Туры по КБЖД

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии по КБЖД» на Байкале, цены от 10 800 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2–х часов)»
10 сен в 10:00
от 6400060 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 1.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Начало: По договоренности
«Затем мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по живописной трассе длиной 4 км»
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Еще с царских времен здесь зародились небольшие поселки, и память об истории Кругобайкальской железной дороги хранится жителями по сей день»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Экскурсии по КБЖД»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
  2. Тур выходного дня «Medium 1.0»
  3. Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
Какие места ещё посмотреть на Байкале
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Экскурсии по КБЖД" можно забронировать 3 тура от 10 800 до 62 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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