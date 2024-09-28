5 дней
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
«Для проведения Новогодних каникул Хамар-Дабан – прежде уникальное место в Восточной Сибири»
5 янв в 10:00
54 700₽ за человека
8 дней
Новогодние праздники на озере Байкал - 8-дневный тур
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
«Чтобы встреча Нового года стала для вас поистине незабываемой, а наступающий год наполнился волшебством, мы подготовили для вас множество увлекательных мероприятий»
30 дек в 09:00
от 72 000₽ за человека
5 дней
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
«Чтобы встреча Нового года стала для вас поистине незабываемой, а наступающий год наполнился волшебством, мы подготовили для вас множество увлекательных мероприятий»
30 дек в 09:00
от 57 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННикитенко28 сентября 2024Все очень понравилось. Новый опыт, места, эмоции.
- ППолина8 сентября 2024Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.
- ННаталья30 июля 2024Добрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. Испытание на прочность и выносливость
- ННеля15 ноября 2023Новый год на Байкале. Зимняя сказкаВсё хорошо, спасибо.
- ЛЛюдмила2 ноября 2023Новый год на Байкале. Зимняя сказкаТо, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
- ННадежда21 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-УдэВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ААлександра16 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-УдэВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
- ВВалентина15 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-УдэОрганизатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.
- ММакС30 июля 2023Рождество в сердце БайкалаПринимающей стороне больше чем 5 звёзд, жаль не могу поставить.
- ВВладимир21 июля 2023Рождество в сердце БайкалаОрганизация отличная! Нам все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Новогодние 2025»
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Сейчас на Байкале в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 54 700 до 72 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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