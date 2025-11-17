Описание тура
Путешествие в самое сердце Байкала!
Ты ведь давно мечтаешь об этом: космос под ногами, самый большой каток в мире, роскошные фото в ледяных гротах!
Тебя ждут 5 незабываемых дней вместе с компанией таких же любителей приключений. как и ты.
Вы будете вместе зажигать на льду, гонять на багги, буханках и хивусе, попробуете костровую уху из омуля и сочные мясные буузы.
Ты увидишь:
Программа тура по дням
Первый лед
Утром встречаемся с группой в городе Иркутск и отправляемся в самое сердце Байкала на остров Ольхон!
Мы помчимся по бескрайним просторам Тажеранских степей, ощущая вокруг бесконечную вечность.
По пути узнаем немного истории и местных легенд. А также поучаствуем в ритуале приветствия местных богов.
Затем сделаем остановку на обед и попробуем блюда бурятской кухни.
После сытного обеда двигаемся к ледовой переправе. Мы поздороваемся с Байкалом и впервые увидим его величество Лед.
Прибыв на берег острова Ольхона, едем в поселок Хужир заселяться в наш уютный отель. А затем пойдем провожать закатное солнце на скале Шаманка.
Немного прогуляемся и садимся на аэроход Хивус, кататься по льду и ловить знаменитые байкальские закаты.
Вечером устроим приветственный ужин в отеле, познакомимся и поделимся первыми впечатлениями.
День желаний на юге острова
После завтрака едем на юг острова Ольхон на проходимых буханках.
Мы буквально окажемся в сказке. Зайдем в хрустальные гроты, увидим миллион оттенков льда, наледи и торосы, знаменитые замерзшие пузырьки. Прикоснемся руками к холодной зеркальной глади льда, послушаем голос Байкала.
У нас сегодня день желаний, загадывать их будем в особом месте - на острове Огой, где стоит буддийская ступа просветления.
Во время экскурсии устроим горячий обед прямо на льду. В меню будет вкуснейшая уха с дымком, сваренная на костре, байкальский омуль.
А еще у вас сегодня будет первый поцелуй с Байкалом. Что это значит, и как с ним целоваться научу уже в туре.
Ледяные просторы
Вчера мы окунулись в волшебное настроение в ледяных чертогах и хрустальных замках.
Сегодня будем ловить кайф, драйв и адреналин!
Потому что мыедем на Дрифт и Гонки по льду. Мы сядем за руль шустрых и харизматичных багги с огромными шипами, сделаем брутальные фото и помчим быстрее байкальского ветра.
После такой активности и эмоций самое время побаловать себя байкальской кухней и расслабиться.
Вечером у нас по плану горячая банька - настоящее сибирское Спа.
Проведем банные ритуалы, приготовим ароматный чай из байкальских трав и пообщаемся с новыми друзьями в этой теплой атмосфере.
Путь на север Ольхона
Бодро просыпаемся и после вкусного завтрака едем на север острова Ольхон к знаменитому мысу Хобой.
Это очень сильное место, пропитанное шаманизмом и легендами предков.
Отсюда открываются невероятные панорамы: здесь видно и Малое море, и Большой Байкал.
Здесь мы увидим живописные скальные комплексы в насплесках в форме игольчатых цветов.
На Хобое образуются огромные эффектные торосы эпичные глыбы чистейшего бирюзового льда.
Обедать будем ароматной ухой на свежем воздухе прямо на льду.
Сегодня для всех желающих мы возьмем коньки, чтобы вдохновенно кататься по самому большому катку в мире!
До свидания, Байкал
Сегодня прощаемся с Байкалом. Мы встанем пораньше, еще до завтрака, и прогуляемся к скале Шаманка, с улыбкой и умиротворением встретим рассвет.
До свидания, Байкал!
Завтракаем и собираем вещи, перед выездом еще есть немного времени забежать за сувенирами и копченой рыбкой.
А теперь в путь!
Возвращаемся в Иркутск.
Мы не прощаемся, ведь за время путешествия мы станем отличной командой и в будущем поедем вместе покорять новые места!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе (микроавтобус, хивус, Уаз-буханки, багги)
- Проживание в отеле
- Питание, кроме 1 обеда
- Экскурсии
- Сбор в нац. парк
- Баня
- Коньки
- Сопровождение организатором
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Страховка
Пожелания к путешественнику
Что взять с собой:
1. Лыжный костюм (комбинезон) из плотной непродуваемой, непромокаемой ткани с капюшоном
2. Теплые носки (несколько пар)
3. Зимняя обувь без каблуков на толстой нескользкой подошве
4. Шапка
5. Термобелье
6. Флисовая кофта
7. Непромокаемые варежки (лучше взять еще запасные)
8. Темные очки. На Байкале очень солнечно зимой, снег будет слепить глаза
9. Солнцезащитный крем для лица
10. Сушилки для обуви
11. Powerbank, аккумуляторы для техники. На морозе телефоны и фотоаппараты очень быстро разряжаются.
12. Индивидуальная аптечка
13. Средства личной гигиены
14. Банные принадлежности (купальник, тапочки, косметические средства)