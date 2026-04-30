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Большое путешествие по Байкалу: западный и восточный берега за 9 дней

Это одно из самых насыщенных путешествий по Байкалу для тех, кто хочет увидеть регион с разных сторон за одну поездку
Большое путешествие по Байкалу: западный и восточный берега за 9 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Большое путешествие по Байкалу: западный и восточный берега за 9 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Большое путешествие по Байкалу: западный и восточный берега за 9 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это одно из самых насыщенных путешествий по Байкалу для тех, кто хочет увидеть регион с разных сторон за одну поездку.

За 9 дней вы побываете сразу в двух республиках, увидите Байкал с западного и восточного берегов, пройдёте вдоль легендарной Кругобайкальской железной дороги, окажетесь в заповедной тайге, познакомитесь с буддийской культурой Бурятии и отправитесь в Баргузинскую долину — одно из самых красивых мест Байкальского региона.

Это не поездка в одну локацию Байкала. Это большое путешествие через природу, историю и культуру целого региона.

Небольшая группа до 8 человек и комфортный формат без палаток, тяжёлых рюкзаков и сложных переходов.

В группе уже забронировано 3 места из 8.

  • Путешествие на корабле вдоль легендарной КБЖД — тоннели, каменные галереи и Байкал с воды
  • Прогулка по экотропам Байкальского заповедника среди кедровой тайги и заповедной природы южного Байкала
  • Посещение Иволгинского дацана — главного центра буддизма в России
  • Баргузинская долина — горы, степи, источники и одна из самых красивых территорий Бурятии
  • Восточное побережье Байкала — другая, менее известная сторона озера
  • Встреча с байкальской нерпой и отдых на песчаном берегу Байкала
  • Старообрядческое село и знакомство с традициями семей, сохранивших свой уклад на протяжении нескольких столетий

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Байкалом и путешествие по КБЖД

Мы встречаем вас в аэропорту Иркутска и начинаем большое путешествие по Байкалу.

После прилёта — неспешный завтрак в уютном ресторане недалеко от аэропорта. Это возможность перевести дух после дороги и постепенно переключиться на ритм путешествия.

Далее отправляемся в Листвянку, где вас ждёт первая встреча с Байкалом и путешествие на корабле вдоль Кругобайкальской железной дороги.

Этот участок называют золотым поясом России. Десятки тоннелей, каменные галереи и мосты, построенные прямо в скалах, тянутся вдоль берега Байкала. Увидеть КБЖД с воды — один из самых необычных способов познакомиться с её историей и почувствовать масштаб озера.

Во время перехода вас ждёт обед-пикник на борту. Свежий байкальский воздух, высокие скалы, шум волн и виды, которые постоянно меняются за бортом, создают ощущение, что привычный городской ритм остался где-то далеко.

К вечеру прибываем в посёлок Танхой. Размещение в уютном доме с видом на Байкал, ужин и отдых у самого берега озера. После дороги и ярких впечатлений этого дня хочется только одного — ненадолго остановиться и просто побыть рядом с Байкалом.

Сегодня вы проживёте:

• Первую встречу с Байкалом и его масштабом

• Путешествие на корабле вдоль легендарной КБЖД

• Обед-пикник среди скал и бескрайних байкальских просторов

• Спокойный вечер на берегу озера в атмосфере полного отдыха

• Ощущение, что большое путешествие по Байкалу только начинается

Первая встреча с Байкалом и путешествие по КБЖДПервая встреча с Байкалом и путешествие по КБЖДПервая встреча с Байкалом и путешествие по КБЖД
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Байкальский заповедник и живая природа

После завтрака отправляемся в Байкальский государственный природный биосферный заповедник — одно из самых красивых и охраняемых мест на берегу Байкала.

Сегодня нас ждёт совсем другой Байкал. Не корабли и большие переходы, а заповедная природа, вековые кедры, тихие лесные тропы и возможность провести день в спокойном ритме среди настоящей сибирской тайги.

Во время прогулки пройдём по экологическим тропам заповедника, увидим подвесной мост через реку Осиновку и сделаем остановку на отдых с горячим чаем среди леса.

После прогулки нас ждёт обед в уютном кафе с видом на Байкал и возможность ещё немного погрузиться в атмосферу этих мест, узнать больше о природе региона и работе одного из главных заповедников России.

К вечеру возвращаемся в гостевой дом. Ужин и отдых на берегу Байкала. Этот день позволяет немного замедлиться, провести время среди заповедной природы и почувствовать ту сторону Байкала, за которой сюда приезжают снова и снова.

Сегодня вы проживёте:

• День среди заповедной природы и настоящей сибирской тайги

• Прогулку по экологическим тропам среди вековых кедров

• Горячий чай посреди заповедного леса

• Обед с видом на Байкал

• Спокойный вечер на берегу озера

Байкальский заповедник и живая природаБайкальский заповедник и живая природаБайкальский заповедник и живая природа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Монастырь, буддийская культура и Улан-Удэ

После завтрака, на комфортном микроавтобусе мы отправляемся в сторону Улан-Удэ. Дорога проходит вдоль Байкала и постепенно знакомит нас с другой стороной региона — историей, культурой и традициями Бурятии.

По пути сделаем остановку в селе Посольское и посетим Посольский Спасо-Преображенский монастырь — один из старейших монастырей Восточной Сибири. Это место с особой атмосферой спокойствия, которое на протяжении нескольких столетий остаётся важной частью истории Прибайкалья.

После прогулки нас ждёт обед в кафе по пути.

Во второй половине дня посетим Иволгинский дацан — главный центр буддизма в России. Здесь познакомимся с буддийской архитектурой и культурой, узнаем историю Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова и увидим, насколько многогранным может быть Байкал и его окружающий регион.

К вечеру прибываем в Улан-Удэ. Размещение в отеле, ужин и отдых.

Сегодня вы проживёте:

• Путешествие вдоль Байкала в сторону Бурятии

• Посещение одного из старейших монастырей Восточной Сибири

• Знакомство с буддийской культурой и Иволгинским дацаном

• День, наполненный историей, традициями и новыми впечатлениями

• Вечер в столице Бурятии — Улан-Удэ

Монастырь, буддийская культура и Улан-УдэМонастырь, буддийская культура и Улан-УдэМонастырь, буддийская культура и Улан-Удэ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Восточный берег Байкала и священные места

После завтрака отправляемся в сторону Усть-Баргузина, продолжая знакомство с восточным побережьем Байкала — более спокойной и менее известной частью региона.

Дорога проходит вдоль озера через живописные бухты, леса и степные просторы. По пути будем останавливаться в красивых и значимых местах Бурятии, каждое из которых по-своему раскрывает историю и характер этого края.

Посетим Сретенский женский монастырь, прогуляемся к маяку в Турке, откуда открываются красивые виды на Байкал, увидим знаменитую скалу Черепаха и побываем на священном мысе, который местные жители издавна считают особым местом.

Сегодня Байкал предстанет совсем другим — просторным, спокойным и удивительно разнообразным. Здесь меньше туристов, больше тишины и появляется ощущение, что путешествие становится ещё глубже и интереснее.

К вечеру прибываем в Усть-Баргузин. Размещение в отеле, ужин и отдых на берегу Байкала.

Сегодня вы проживёте:

• Путешествие вдоль восточного побережья Байкала

• Красивые бухты, степные просторы и виды на озеро

• Знакомство со священными и историческими местами Бурятии

• Более спокойную и малоизвестную сторону Байкала

• Вечер на берегу озера в Усть-Баргузине

Восточный берег Байкала и священные местаВосточный берег Байкала и священные места
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Баргузинская долина - энергия, легенды и места силы

После завтрака мы отправимся в Баргузинскую долину — одно из самых необычных и атмосферных мест Бурятии.

Этот день посвящён знакомству с природой, историей и традициями долины, которую многие местные жители считают особым местом. Здесь степи сменяются горными хребтами, древние легенды соседствуют с буддийскими святынями, а простор и тишина создают ощущение полной оторванности от привычного ритма жизни.

Во время путешествия мы посетим Ининский сад камней, увидим скальные останцы Сувинской Саксонии, познакомимся с Баргузинским дацаном и побываем у самопроявившегося лика богини Янжимы — одной из самых почитаемых святынь Бурятии.

По пути будут открываться панорамы Баргузинского хребта, степных долин и горных рек — пейзажи, которые многие считают одними из самых красивых в регионе.

Во время экскурсии нас ждёт обед и встреча с местной жительницей, которая расскажет о традициях, быте и современной жизни бурятского народа.

К вечеру мы вернёмся в Усть-Баргузин. Ужин и отдых после одного из самых насыщенных дней путешествия.

Сегодня вы проживёте:

• Путешествие по Баргузинской долине — одному из самых красивых мест Бурятии

• Степные просторы, горные хребты и необычные природные ландшафты

• Знакомство с буддийскими святынями и ликом богини Янжимы

• Встречу с культурой и традициями бурятского народа

• Ощущение, будто вы оказались в совершенно другом мире

Баргузинская долина - энергия, легенды и места силыБаргузинская долина - энергия, легенды и места силыБаргузинская долина - энергия, легенды и места силы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Байкал без спешки: нерпы и отдых на песчаном берегу

После завтрака мы отправимся в Нерпинарий — реабилитационный центр байкальской нерпы.

Здесь можно познакомиться с главным символом Байкала, узнать больше о жизни этих удивительных животных и увидеть нерп вблизи. Центр занимается помощью и реабилитацией животных, а также рассказывает гостям об экосистеме озера и её обитателях.

После посещения нерпинария отправимся на один из самых красивых песчаных пляжей восточного побережья Байкала, где проведём большую часть дня.

Можно прогуляться вдоль широкого песчаного берега, искупаться, отдохнуть у воды или просто провести время, наслаждаясь тишиной, красивыми видами и атмосферой Байкала.

На берегу будет организован обед-пикник.

Этот день отличается от предыдущих. Здесь нет насыщенной экскурсионной программы и длинных переездов — только Байкал, песчаный берег и возможность провести большую часть дня в собственном ритме.

К вечеру возвращаемся в отель. Ужин и отдых.

Сегодня вы проживёте:

• Знакомство с главным символом Байкала — байкальской нерпой

• Отдых на одном из самых красивых песчаных пляжей восточного побережья Байкала

• Обед-пикник на берегу озера

• Большую часть дня на берегу Байкала — без спешки и насыщенной экскурсионной программы • День, когда можно просто наслаждаться Байкалом и никуда не торопиться

Байкал без спешки: нерпы и отдых на песчаном берегуБайкал без спешки: нерпы и отдых на песчаном берегуБайкал без спешки: нерпы и отдых на песчаном берегу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Улан-Удэ: город на стыке культур

После завтрака мы отправимся в Улан-Удэ — столицу Бурятии и один из самых необычных городов Восточной Сибири.

После прибытия и размещения в отеле нас ждёт обед и обзорная экскурсия по городу.

Во время прогулки мы познакомимся с историей Улан-Удэ, увидим знаменитую площадь Советов с самой большой головой Ленина в мире, прогуляемся по пешеходной улице города, посетим Триумфальную арку и Одигитриевский собор — первое каменное здание города и памятник сибирского барокко.

Улан-Удэ интересен своим сочетанием культур. Здесь переплетаются русские, бурятские и буддийские традиции, создавая особую атмосферу, не похожую ни на один другой город Байкальского региона.

После экскурсии у вас будет свободное время для прогулок, покупки сувениров или отдыха.

Сегодня вы проживёте:

• Знакомство со столицей Бурятии — одним из самых необычных городов Восточной Сибири

• Прогулку по историческому центру Улан-Удэ

• Встречу русских, бурятских и буддийских традиций

• Атмосферу города, непохожего ни на один другой в Байкальском регионе

• Свободный вечер для прогулок и отдыха

Улан-Удэ: город на стыке культурУлан-Удэ: город на стыке культурУлан-Удэ: город на стыке культур
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Старообрядцы и этногородок: путешествие в историю

После завтрака мы отправимся в старообрядческое село, где потомки семейских уже несколько столетий сохраняют традиции, уклад жизни и культуру своих предков.

Во время экскурсии вы познакомитесь с бытом староверов, узнаете об их истории и примете участие в фольклорной программе, которая позволяет почувствовать атмосферу этого удивительного сообщества.

Особой частью дня станет традиционный обед у семейских. Домашняя кухня, гостеприимство хозяев и блюда, приготовленные по старинным рецептам, помогают лучше понять культуру и образ жизни местных жителей.

После обеда мы посетим Этнографический музей народов Забайкалья — один из крупнейших музеев под открытым небом в Сибири. На его территории собраны исторические постройки, отражающие жизнь народов Бурятии и Забайкалья разных эпох.

К вечеру вернёмся в Улан-Удэ. Ужин и отдых.

Сегодня вы проживёте:

• знакомство с культурой старообрядцев-семейских

• традиционный обед по местным рецептам

• фольклорную программу и живые традиции Бурятии

• прогулку по этнографическому музею под открытым небом

• ещё одну грань многонационального Байкальского региона

Старообрядцы и этногородок: путешествие в историюСтарообрядцы и этногородок: путешествие в историю
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Завершение путешествия и вылет домой

После завтрака — свободное время для спокойного утра и подготовки к отъезду.

Трансфер в аэропорт Улан-Удэ

Комфортное возвращение домой.

Путешествие завершается, оставляя за собой яркие впечатления: бескрайний Байкал, тишину заповедников, культуру Бурятии и ощущение настоящего перезагрузки.

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • В Стоимость Включено:
  • Проживание в комфортных отелях и гостевых домах по маршруту
  • Питание: завтраки ежедневно, обеды/пикники в дни маршрута, ужины в большинстве дней
  • Все трансферы и переезды по программе
  • Водная экскурсия по Кбжд (корабль)
  • Экскурсии по маршруту (Байкальский заповедник, Баргузинская долина, Улан-Удэ, дацаны, старообрядцы)
  • Все входные билеты и рекреационные сборы
  • Сопровождение гида на всём маршруте
  • Полная организация и логистика путешествия
  • Пикники, перекусы и вода в пути
Что не входит в цену
  • Авиаперелёты (до Улан-Удэ и обратно)
  • Баня в любой день отдыха
  • Личные расходы
  • Обеды (в 3 и 7 дни)
  • Ужины (7 и 8 дни)
  • Трансфер в аэропорт 9 день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Марк
Марк — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
О нас Байкал можно посмотреть. А можно прожить. Мы создаём путешествия в камерном формате — небольшие группы до 6–10 человек, где сохраняется ощущение личного пространства и продуманного сервиса. Это не потоковый туризм. Это маршруты, в
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которых есть ритм, глубина и внимание к деталям. Где проходят туры Мы работаем в самых сильных по атмосфере местах Байкала: Иркутск, Листвянка, Ольхон, Малое море, Тажеранские степи, КБЖД, южный Байкал, Танхой, Аршан. Но главное — не точки на карте, а то, как вы их проживаете. Чем отличаются наши путешествия — Камерные группы до 6–10 человек — Комфортный темп без спешки и перегрузки — Продуманная логистика и качественный транспорт — Баланс знаковых мест и менее очевидных локаций — Внимание к деталям на каждом этапе Мы сохраняем ощущение индивидуального путешествия даже в группе. Наш подход Без суеты. Без перегрузки. С ощущением, что всё происходит вовремя. Безопасность и организация Мы берём на себя все ключевые вопросы, чтобы вы могли спокойно отдыхать: — Проверенные маршруты — Опытные гиды и водители — Надёжный транспорт под сезон и условия — Гибкость программы с учётом погоды — Сопровождение на всём маршруте Каждое решение — это баланс впечатлений и безопасности. Для кого наши путешествия — Для тех, кто не любит большие группы — Для тех, кто ценит комфорт и атмосферу — Для пар, друзей и самостоятельных путешественников — Для тех, кто хочет не просто увидеть Байкал, а прочувствовать его

Тур входит в следующие категории Байкала

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