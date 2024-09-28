Н Никитенко Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Все очень понравилось. Новый опыт, места, эмоции.

П Полина Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.

Н Наталья Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки читать дальше прошли успешно. При восхождении на Пик Черского местами было страшно, было желание дальше не идти, но благодаря нашему гиду Андрею, страхи поборола и дошла до конца. И это того стоило. Виды завораживают, жадно осматриваешь все вокруг и не можешь напитаться этими красотами!!! Планируем еще раз посетить эти места. Добрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. Испытание на прочность и выносливость

Н Неля Новый год на Байкале. Зимняя сказка Всё хорошо, спасибо.

Л Людмила Новый год на Байкале. Зимняя сказка То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .

Н Надежда Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!

А Александра Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.

В Валентина Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ Организатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.

М МакС Рождество в сердце Байкала Принимающей стороне больше чем 5 звёзд, жаль не могу поставить.