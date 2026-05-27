Мои заказы

Знакомство с Байкалом

Визитные карточки Байкала - Ольхон и Листвянка в одном туре
Знакомство с БайкаломФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Знакомство с БайкаломФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Знакомство с БайкаломФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Визитные карточки Байкала — Ольхон и Листвянка в одном туре! Интересная программа с экскурсиями, проживанием и питанием. Вы посетите музей Тальцы, погуляете по набережной и побываете на знаменитом рыбном рынке в Листвянке. На Ольхоне вас ждут только самые интересные экскурсии: мыс Хобой, теплые озера, загадочный остров Огой.

Программа тура по дням

1 день

Посёлок Листвянка

Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска. Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом. Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества Тальцы. После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку. Обед. Размещение в гостинице.

После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире. Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.

После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть. А самые активные могут подняться обзорную площадку на Камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.

Посёлок ЛиствянкаПосёлок ЛиствянкаПосёлок Листвянка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Кругобайкальская железная дорога

Сегодня нас ждет увлекательная поездка по Кругобайкальской железной дороге. Из Листвянки на пароме мы переправляемся в порт Байкал, где совершим посадку на экскурсионный поезд. Кругобайкалка это уникальная железная дорога, памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья. По дороге поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа, чтобы мы смогли погулять среди тоннелей и арок, а также отдохнуть на берегу Байкала.

Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в отель, размещение.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Мыс Бурхан

Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон (280 км от Иркутска). По дороге сделаем остановку в придорожном кафе. Прибытие на паромную переправу, где мы впервые увидим Малый Байкал и сам остров. Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон. Размещение в п. Хужир, туристическом центре острова.

После небольшого отдыха прогуляемся к скале Шаманка. Это уникальное место, которое обладает особой энергетикой и притяжением.

После прогулки возвращаемся в отель на ужин.

Мыс БурханМыс БурханМыс Бурхан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Экскурсия на мыс Хобой

Начинаем исследовать Ольхон и сегодня проедем по северной части острова. Нас ждут байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух. Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.

Именно на этой экскурсии можно увидеть, как разнообразна природа острова: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.

После обеда побываем на мысе Любви.

Вечером (в 1718 ч) возвращаемся в отель, ужинаем.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Экскурсия на остров Огой

Продолжаем наше путешествие! Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.

Сначала пройдем на корабле по Малому Морю и прибудем на остров Огой. На острове установлена буддийская ступа Просветления. По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.

Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом. Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.

Вечером возвращение на Ольхон.

Экскурсия на остров ОгойЭкскурсия на остров ОгойЭкскурсия на остров Огой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Заключительный день

Сегодня завершаем наше знакомство с Байкалом. За 6 дней мы побывали в самых популярных локациях и видели каким разным бывает озеро.

После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (280 км). Окончание программы в центре Иркутска (сквер им. Кирова).

Заключительный деньЗаключительный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансферы по программе
  • Размещение в отеле в Листвянке: 2х местный номер стандарт
  • Размещение в отеле в Иркутске: 2х местный номер стандарт
  • Размещение в отеле на Ольхоне: 2х местный номер стандарт
  • Сопровождение гида
  • Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
  • Питание по программе: 1 день обед 2 день завтрак и обед 3 день завтрак и ужин 4 и 5 дни завтрак, обед-пикник и ужин 6 день завтрак
  • Экскурсия в музей Тальцы
  • Билеты в Байкальский музей
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Экскурсия на мыс Хобой Экскурсия на о. Огой
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лидия
Лидия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Путешественник со стажем и автор маршрутов, в которых нет случайных точек. Уже больше 15 лет я разрабатываю и организую авторские путешествия — от камерных поездок для пар и семей до
читать дальшеуменьшить

продуманных трипов для организованных групп с конкретными целями. Философия нашей команды простая: путешествие — это не просто перемещение, а проживание. Люди, свобода, культура, вкусы, эмоции и моменты, когда ловишь себя на мысли «вот ради этого я здесь». Каждый маршрут мы тестируем лично, выбирая самые интересные места, выжимая максимум впечатлений при адекватном бюджете — без переплат и «для галочки». Наши туры — это микс культур и традиций, топовых локаций, вкусной еды, новых друзей и единомышленников. Мы уже собрали всё самое интересное, продумали маршрут и упаковали его так, чтобы вам оставалось только проживать момент.

Тур входит в следующие категории Байкала

Похожие туры на «Знакомство с Байкалом»

Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи
На автобусе
2 дня 6 часов
32 отзыва
Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 900 ₽ за человека
Байкал с комфортом
Пешая
На автобусе
5 дней
Байкал с комфортом
Начало: Россия, Иркутск
118 000 ₽ за человека
Байкал персонально для вас за 3 дня - экспресс-тур по Малому морю
3 дня
Байкал персонально для вас за 3 дня - экспресс-тур по Малому морю
&nbsp
29 мая в 10:00
26 июн в 10:00
от 56 500 ₽ за человека
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Круизы
4 дня
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 67 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Байкале
Все туры из Байкала
от 89 000 ₽ за человека