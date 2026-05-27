1 день

Посёлок Листвянка

Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска. Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом. Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества Тальцы. После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку. Обед. Размещение в гостинице.

После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире. Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.

После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть. А самые активные могут подняться обзорную площадку на Камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.

