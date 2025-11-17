Мои заказы

Холодное сердце Байкала

5 дней горячих приключений на льду Байкала: багги, хивус, костровая уха, гигабайты фото
Холодное сердце Байкала
Холодное сердце БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Холодное сердце БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Путешествие в самое сердце Байкала!

Ты ведь давно мечтаешь об этом: космос под ногами, самый большой каток в мире, роскошные фото в ледяных гротах!

Тебя ждут 5 незабываемых дней вместе с компанией таких же любителей приключений. как и ты.

Вы будете вместе зажигать на льду, гонять на багги, буханках и хивусе, попробуете костровую уху из омуля и сочные мясные буузы.

Ты увидишь:

Программа тура по дням

1 день

Первый лед

Утром встречаемся с группой в городе Иркутск и отправляемся в самое сердце Байкала на остров Ольхон!

Мы помчимся по бескрайним просторам Тажеранских степей, ощущая вокруг бесконечную вечность.

По пути узнаем немного истории и местных легенд. А также поучаствуем в ритуале приветствия местных богов.

Затем сделаем остановку на обед и попробуем блюда бурятской кухни.

После сытного обеда двигаемся к ледовой переправе. Мы поздороваемся с Байкалом и впервые увидим его величество Лед.

Прибыв на берег острова Ольхона, едем в поселок Хужир заселяться в наш уютный отель. А затем пойдем провожать закатное солнце на скале Шаманка.

Немного прогуляемся и садимся на аэроход Хивус, кататься по льду и ловить знаменитые байкальские закаты.

Вечером устроим приветственный ужин в отеле, познакомимся и поделимся первыми впечатлениями.

Первый ледПервый ледПервый лед
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День желаний на юге острова

После завтрака едем на юг острова Ольхон на проходимых буханках.

Мы буквально окажемся в сказке. Зайдем в хрустальные гроты, увидим миллион оттенков льда, наледи и торосы, знаменитые замерзшие пузырьки. Прикоснемся руками к холодной зеркальной глади льда, послушаем голос Байкала.

У нас сегодня день желаний, загадывать их будем в особом месте - на острове Огой, где стоит буддийская ступа просветления.

Во время экскурсии устроим горячий обед прямо на льду. В меню будет вкуснейшая уха с дымком, сваренная на костре, байкальский омуль.

А еще у вас сегодня будет первый поцелуй с Байкалом. Что это значит, и как с ним целоваться научу уже в туре.

День желаний на юге островаДень желаний на юге островаДень желаний на юге острова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ледяные просторы

Вчера мы окунулись в волшебное настроение в ледяных чертогах и хрустальных замках.

Сегодня будем ловить кайф, драйв и адреналин!

Потому что мыедем на Дрифт и Гонки по льду. Мы сядем за руль шустрых и харизматичных багги с огромными шипами, сделаем брутальные фото и помчим быстрее байкальского ветра.

После такой активности и эмоций самое время побаловать себя байкальской кухней и расслабиться.

Вечером у нас по плану горячая банька - настоящее сибирское Спа.

Проведем банные ритуалы, приготовим ароматный чай из байкальских трав и пообщаемся с новыми друзьями в этой теплой атмосфере.

Ледяные просторыЛедяные просторыЛедяные просторы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Путь на север Ольхона

Бодро просыпаемся и после вкусного завтрака едем на север острова Ольхон к знаменитому мысу Хобой.

Это очень сильное место, пропитанное шаманизмом и легендами предков.

Отсюда открываются невероятные панорамы: здесь видно и Малое море, и Большой Байкал.

Здесь мы увидим живописные скальные комплексы в насплесках в форме игольчатых цветов.

На Хобое образуются огромные эффектные торосы эпичные глыбы чистейшего бирюзового льда.

Обедать будем ароматной ухой на свежем воздухе прямо на льду.

Сегодня для всех желающих мы возьмем коньки, чтобы вдохновенно кататься по самому большому катку в мире!

Путь на север ОльхонаПуть на север ОльхонаПуть на север Ольхона
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

До свидания, Байкал

Сегодня прощаемся с Байкалом. Мы встанем пораньше, еще до завтрака, и прогуляемся к скале Шаманка, с улыбкой и умиротворением встретим рассвет.

До свидания, Байкал!

Завтракаем и собираем вещи, перед выездом еще есть немного времени забежать за сувенирами и копченой рыбкой.

А теперь в путь!

Возвращаемся в Иркутск.

Мы не прощаемся, ведь за время путешествия мы станем отличной командой и в будущем поедем вместе покорять новые места!

До свидания, БайкалДо свидания, БайкалДо свидания, Байкал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе (микроавтобус, хивус, Уаз-буханки, багги)
  • Проживание в отеле
  • Питание, кроме 1 обеда
  • Экскурсии
  • Сбор в нац. парк
  • Баня
  • Коньки
  • Сопровождение организатором
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Страховка
Пожелания к путешественнику

Что взять с собой:

1. Лыжный костюм (комбинезон) из плотной непродуваемой, непромокаемой ткани с капюшоном
2. Теплые носки (несколько пар)
3. Зимняя обувь без каблуков на толстой нескользкой подошве
4. Шапка
5. Термобелье
6. Флисовая кофта
7. Непромокаемые варежки (лучше взять еще запасные)
8. Темные очки. На Байкале очень солнечно зимой, снег будет слепить глаза
9. Солнцезащитный крем для лица
10. Сушилки для обуви
11. Powerbank, аккумуляторы для техники. На морозе телефоны и фотоаппараты очень быстро разряжаются.
12. Индивидуальная аптечка
13. Средства личной гигиены
14. Банные принадлежности (купальник, тапочки, косметические средства)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Привет! Я Андрей, мне 30 лет, и я путешественник с большим стажем. Родился и вырос в Якутии, в городе Мирный. Да-да, это тот самый город, в котором добывают алмазы. ⠀ Я обожаю природу,
читать дальше

дорогу, поездки и открывать для себя новое! В 16 лет я объехал весь Краснодарский край, несколько лет назад катался целый месяц дикарем по Таиланду, самостоятельно исследовал Турцию и еще много, где побывал… ⠀ Желание посмотреть новые места всегда со мной. Я не представляю без этого свою жизнь. ⠀ Не курю, не пью, люблю вкусно поесть, летаю на параплане и катаюсь на сноуборде, занимался парашютным спортом и мотокроссом, читаю Трансерфинг реальности. ⠀ Люблю свободу, встречать рассветы и провожать закаты, люблю новые знакомства и интересных людей, которых в моей жизни становится всё больше и больше. ⠀ Люблю развиваться, узнавать новое и делиться полезностями. Буду рад каждому, кому со мной по пути.

