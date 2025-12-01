Описание тура
Хотите по настоящему отдохнуть с полной перезагрузкой и не использовать много дней отпуска? Тогда это путешествие для вас! Мы увидим сияющий сказочный лед знаменитого озера Байкал, окутанный легендами остров Ольхон и его достопримечательности. За четыре незабываемых дня на зимнем Байкале вы почувствуете всю красоту и энергетику великого озера! Это один из самых простых наших маршрутов. Могут участвовать дети от 14 лет в сопровождении взрослых. Живем в теплых номерах с душем и туалетом. Оба экскурсионных дня вечером баня с байкальским льдом.
Проживание в теплых деревянных домах (3 ночи). 2-х, 3-х и 4-х местное размещение. Душ и туалет в номере. 2 вечера после катания по льду включена сибирская баня, в которую мы собственноручно наколем байкальский лёд. Магазины в шаговой доступности.
Питание включено на базе (3 завтрака и 3 ужина) и два горячих обеда-пикника на радиальных выездах (фирменная байкальская уха или суп с мясом). На базе для нас готовит хозяйка базы, меню состоит из блюд с рыбой и мясом.
Транспорт. Минивэн или автобус. На лёд выезжаем на комфортных подготовленных микроавтобусах Соболь или Уаз.
Связь и интернет. Мобильная связь будет везде. Интернет основных операторов уверенно работает в месте наших ночёвок. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.
В феврале можно приехать на 4 дня раньше и участвовать в крутом Восхождении на Пик Черского, 21 - 24 февраля
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, на Ольхон, закат у Шаманки
Встречаемся в 9 утра в аэропорту Иркутска, грузимся в автобус и в путь! По дороге знакомимся, проводим краткий брифинг и наслаждаемся зимними пейзажами Тажеранских степей. Обед в кафе с национальной кухней по дороге. На пути к Ольхону проезжаем Хадайскую гору, самый высокий перевал этого тракта. Считается, что гора обладает суровым нравом и местные жители, проезжая этот перевал, совершают традиционные обряды и приносят различные дары, чтобы задобрить духов. После 4 часов дороги, перебираемся на остров Ольхон, воспользовавшись единственной официальной ледовой переправой на Байкале и размещаемся в теплых домиках на нашей базе, рядом с селом Хужир. Быстренько переодеваемся, пьем чай и выдвигаемся на прогулка к святыне острова, мысу Бурхан. Ловим закат над скалой Шаманка. После ужина, если будет желание, вооружившись фонариками, дойдём до Малого Моря.
Мыс Хобой, прогулка к Большому морю, пикник
Встречаемся в 9 утра в аэропорту Иркутска, грузимся в автобус и в путь! По дороге знакомимся, проводим краткий брифинг и наслаждаемся зимними пейзажами Тажеранских степей. Обед в кафе с национальной кухней по дороге. На пути к Ольхону проезжаем Хадайскую гору, самый высокий перевал этого тракта. Считается, что гора обладает суровым нравом и местные жители, проезжая этот перевал, совершают традиционные обряды и приносят различные дары, чтобы задобрить духов. После 4 часов дороги, перебираемся на остров Ольхон, воспользовавшись единственной официальной ледовой переправой на Байкале и размещаемся в теплых домиках на нашей базе, рядом с селом Хужир. Быстренько переодеваемся, пьем чай и выдвигаемся на прогулка к святыне острова, мысу Бурхан. Ловим закат над скалой Шаманка. После ужина, если будет желание, вооружившись фонариками, дойдём до Малого Моря.
Остров Огой, Ступа Просветления, Пузырьковое озеро
В этот день исследуем южную часть Ольхона и прогуляемся по восточному побережью. Сначала доедем до острова Огой, где правильно обойдем вокруг буддийской ступы Просветления. Затем доберёмся до мыса Хоргой, на котором сохранились останки древней Курыканской защитной стены - поднимемся вдоль неё на верхнюю площадку, где, очевидно, стояла крепость этого древнего народа. Отсюда открывается впечатляющая панорама - бескрайние просторы льда и живописные бухты, полуостров Кобылья Голова, залив Хул, пролив Малое Море и Приморский хребет. Пообедав, переедем на самый юг острова в поисках чистого льда. Обладатели коньков снова смогут покататься. Будет отличная возможность рассмотреть наплески, гроты, потрясающие узоры ледовых трещин и сделать классные фотографии. В завершение побываем на Пузырьковом озере и вдоволь наползаемся по льду в попытках снять застывшие в его толще пузырьки с лучшего ракурса. Вечером вернёмся на базу, поужинаем, сделаем своим руками расколодку из омуля и и попаримся в баньке с байкальским льдом.
Рассвет на льду, мраморный карьер, финальный ужин
Утром встанем пораньше (опция по желанию) и на рассвете прогуляемся по Малому Морю до кладбища кораблей и парка ледовых скульптур, который ежегодно создают мастера фестиваля Olkhon Ice Fest. После завтрака соберём вещи и отправимся обратно в Иркутск. Заедем в Бугульдейку на мраморный карьер - сосновый лес, чистый снег и белый мрамор создадут настроение на весь день. Затем заедем в кафе на обед. А ещё, если духи будут к нам благосклонны, нас будет ждать по дороге небольшой сюрприз. Провожаем тех, кто улетает вечерними и ночными рейсами и, если есть время и настроение, собираемся на финальный ужин в одном из заведений города.
Если есть планы улететь/уехать из Иркутска в этот же день, время отправления должно быть не ранее 21-00. Но удобнее брать билет на утро следующего дня. В этом случае необходимо позаботиться о гостинице.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Баня (2 вечера, продолжительность зависит от размера группы, паримся по очереди, партиями)
- Групповое снаряжение (котята/ледоступы на обувь, шуроповерты для коктейлей на льду и т. д.)
- Услуги инструктора-проводника на всем протяжении маршрута
- Групповая медицинская аптечка
Что не входит в цену
- Туристическая страховка (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Снаряжение и документы:
Рюкзак подойдет обычный походный рюкзак литров на 60-80 или большая спортивная сумка поскольку мы приезжаем на автомобиле прямо к базе, большой рюкзак необязателен. (учитывайте, что наличие объемных сумок или рюкзаков требует наличие багажного места на 23 кг в вашем авиабилете)
Налобный фонарь + дополнительный комплект батареек
Складные треккинговые палки с кольцами для глубокого снега опция не обязательная
Горнолыжная маска, фактор защиты от солнца минимальный, нужна, как защита от ветра
Сидушка не обязательна, но вещь весьма полезная
Термос желательно емкостью 1 л
Фотоаппарат берите самую лучшую фототехнику, объектов для фотографии в этом путешествии будет очень много
Гигиенические принадлежности гигиеническая помада, влажные салфетки (небольшая пачка), мыло, зубная щетка и паста, шампунь
Индивидуальная аптечка пластырь, индивидуальные перевязочные пакеты и лекарства от своих болезней
Российский паспорт
Страховой полис Омс
Туристическая страховка (по желанию)
Деньги всегда лучше иметь некоторый запас
Одежда и обувь:
Костюм ветровлагозащитный (мебрана), штаны и куртка + куртка легкая (пух или синтепух) можно заменить теплым горнолыжным костюмом
Куртка теплая пуховая (нужна, если по прогнозам сильные морозы)
Костюм, штаны и куртка (флис, полартек)
Термобелье, штаны и кофта
Перчатки должны быть теплые и непродуваемые. Можно взять горнолыжные.
Перчатки флис
Варежки верхонки (пух или синтепух, нужны, если по прогнозам сильные морозы)
Теплая зимняя шапка, если вязаная, то с подкладкой из флиса (полартека)
Носки ходовые, 2 пары лучше брать термоноски или другие плотные и теплые
Балаклава или зимний бафф
Ботинки треккинговые теплые в идеале должны быть хорошо разношенные. Отличный, современный, очень теплый и недорогой вариант сноубутсы на минус -30 -40 градусов.
Бахилы на ботинки обязательная опция для холодных треккинговых ботинок (нужны, если по прогнозам сильные морозы)
Фонарики (гамаши) для теплых ботинок и небольших морозов
Сменная обувь для помещения, сандалии или тапочки
Пара футболок х/б
Нижнее белье
Купальник/плавки для бани
Пожелания к путешественнику
Вы должны быть старше 14 лет, не иметь сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей и других болезней, при которых противопоказано нахождение на холоде. Также не должно быть серьезных проблем с координацией и балансом - мы много будем ходить по льду.