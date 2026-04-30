Описание тура
Это одно из самых насыщенных путешествий по Байкалу для тех, кто хочет увидеть регион с разных сторон за одну поездку.
За 9 дней вы побываете сразу в двух республиках, увидите Байкал с западного и восточного берегов, пройдёте вдоль легендарной Кругобайкальской железной дороги, окажетесь в заповедной тайге, познакомитесь с буддийской культурой Бурятии и отправитесь в Баргузинскую долину — одно из самых красивых мест Байкальского региона.
Это не поездка в одну локацию Байкала. Это большое путешествие через природу, историю и культуру целого региона.
Небольшая группа до 8 человек и комфортный формат без палаток, тяжёлых рюкзаков и сложных переходов.
В группе уже забронировано 3 места из 8.
- Путешествие на корабле вдоль легендарной КБЖД — тоннели, каменные галереи и Байкал с воды
- Прогулка по экотропам Байкальского заповедника среди кедровой тайги и заповедной природы южного Байкала
- Посещение Иволгинского дацана — главного центра буддизма в России
- Баргузинская долина — горы, степи, источники и одна из самых красивых территорий Бурятии
- Восточное побережье Байкала — другая, менее известная сторона озера
- Встреча с байкальской нерпой и отдых на песчаном берегу Байкала
- Старообрядческое село и знакомство с традициями семей, сохранивших свой уклад на протяжении нескольких столетий
Программа тура по дням
Первая встреча с Байкалом и путешествие по КБЖД
Мы встречаем вас в аэропорту Иркутска и начинаем большое путешествие по Байкалу.
После прилёта — неспешный завтрак в уютном ресторане недалеко от аэропорта. Это возможность перевести дух после дороги и постепенно переключиться на ритм путешествия.
Далее отправляемся в Листвянку, где вас ждёт первая встреча с Байкалом и путешествие на корабле вдоль Кругобайкальской железной дороги.
Этот участок называют золотым поясом России. Десятки тоннелей, каменные галереи и мосты, построенные прямо в скалах, тянутся вдоль берега Байкала. Увидеть КБЖД с воды — один из самых необычных способов познакомиться с её историей и почувствовать масштаб озера.
Во время перехода вас ждёт обед-пикник на борту. Свежий байкальский воздух, высокие скалы, шум волн и виды, которые постоянно меняются за бортом, создают ощущение, что привычный городской ритм остался где-то далеко.
К вечеру прибываем в посёлок Танхой. Размещение в уютном доме с видом на Байкал, ужин и отдых у самого берега озера. После дороги и ярких впечатлений этого дня хочется только одного — ненадолго остановиться и просто побыть рядом с Байкалом.
Сегодня вы проживёте:
• Первую встречу с Байкалом и его масштабом
• Путешествие на корабле вдоль легендарной КБЖД
• Обед-пикник среди скал и бескрайних байкальских просторов
• Спокойный вечер на берегу озера в атмосфере полного отдыха
• Ощущение, что большое путешествие по Байкалу только начинается
Байкальский заповедник и живая природа
После завтрака отправляемся в Байкальский государственный природный биосферный заповедник — одно из самых красивых и охраняемых мест на берегу Байкала.
Сегодня нас ждёт совсем другой Байкал. Не корабли и большие переходы, а заповедная природа, вековые кедры, тихие лесные тропы и возможность провести день в спокойном ритме среди настоящей сибирской тайги.
Во время прогулки пройдём по экологическим тропам заповедника, увидим подвесной мост через реку Осиновку и сделаем остановку на отдых с горячим чаем среди леса.
После прогулки нас ждёт обед в уютном кафе с видом на Байкал и возможность ещё немного погрузиться в атмосферу этих мест, узнать больше о природе региона и работе одного из главных заповедников России.
К вечеру возвращаемся в гостевой дом. Ужин и отдых на берегу Байкала. Этот день позволяет немного замедлиться, провести время среди заповедной природы и почувствовать ту сторону Байкала, за которой сюда приезжают снова и снова.
Сегодня вы проживёте:
• День среди заповедной природы и настоящей сибирской тайги
• Прогулку по экологическим тропам среди вековых кедров
• Горячий чай посреди заповедного леса
• Обед с видом на Байкал
• Спокойный вечер на берегу озера
Монастырь, буддийская культура и Улан-Удэ
После завтрака, на комфортном микроавтобусе мы отправляемся в сторону Улан-Удэ. Дорога проходит вдоль Байкала и постепенно знакомит нас с другой стороной региона — историей, культурой и традициями Бурятии.
По пути сделаем остановку в селе Посольское и посетим Посольский Спасо-Преображенский монастырь — один из старейших монастырей Восточной Сибири. Это место с особой атмосферой спокойствия, которое на протяжении нескольких столетий остаётся важной частью истории Прибайкалья.
После прогулки нас ждёт обед в кафе по пути.
Во второй половине дня посетим Иволгинский дацан — главный центр буддизма в России. Здесь познакомимся с буддийской архитектурой и культурой, узнаем историю Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова и увидим, насколько многогранным может быть Байкал и его окружающий регион.
К вечеру прибываем в Улан-Удэ. Размещение в отеле, ужин и отдых.
Сегодня вы проживёте:
• Путешествие вдоль Байкала в сторону Бурятии
• Посещение одного из старейших монастырей Восточной Сибири
• Знакомство с буддийской культурой и Иволгинским дацаном
• День, наполненный историей, традициями и новыми впечатлениями
• Вечер в столице Бурятии — Улан-Удэ
Восточный берег Байкала и священные места
После завтрака отправляемся в сторону Усть-Баргузина, продолжая знакомство с восточным побережьем Байкала — более спокойной и менее известной частью региона.
Дорога проходит вдоль озера через живописные бухты, леса и степные просторы. По пути будем останавливаться в красивых и значимых местах Бурятии, каждое из которых по-своему раскрывает историю и характер этого края.
Посетим Сретенский женский монастырь, прогуляемся к маяку в Турке, откуда открываются красивые виды на Байкал, увидим знаменитую скалу Черепаха и побываем на священном мысе, который местные жители издавна считают особым местом.
Сегодня Байкал предстанет совсем другим — просторным, спокойным и удивительно разнообразным. Здесь меньше туристов, больше тишины и появляется ощущение, что путешествие становится ещё глубже и интереснее.
К вечеру прибываем в Усть-Баргузин. Размещение в отеле, ужин и отдых на берегу Байкала.
Сегодня вы проживёте:
• Путешествие вдоль восточного побережья Байкала
• Красивые бухты, степные просторы и виды на озеро
• Знакомство со священными и историческими местами Бурятии
• Более спокойную и малоизвестную сторону Байкала
• Вечер на берегу озера в Усть-Баргузине
Баргузинская долина - энергия, легенды и места силы
После завтрака мы отправимся в Баргузинскую долину — одно из самых необычных и атмосферных мест Бурятии.
Этот день посвящён знакомству с природой, историей и традициями долины, которую многие местные жители считают особым местом. Здесь степи сменяются горными хребтами, древние легенды соседствуют с буддийскими святынями, а простор и тишина создают ощущение полной оторванности от привычного ритма жизни.
Во время путешествия мы посетим Ининский сад камней, увидим скальные останцы Сувинской Саксонии, познакомимся с Баргузинским дацаном и побываем у самопроявившегося лика богини Янжимы — одной из самых почитаемых святынь Бурятии.
По пути будут открываться панорамы Баргузинского хребта, степных долин и горных рек — пейзажи, которые многие считают одними из самых красивых в регионе.
Во время экскурсии нас ждёт обед и встреча с местной жительницей, которая расскажет о традициях, быте и современной жизни бурятского народа.
К вечеру мы вернёмся в Усть-Баргузин. Ужин и отдых после одного из самых насыщенных дней путешествия.
Сегодня вы проживёте:
• Путешествие по Баргузинской долине — одному из самых красивых мест Бурятии
• Степные просторы, горные хребты и необычные природные ландшафты
• Знакомство с буддийскими святынями и ликом богини Янжимы
• Встречу с культурой и традициями бурятского народа
• Ощущение, будто вы оказались в совершенно другом мире
Байкал без спешки: нерпы и отдых на песчаном берегу
После завтрака мы отправимся в Нерпинарий — реабилитационный центр байкальской нерпы.
Здесь можно познакомиться с главным символом Байкала, узнать больше о жизни этих удивительных животных и увидеть нерп вблизи. Центр занимается помощью и реабилитацией животных, а также рассказывает гостям об экосистеме озера и её обитателях.
После посещения нерпинария отправимся на один из самых красивых песчаных пляжей восточного побережья Байкала, где проведём большую часть дня.
Можно прогуляться вдоль широкого песчаного берега, искупаться, отдохнуть у воды или просто провести время, наслаждаясь тишиной, красивыми видами и атмосферой Байкала.
На берегу будет организован обед-пикник.
Этот день отличается от предыдущих. Здесь нет насыщенной экскурсионной программы и длинных переездов — только Байкал, песчаный берег и возможность провести большую часть дня в собственном ритме.
К вечеру возвращаемся в отель. Ужин и отдых.
Сегодня вы проживёте:
• Знакомство с главным символом Байкала — байкальской нерпой
• Отдых на одном из самых красивых песчаных пляжей восточного побережья Байкала
• Обед-пикник на берегу озера
• Большую часть дня на берегу Байкала — без спешки и насыщенной экскурсионной программы • День, когда можно просто наслаждаться Байкалом и никуда не торопиться
Улан-Удэ: город на стыке культур
После завтрака мы отправимся в Улан-Удэ — столицу Бурятии и один из самых необычных городов Восточной Сибири.
После прибытия и размещения в отеле нас ждёт обед и обзорная экскурсия по городу.
Во время прогулки мы познакомимся с историей Улан-Удэ, увидим знаменитую площадь Советов с самой большой головой Ленина в мире, прогуляемся по пешеходной улице города, посетим Триумфальную арку и Одигитриевский собор — первое каменное здание города и памятник сибирского барокко.
Улан-Удэ интересен своим сочетанием культур. Здесь переплетаются русские, бурятские и буддийские традиции, создавая особую атмосферу, не похожую ни на один другой город Байкальского региона.
После экскурсии у вас будет свободное время для прогулок, покупки сувениров или отдыха.
Сегодня вы проживёте:
• Знакомство со столицей Бурятии — одним из самых необычных городов Восточной Сибири
• Прогулку по историческому центру Улан-Удэ
• Встречу русских, бурятских и буддийских традиций
• Атмосферу города, непохожего ни на один другой в Байкальском регионе
• Свободный вечер для прогулок и отдыха
Старообрядцы и этногородок: путешествие в историю
После завтрака мы отправимся в старообрядческое село, где потомки семейских уже несколько столетий сохраняют традиции, уклад жизни и культуру своих предков.
Во время экскурсии вы познакомитесь с бытом староверов, узнаете об их истории и примете участие в фольклорной программе, которая позволяет почувствовать атмосферу этого удивительного сообщества.
Особой частью дня станет традиционный обед у семейских. Домашняя кухня, гостеприимство хозяев и блюда, приготовленные по старинным рецептам, помогают лучше понять культуру и образ жизни местных жителей.
После обеда мы посетим Этнографический музей народов Забайкалья — один из крупнейших музеев под открытым небом в Сибири. На его территории собраны исторические постройки, отражающие жизнь народов Бурятии и Забайкалья разных эпох.
К вечеру вернёмся в Улан-Удэ. Ужин и отдых.
Сегодня вы проживёте:
• знакомство с культурой старообрядцев-семейских
• традиционный обед по местным рецептам
• фольклорную программу и живые традиции Бурятии
• прогулку по этнографическому музею под открытым небом
• ещё одну грань многонационального Байкальского региона
Завершение путешествия и вылет домой
После завтрака — свободное время для спокойного утра и подготовки к отъезду.
Трансфер в аэропорт Улан-Удэ
Комфортное возвращение домой.
Путешествие завершается, оставляя за собой яркие впечатления: бескрайний Байкал, тишину заповедников, культуру Бурятии и ощущение настоящего перезагрузки.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- В Стоимость Включено:
- Проживание в комфортных отелях и гостевых домах по маршруту
- Питание: завтраки ежедневно, обеды/пикники в дни маршрута, ужины в большинстве дней
- Все трансферы и переезды по программе
- Водная экскурсия по Кбжд (корабль)
- Экскурсии по маршруту (Байкальский заповедник, Баргузинская долина, Улан-Удэ, дацаны, старообрядцы)
- Все входные билеты и рекреационные сборы
- Сопровождение гида на всём маршруте
- Полная организация и логистика путешествия
- Пикники, перекусы и вода в пути
Что не входит в цену
- Авиаперелёты (до Улан-Удэ и обратно)
- Баня в любой день отдыха
- Личные расходы
- Обеды (в 3 и 7 дни)
- Ужины (7 и 8 дни)
- Трансфер в аэропорт 9 день