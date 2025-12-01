Мои заказы

Лед Байкала за 4 дня. Горячее зимнее приключение

Лед и пламень! 4 дневная перезагрузка в окружении ледяных просторов Байкала и жаркая баня
Описание тура

Хотите по настоящему отдохнуть с полной перезагрузкой и не использовать много дней отпуска? Тогда это путешествие для вас! Мы увидим сияющий сказочный лед знаменитого озера Байкал, окутанный легендами остров Ольхон и его достопримечательности. За четыре незабываемых дня на зимнем Байкале вы почувствуете всю красоту и энергетику великого озера! Это один из самых простых наших маршрутов. Могут участвовать дети от 14 лет в сопровождении взрослых. Живем в теплых номерах с душем и туалетом. Оба экскурсионных дня вечером баня с байкальским льдом.

Проживание в теплых деревянных домах (3 ночи). 2-х, 3-х и 4-х местное размещение. Душ и туалет в номере. 2 вечера после катания по льду включена сибирская баня, в которую мы собственноручно наколем байкальский лёд. Магазины в шаговой доступности.

Питание включено на базе (3 завтрака и 3 ужина) и два горячих обеда-пикника на радиальных выездах (фирменная байкальская уха или суп с мясом). На базе для нас готовит хозяйка базы, меню состоит из блюд с рыбой и мясом.

Транспорт. Минивэн или автобус. На лёд выезжаем на комфортных подготовленных микроавтобусах Соболь или Уаз.

Связь и интернет. Мобильная связь будет везде. Интернет основных операторов уверенно работает в месте наших ночёвок. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.

В феврале можно приехать на 4 дня раньше и участвовать в крутом Восхождении на Пик Черского, 21 - 24 февраля

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, на Ольхон, закат у Шаманки

Встречаемся в 9 утра в аэропорту Иркутска, грузимся в автобус и в путь! По дороге знакомимся, проводим краткий брифинг и наслаждаемся зимними пейзажами Тажеранских степей. Обед в кафе с национальной кухней по дороге. На пути к Ольхону проезжаем Хадайскую гору, самый высокий перевал этого тракта. Считается, что гора обладает суровым нравом и местные жители, проезжая этот перевал, совершают традиционные обряды и приносят различные дары, чтобы задобрить духов. После 4 часов дороги, перебираемся на остров Ольхон, воспользовавшись единственной официальной ледовой переправой на Байкале и размещаемся в теплых домиках на нашей базе, рядом с селом Хужир. Быстренько переодеваемся, пьем чай и выдвигаемся на прогулка к святыне острова, мысу Бурхан. Ловим закат над скалой Шаманка. После ужина, если будет желание, вооружившись фонариками, дойдём до Малого Моря.

2 день

Мыс Хобой, прогулка к Большому морю, пикник

3 день

Остров Огой, Ступа Просветления, Пузырьковое озеро

В этот день исследуем южную часть Ольхона и прогуляемся по восточному побережью. Сначала доедем до острова Огой, где правильно обойдем вокруг буддийской ступы Просветления. Затем доберёмся до мыса Хоргой, на котором сохранились останки древней Курыканской защитной стены - поднимемся вдоль неё на верхнюю площадку, где, очевидно, стояла крепость этого древнего народа. Отсюда открывается впечатляющая панорама - бескрайние просторы льда и живописные бухты, полуостров Кобылья Голова, залив Хул, пролив Малое Море и Приморский хребет. Пообедав, переедем на самый юг острова в поисках чистого льда. Обладатели коньков снова смогут покататься. Будет отличная возможность рассмотреть наплески, гроты, потрясающие узоры ледовых трещин и сделать классные фотографии. В завершение побываем на Пузырьковом озере и вдоволь наползаемся по льду в попытках снять застывшие в его толще пузырьки с лучшего ракурса. Вечером вернёмся на базу, поужинаем, сделаем своим руками расколодку из омуля и и попаримся в баньке с байкальским льдом.

4 день

Рассвет на льду, мраморный карьер, финальный ужин

Утром встанем пораньше (опция по желанию) и на рассвете прогуляемся по Малому Морю до кладбища кораблей и парка ледовых скульптур, который ежегодно создают мастера фестиваля Olkhon Ice Fest. После завтрака соберём вещи и отправимся обратно в Иркутск. Заедем в Бугульдейку на мраморный карьер - сосновый лес, чистый снег и белый мрамор создадут настроение на весь день. Затем заедем в кафе на обед. А ещё, если духи будут к нам благосклонны, нас будет ждать по дороге небольшой сюрприз. Провожаем тех, кто улетает вечерними и ночными рейсами и, если есть время и настроение, собираемся на финальный ужин в одном из заведений города.

Если есть планы улететь/уехать из Иркутска в этот же день, время отправления должно быть не ранее 21-00. Но удобнее брать билет на утро следующего дня. В этом случае необходимо позаботиться о гостинице.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Баня (2 вечера, продолжительность зависит от размера группы, паримся по очереди, партиями)
  • Групповое снаряжение (котята/ледоступы на обувь, шуроповерты для коктейлей на льду и т. д.)
  • Услуги инструктора-проводника на всем протяжении маршрута
  • Групповая медицинская аптечка
Что не входит в цену
  • Туристическая страховка (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Снаряжение и документы:

  1. Рюкзак подойдет обычный походный рюкзак литров на 60-80 или большая спортивная сумка поскольку мы приезжаем на автомобиле прямо к базе, большой рюкзак необязателен. (учитывайте, что наличие объемных сумок или рюкзаков требует наличие багажного места на 23 кг в вашем авиабилете)

  2. Налобный фонарь + дополнительный комплект батареек

  3. Складные треккинговые палки с кольцами для глубокого снега опция не обязательная

  4. Горнолыжная маска, фактор защиты от солнца минимальный, нужна, как защита от ветра

  5. Сидушка не обязательна, но вещь весьма полезная

  6. Термос желательно емкостью 1 л

  7. Фотоаппарат берите самую лучшую фототехнику, объектов для фотографии в этом путешествии будет очень много

  8. Гигиенические принадлежности гигиеническая помада, влажные салфетки (небольшая пачка), мыло, зубная щетка и паста, шампунь

  9. Индивидуальная аптечка пластырь, индивидуальные перевязочные пакеты и лекарства от своих болезней

  10. Российский паспорт

  11. Страховой полис Омс

  12. Туристическая страховка (по желанию)

  13. Деньги всегда лучше иметь некоторый запас

Одежда и обувь:

  1. Костюм ветровлагозащитный (мебрана), штаны и куртка + куртка легкая (пух или синтепух) можно заменить теплым горнолыжным костюмом

  2. Куртка теплая пуховая (нужна, если по прогнозам сильные морозы)

  3. Костюм, штаны и куртка (флис, полартек)

  4. Термобелье, штаны и кофта

  5. Перчатки должны быть теплые и непродуваемые. Можно взять горнолыжные.

  6. Перчатки флис

  7. Варежки верхонки (пух или синтепух, нужны, если по прогнозам сильные морозы)

  8. Теплая зимняя шапка, если вязаная, то с подкладкой из флиса (полартека)

  9. Носки ходовые, 2 пары лучше брать термоноски или другие плотные и теплые

  10. Балаклава или зимний бафф

  11. Ботинки треккинговые теплые в идеале должны быть хорошо разношенные. Отличный, современный, очень теплый и недорогой вариант сноубутсы на минус -30 -40 градусов.

  12. Бахилы на ботинки обязательная опция для холодных треккинговых ботинок (нужны, если по прогнозам сильные морозы)

  13. Фонарики (гамаши) для теплых ботинок и небольших морозов

  14. Сменная обувь для помещения, сандалии или тапочки

  15. Пара футболок х/б

  16. Нижнее белье

  17. Купальник/плавки для бани

Пожелания к путешественнику

Вы должны быть старше 14 лет, не иметь сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей и других болезней, при которых противопоказано нахождение на холоде. Также не должно быть серьезных проблем с координацией и балансом - мы много будем ходить по льду.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Konstantin
Konstantin — Тревел-эксперт
Меня зовут Константин, я более 15 лет хожу и вожу в горы. Домашний район — Горный Алтай, с него все начиналось, но им не ограничивается. Я и мои коллеги будем
читать дальше

рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зеленую тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Аттестованный инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму: https://knd.gov.ru/license?id=6683a3dfd2b513840f64acbe®istryType=ATTIncructorProvodnik Аттестованный гид-экскурсовод: https://knd.gov.ru/license?id=678f2840295af902a4b12ed6®istryType=ATTEkskurovodiGidi

Тур входит в следующие категории Байкала

