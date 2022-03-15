Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Побывайте в музее под открытым небом Тальцы и в Байкальском музее. Узнайте легенды Шаман–Камня у истока Ангары. Прокатитесь на собачьих упряжках и на воздушной подушке хивус. Проникнитесь духом сакрального Ольхона. Полюбуйтесь на чистейший лёд ледяных гротов и пещер мыса Хобой. 5 6 отзывов

Иван Ваш гид на Байкале Написать вопрос Групповой тур Оценка и отзывы 6 отзывов Длитель­ность 6 дней Размер группы 1 человек На чём проводится На автомобиле 115 000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 09:30

Описание тура Сказочный Байкал Зимой Байкал неповторим и сказочен. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть заснеженные вершины, прозрачный и сверкающий на солнце лед, пушистые ели, хрустящий снег и бескрайние белые просторы. Все это вы увидите на нашей экскурсии. Первый день мы посвятим знакомству с Байкалом. Посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом Тальцы, где воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья XVII-XX веков. Затем отправимся к Шаман-камню, который наши предки с древности наделяли необычной силой, молились у него хозяину реки и проводили шаманские обряды. Вы сможете покататься на собачьих упряжках и подняться на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается панорама многокилометровых просторов Байкала. Остальные дни тура будут не менее насыщенными — вы изучите все главные достопримечательности Байкала. Мы отправимся на остров Ольхон, который называют «жемчужина Байкала». По легенде, из этого сакрального центра озера произошел бурятский народ. Каждый день вас будут ждать местные развлечения: катание на коньках и хивусе, а также автотур по льду Байкала на колоритных местных УАЗах. Важная информация:• Тур состоится при наборе группы от 6 человек. Максимальное число участников 8 человек. Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ — термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая. Летне-осенний период: Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.

☃️Зимний Драйв✏️30 янв - 4 фев✏️3-8 фев✏️8-13 фев✏️15-20 фев✏️22-27 фев✏️1-6 марта✏️8-13 марта✏️15-20 марта*а также в любые другие даты от 4х человек (с конца января по март) Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей Тальцы

Исток Ангары

Шаман-камень

Байкальский музей

Смотровая площадка «Камень Черского»

Скала Скрипер

Мыс Кадильный

Бухта Песчаная

Этно-парк Золотая Орда

Скульптура Орёл

Мыс Бурхан

Скала Шаманка

Мыс Хобой, Три Брата, Харанцы

Ялгинский мыс

Остров Огой

Буддийская Ступа Просветления

Мраморный карьер Что включено Проживание в Листвянке и на Ольхоне в двухместных благоустроенных номерах (удобства в номере)

Транспорт: микроавтобус, УАЗы на Ольхоне, катер на воздушной подушке - хивус

Гид на протяжении всей программы

Питание по программе

Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий

Катание на собачьих упряжках (средняя дистанция 2, 5 км)

Аренда коньков во 2-й день

Бонус - баня на берегу Байкала Что не входит в цену Авиаперелёт до Иркутска и обратно

Проживание в Иркутске (крайняя ночь)

Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне и в Листвянке можно поужинать в кафе, вариантов много) Место начала и завершения? Аэропорт Иркутска Когда и сколько длится? Когда: ☃️Зимний Драйв✏️30 янв - 4 фев✏️3-8 фев✏️8-13 фев✏️15-20 фев✏️22-27 фев✏️1-6 марта✏️8-13 марта✏️15-20 марта*а также в любые другие даты от 4х человек (с конца января по март) Экскурсия длится около 6 дней Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек. Важная информация Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ - термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая

Летне-осенний период:

Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую

Обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.