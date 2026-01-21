1 день

Остров Ольхон

Мы встретим вас в аэропорту или в центре города Иркутска и сразу выезжаем в сторону Байкала на Ольхон. Остров диких пейзажей, природных достопримечательностей и энергетики древних шаманских земель.

Самые вкусные бурятские позы (буузы, манты) готовят именно здесь. И мы обязательно заедем туда по дороге. А еще мы встанем на коньки на первый идеальный лёд Байкала в этом году на заливах Малого моря!

В это время на остров можно еще перебраться на пароме, пересекая пролив Ольхонские ворота. Самое большое пернатое шоу можно увидеть именно здесь. Гости обычно кормят чаек, и те устраивают настоящий птичий базар прямо в воздухе. Это последние дни, когда паромная переправа работает. С 1 января возвращаться на материк мы будем на катере или на хивусе - судне на воздушной подушке.

Коктейль Поцелуй Байкала и баню с пихтовым веником мы считаем обязательными условиями для традиции Крещение Байкалом, на Ольхоне у нас будет и то, и другое!

