, будет очень насыщенная, нужно иметь это ввиду! Если вы боитесь устать с дороги, как вариант можно прилететь день раньше чтобы выспаться и отдохнуть, с размещением в этот день поможем. Если Вам необходимо какое-то снаряжение (рюкзаки, коврики и т. д.) сообщите заранее у нас практически есть все необходимое для путешествия.
Перед путешествием в горы оформите для себя хорошую медицинскую страховку.
Пожелания к путешественнику
Правила И Рекомендации
1. Путешествие В Группе
Большинство наших путешествий являются групповыми. Мы стараемся набирать группы таким образом, чтобы участники превратились в единомышленников и друзей. Это позволит создать уютную и дружественную атмосферу на протяжении всего путешествия, а это уже является залогом получения максимально положительных эмоций и впечатлений от поездки. В связи с этим, основываясь на своем обширном опыте путешествий я разработал несколько правил и критериев для участников, с которыми я прошу ознакомиться ниже:
1. Правило руководителя. Руководитель в группе один. Качество тура зависит от организации мероприятий. Чрезмерная самостоятельность и своевольность членов группы часто вредит организации поездки, от чего начинают происходить непредвиденные происшествия сбивающие программу тура, поэтому важно слушаться руководителя и своевременно выполнять его просьбы. Особенно важно соблюдать это правило во время сложных и длительных путешествий.
2. Правило ответственности. В группе все люди взрослые, которые несут за себя ответственность. Прежде всего за подготовку своего снаряжения и своего морального настроя. Внимательно прочитайте список снаряжения по программе, соберите или докупите все необходимое. Подготовьте аптечку; если нужно, проконсультируйтесь с врачом. Соберитесь с мыслями, настройтесь на удачное, интересное, знаковое путешествие, приезжайте с хорошим настроением.
3. Правило доброжелательности. В группе все люди разные, со своими особенностями характера и привычками. Поэтому главное у нас терпимость и доброжелательность. Если у члена группы возникают сложные внутренние состояния отрицательно влияющие на атмосферу в группе, убедительная просьба постараться справиться с ними или хотя бы не отыгрываться на группе. Если вам кто-то не нравится, попробуйте изменить свое отношение к этому человеку или ограничьте контакты с ним. Не допускаются склоки, ссоры, конфликты, открытое противостояние или прочие психологические игры. Они будут пресекаться руководителем группы сразу.
4. Правило помощи. Если вы заболели, устали, чувствуете, что на пределе, не можете справиться со снаряжением, с отношением к другому человеку или вам нужна любая иная помощь, сразу обратитесь к руководителю группы. Конечно, он не будет нести ваш рюкзак или ставить за вас палатку. Но он сделает все возможное, чтобы помочь вам справиться с ситуацией.
5. Правило времени. 8:00 означает в 8:00, а не в 7:45 или 8:15. Час на сборы означает именно час, а не полтора или два. Это не означает строго армейского распорядка, но никому не хочется ждать копуш или опаздывающих. Если вы опаздываете более, чем на 15 минут, вам придется догонять группу самостоятельно. Особенно это важно вовремя треккинга и перед переездами перелетами в другую местность.
6. Правило команды. Все участники экспедиций помогают в приготовлении еды, установке лагеря, заготовке дров и прочих дел. Участники обязаны выполнять все требования, указания и рекомендации на маршруте, это связано с соблюдением техники безопасности. Программа может незначительно корректироваться в зависимости от погодных и прочих условий, и соображений безопасности на усмотрение руководителя группы.
Перед поездкой будет проведен общий инструктаж, во время которого вы сможете задать дополнительные вопросы. Все вопросы по личной подготовке к путешествию (снаряжение, местность, настрой) обязательно задайте за неделю до ее начала руководителю группы.
2. Снаряжение И Аптечка
Рекомендации По Снаряжению
После предоплаты за тур вы получите рекомендации по снаряжению. Внимательно прочитайте их, соберите или докупите все необходимое, задайте дополнительные вопросы руководителю группы.
Если уезжаете надолго или путешествуете экстремально, напишите на листе бумаги группу крови и резус-фактор, список лекарств, вызывающих аллергическую реакцию и иную важную информацию о вашем здоровье; составьте список контактных телефонов людей, которым можно звонить, если с вами что-то случится.
Если вам предстоят длительные переезды на автотранспорте или восхождения на большие высоты, а вы не знаете, как ваш организм на них отреагирует, попросите своего врача порекомендовать или выписать лекарство от укачивания или горной болезни.
Перед путешествием оформите для себя хорошую медицинскую страховку.