Когда: Даты тура:

15.06.2024 — 16.06.2024,

29.06.2024 — 30.06.2024,

13.07.2024 — 14.07.2024,

27.07.2024 — 28.07.2024,

10.08.2024 — 11.08.2024,

28.09.2024 — 29.09.2024



По заявкам от компании от 4-х человек рассмотрю другие удобные для Вас даты.

Экскурсия длится около 2 дней

Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала