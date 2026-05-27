Описание тура
Визитные карточки Байкала — Ольхон и Листвянка в одном туре! Интересная программа с экскурсиями, проживанием и питанием. Вы посетите музей Тальцы, погуляете по набережной и побываете на знаменитом рыбном рынке в Листвянке. На Ольхоне вас ждут только самые интересные экскурсии: мыс Хобой, теплые озера, загадочный остров Огой.
Программа тура по дням
Посёлок Листвянка
Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска. Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом. Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества Тальцы. После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку. Обед. Размещение в гостинице.
После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире. Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.
После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть. А самые активные могут подняться обзорную площадку на Камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.
Кругобайкальская железная дорога
Сегодня нас ждет увлекательная поездка по Кругобайкальской железной дороге. Из Листвянки на пароме мы переправляемся в порт Байкал, где совершим посадку на экскурсионный поезд. Кругобайкалка это уникальная железная дорога, памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья. По дороге поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа, чтобы мы смогли погулять среди тоннелей и арок, а также отдохнуть на берегу Байкала.
Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в отель, размещение.
Мыс Бурхан
Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон (280 км от Иркутска). По дороге сделаем остановку в придорожном кафе. Прибытие на паромную переправу, где мы впервые увидим Малый Байкал и сам остров. Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон. Размещение в п. Хужир, туристическом центре острова.
После небольшого отдыха прогуляемся к скале Шаманка. Это уникальное место, которое обладает особой энергетикой и притяжением.
После прогулки возвращаемся в отель на ужин.
Экскурсия на мыс Хобой
Начинаем исследовать Ольхон и сегодня проедем по северной части острова. Нас ждут байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух. Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.
Именно на этой экскурсии можно увидеть, как разнообразна природа острова: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.
После обеда побываем на мысе Любви.
Вечером (в 1718 ч) возвращаемся в отель, ужинаем.
Экскурсия на остров Огой
Продолжаем наше путешествие! Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.
Сначала пройдем на корабле по Малому Морю и прибудем на остров Огой. На острове установлена буддийская ступа Просветления. По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.
Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом. Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.
Вечером возвращение на Ольхон.
Заключительный день
Сегодня завершаем наше знакомство с Байкалом. За 6 дней мы побывали в самых популярных локациях и видели каким разным бывает озеро.
После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (280 км). Окончание программы в центре Иркутска (сквер им. Кирова).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Трансферы по программе
- Размещение в отеле в Листвянке: 2х местный номер стандарт
- Размещение в отеле в Иркутске: 2х местный номер стандарт
- Размещение в отеле на Ольхоне: 2х местный номер стандарт
- Сопровождение гида
- Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
- Питание по программе: 1 день обед 2 день завтрак и обед 3 день завтрак и ужин 4 и 5 дни завтрак, обед-пикник и ужин 6 день завтрак
- Экскурсия в музей Тальцы
- Билеты в Байкальский музей
- Экскурсия на мыс Бурхан
- Экскурсия на мыс Хобой Экскурсия на о. Огой
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты
- Питание в придорожных кафе
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость