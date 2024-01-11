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Авторский тур
4 дня
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
«Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2–х часов)»
10 сен в 10:00
от 6400060 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Начало: По договоренности
«Затем мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по живописной трассе длиной 4 км»
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Еще с царских времен здесь зародились небольшие поселки, и память об истории Кругобайкальской железной дороги хранится жителями по сей день»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ДДмитрий2 августа 2023Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ЛЛюбовь2 августа 2023Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Экскурсии по КБЖД»
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