Кругобайкальская железная дорога — настоящее произведение инженерного искусства.
Начиная с царских времен у станций до сих пор стоят небольшие поселения, а вдоль побережья открывается невероятная панорама Байкала.
Предлагаем Вам пройти вместе с нами по маршруту дороги, рассмотреть каскады туннелей и отдохнуть от городской суеты.
Начиная с царских времен у станций до сих пор стоят небольшие поселения, а вдоль побережья открывается невероятная панорама Байкала.
Предлагаем Вам пройти вместе с нами по маршруту дороги, рассмотреть каскады туннелей и отдохнуть от городской суеты.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Озеро Байкал
- Порт Байкал
- Каскад туннелей «Птичий базар»
- Поселок Старая Ангасолка
- Станции Шарыжалгай, Тёмная падь
Описание тура
Золотая пряжка стального пояса России Мы отправимся в двухдневное путешествие по одному из уникальных памятников инженерии Прибайкалья. Еще с царских времен здесь зародились небольшие поселки, и память об истории Кругобайкальской железной дороги хранится жителями по сей день. Пейзажи дикой природы, горные ландшафты, живописные тропинки — все это будет окружать нас во время тура, создавая неповторимую атмосферу. Важная информация Обязательно возьмите с собой:
- треккинговую, нескользкую обувь;
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- дождевик, в зависимости от погодных условий;
- хоба, подпопник;
- фотоаппарат;
- воду;
- орешки, шоколад, перекус во время пути.
Даты тура: <br>15.06.2024 — 16.06.2024, <br>29.06.2024 — 30.06.2024, <br>13.07.2024 — 14.07.2024, <br>27.07.2024 — 28.07.2024, <br>10.08.2024 — 11.08.2024, <br>28.09.2024 — 29.09.2024<br><br>По заявкам от компании от 4-х человек рассмотрю другие удобные для Вас даты.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Байкал
- Порт Байкал
- Каскад туннелей «Птичий базар»
- Поселок Старая Ангасолка
- Станции Шарыжалгай, Тёмная падь
Что включено
- Трансфер по программе (автобус, электропоезд)
- Сопровождение гидом на протяжении всего маршрута
- Проживание на турбазе
- Переправа на пароме
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Страховка от клещевого энцефалита
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура:
15.06.2024 — 16.06.2024,
29.06.2024 — 30.06.2024,
13.07.2024 — 14.07.2024,
27.07.2024 — 28.07.2024,
10.08.2024 — 11.08.2024,
28.09.2024 — 29.09.2024
По заявкам от компании от 4-х человек рассмотрю другие удобные для Вас даты.
15.06.2024 — 16.06.2024,
29.06.2024 — 30.06.2024,
13.07.2024 — 14.07.2024,
27.07.2024 — 28.07.2024,
10.08.2024 — 11.08.2024,
28.09.2024 — 29.09.2024
По заявкам от компании от 4-х человек рассмотрю другие удобные для Вас даты.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7 (950) 111-74-03 и +7 (950) 067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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