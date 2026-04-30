Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 179 000 ₽ за человека

Описание тура

Это одно из самых насыщенных путешествий по Байкалу для тех, кто хочет увидеть регион с разных сторон за одну поездку.

За 9 дней вы побываете сразу в двух республиках, увидите Байкал с западного и восточного берегов, пройдёте вдоль легендарной Кругобайкальской железной дороги, окажетесь в заповедной тайге, познакомитесь с буддийской культурой Бурятии и отправитесь в Баргузинскую долину — одно из самых красивых мест Байкальского региона.

Это не поездка в одну локацию Байкала. Это большое путешествие через природу, историю и культуру целого региона.

Небольшая группа до 8 человек и комфортный формат без палаток, тяжёлых рюкзаков и сложных переходов.

В группе уже забронировано 3 места из 8.