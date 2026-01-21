Описание тура
Байкал красив в любое время года. Но зимой, когда встает лед, он приобретает поистине волшебный вид.
Это идеальное место для празднования Нового года. Здесь воздух пронизан праздничным настроением, положительной энергией, радостью и весельем. Когда в городе пробки и суета, самое время уехать подальше от цивилизации. И попасть в зимнюю сибирскую феерию с яркими огнями праздничного новогоднего фейерверка над озером.
Я всегда создаю туры как для себя, наполняю их максимальным количеством активностей, впечатлений и ярких эмоций. На Байкале легко насладиться дикой природой, понять и почувствовать себя, освежить мысли и перезагрузиться.
Это будет самый сказочный Новый год! Энергия Байкала поможет осуществлению самых заветных ваших желаний! И ели вы оказались здесь - это не случайность!
Программа тура по дням
Остров Ольхон
Мы встретим вас в аэропорту или в центре города Иркутска и сразу выезжаем в сторону Байкала на Ольхон. Остров диких пейзажей, природных достопримечательностей и энергетики древних шаманских земель.
Самые вкусные бурятские позы (буузы, манты) готовят именно здесь. И мы обязательно заедем туда по дороге. А еще мы встанем на коньки на первый идеальный лёд Байкала в этом году на заливах Малого моря!
В это время на остров можно еще перебраться на пароме, пересекая пролив Ольхонские ворота. Самое большое пернатое шоу можно увидеть именно здесь. Гости обычно кормят чаек, и те устраивают настоящий птичий базар прямо в воздухе. Это последние дни, когда паромная переправа работает. С 1 января возвращаться на материк мы будем на катере или на хивусе - судне на воздушной подушке.
Коктейль Поцелуй Байкала и баню с пихтовым веником мы считаем обязательными условиями для традиции Крещение Байкалом, на Ольхоне у нас будет и то, и другое!
Север Ольхона - Встреча Нового года
Часто ли вы катаетесь на Уазиках?))) А именно на таблетках лихо гоняют по ольхонским степям. На них мы и отправимся на экскурсию по северной части острова в последний день 2023 года.
Главная достопримечательность Ольхона - его северные мысы, с которых открываются головокружительные виды на Славное море - священный Байкал. Самый знаменитый из них - северный мыс Хобой.
На другой стороне озера будет виднеться полуостров Святой Нос (Бурятия).
Посетим мы мыс Любви, мыс Три брата, увидим скульптуру Даши Намдакова Хранитель Байкала. Наши водители готовят на костре вкуснейшую уху из байкальской рыбы.
Мы увидим резкую смену пейзажей Ольхона: песчаные дюны, степи с глубоко врезанными в сушу заливами, бескрайние пляжи, хвойные рощи и суровые мраморные скалы.
Для группы 30 дек - 3 янв - вечером нас ждет Новогодний ужин в отеле. Хозяйка готовит традиционные новогодние блюда. Отметим Новый год в дружной компании. Загадаем желания, ведь все, что загадано на Байкале, обязательно сбудется!
Группа 4-8 января ужинаем в ресторане на выбор (этот тур чуть дешевле).
Возвращение в Иркутск
Байкал живой и энергетически мощный. Попрощаемся с ним сегодня. С утра прогуляемся до Сарайского пляжа, посетим часовню и сувенирную лавку. Или просто попьем кофе с видом на озеро.
Вокруг Байкала нет автомобильной дороги. Все маршруты на Байкал радиальные. Поэтому едем мы в Иркутск так же, как и приехали сюда, пересекая на катере или хивусе (судне на воздушной подушке) пролив Ольхонские ворота. После переправы пересаживаемся на автобус и едем в Иркутск. Обедаем мы по пути в бурятском кафе. А по возвращении в Иркутск продолжим вечер в местном коктейльном баре.
Тальцы - Листвянка
Листвянка самое посещаемое место на Байкале. По пути мы заедем в архитектурно-этнографический музей Тальцы. Посмотрим на сибирский острог и волостное село: избы, дворы, мельницу, дом фельдшера и церковно-приходскую школу. Расскажем вам о быте сибиряков и местных традициях.
Потом нас ждет пешая прогулка на обзорную площадку Камень Черского. Мы посмотрим на Байкал с высоты птичьего полета, 728 м над уровнем моря, откуда открывается живописный вид на исток Ангары и Шаман-камень.
На обед пробуем блюда из байкальской рыбы. Заглянем на минутку на рыбный рынок. И идем в музей Байкала знакомиться с историей его образования, флорой, фауной и глубоководными исследованиями.
День вылета
В Иркутске мы остановимся в старинном купеческом Доходном доме Листратовой, восстановленном в 2018 году в стиле деревянного зодчества царского времени.
Если у вас есть свободное время, посетите в последний день самостоятельно:
- Музей Ледокол Ангара
- Городок Ледяная сказка - горки из байкальского льда
- Дом-музей декабристов Волконского и Трубецкого
- Музей городского быта и Музей чая
- Галерею современного искусства Виктора Бронштейна, где находится постоянная выставка работ Даши Намдакова и сменные экспозиции современных авторов
- или просто погуляйте по набережной.
Программу по Иркутску я помогу вам составить. Купеческий Иркутск, чайный Иркутск, ресурсный Иркутск. Расскажу вам про историю и современную жизнь города, столицу Сибири и Дальнего востока!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту Иркутска
- Проживание (2х местное)
- Завтраки в отеле
- Трансферы по маршруту
- Разрешение в нац парк
- Входные билеты по программе
- Услуги гидов
- Баня с веником
- Новогодний праздничный ужин
- Хивус по Малому морю
- Катание на коньках
Что не входит в цену
- Авиа и жд билеты до Иркутска
- Обеды и ужины (около 2000 - 3000 руб/день)
Пожелания к путешественнику
Что нужно брать с собой? - солнечные очки - крем от солнца (лучше 50 spf) - небольшой рюкзачок - маленький термос (по желанию) - купальник/ плавки/ шлепанцы для бани - небольшое полотенце - шапка/ варежки/ шарф/ шерстяные носки (и лучше с запасом) - теплую одежду с защитой от ветра - теплую обудь (до -20 -35С) - powerbank