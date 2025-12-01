Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Хотите по настоящему отдохнуть с полной перезагрузкой и не использовать много дней отпуска? Тогда это путешествие для вас! Мы увидим сияющий сказочный лед знаменитого озера Байкал, окутанный легендами остров Ольхон и его достопримечательности. За четыре незабываемых дня на зимнем Байкале вы почувствуете всю красоту и энергетику великого озера! Это один из самых простых наших маршрутов. Могут участвовать дети от 14 лет в сопровождении взрослых. Живем в теплых номерах с душем и туалетом. Оба экскурсионных дня вечером баня с байкальским льдом.

Проживание в теплых деревянных домах (3 ночи). 2-х, 3-х и 4-х местное размещение. Душ и туалет в номере. 2 вечера после катания по льду включена сибирская баня, в которую мы собственноручно наколем байкальский лёд. Магазины в шаговой доступности.

Питание включено на базе (3 завтрака и 3 ужина) и два горячих обеда-пикника на радиальных выездах (фирменная байкальская уха или суп с мясом). На базе для нас готовит хозяйка базы, меню состоит из блюд с рыбой и мясом.

Транспорт. Минивэн или автобус. На лёд выезжаем на комфортных подготовленных микроавтобусах Соболь или Уаз.

Связь и интернет. Мобильная связь будет везде. Интернет основных операторов уверенно работает в месте наших ночёвок. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.

В феврале можно приехать на 4 дня раньше и участвовать в крутом Восхождении на Пик Черского, 21 - 24 февраля