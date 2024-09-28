Встречаем Новый Год 2025 на Байкале

Найдено 3 тура в категории «Новогодние 2025» на Байкале, цены от 54 700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Пешая
3 отзыва
5 дней
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
«Для проведения Новогодних каникул Хамар-Дабан – прежде уникальное место в Восточной Сибири»
5 янв в 10:00
54 700 за человека
Новогодние праздники на озере Байкал - 8-дневный тур
8 дней
Новогодние праздники на озере Байкал - 8-дневный тур
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
«Чтобы встреча Нового года стала для вас поистине незабываемой, а наступающий год наполнился волшебством, мы подготовили для вас множество увлекательных мероприятий»
30 дек в 09:00
от 72 000 за человека
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
5 дней
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
«Чтобы встреча Нового года стала для вас поистине незабываемой, а наступающий год наполнился волшебством, мы подготовили для вас множество увлекательных мероприятий»
30 дек в 09:00
от 57 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Никитенко
    28 сентября 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Все очень понравилось. Новый опыт, места, эмоции.
  • П
    Полина
    8 сентября 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.
    Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика ЧерскогоПрекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика ЧерскогоПрекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского
  • Н
    Наталья
    30 июля 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Добрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. Испытание на прочность и выносливость
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    прошли успешно. При восхождении на Пик Черского местами было страшно, было желание дальше не идти, но благодаря нашему гиду Андрею, страхи поборола и дошла до конца. И это того стоило. Виды завораживают, жадно осматриваешь все вокруг и не можешь напитаться этими красотами!!! Планируем еще раз посетить эти места.

    Добрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. Испытание
  • Н
    Неля
    15 ноября 2023
    Новый год на Байкале. Зимняя сказка
    Всё хорошо, спасибо.
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2023
    Новый год на Байкале. Зимняя сказка
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа.
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось
  • В
    Валентина
    15 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ
    Организатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.
  • М
    МакС
    30 июля 2023
    Рождество в сердце Байкала
    Принимающей стороне больше чем 5 звёзд, жаль не могу поставить.
  • В
    Владимир
    21 июля 2023
    Рождество в сердце Байкала
    Организация отличная! Нам все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
  2. Новогодние праздники на озере Байкал - 8-дневный тур
  3. Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тажеранские степи
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Хобой
Сколько стоит тур на Байкале в ноябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 54 700 до 72 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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