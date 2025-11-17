Описание тура
Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду! Фестиваль ледовых скульптур, Хивусы, арктические треколы и все Топовые места зимнего Байкала!
Программа тура по дням
Встреча с Байкалом
После встречи в аэропорту Иркутска и краткой обзорной экскурсии по городу, мы на микроавтобусе отправимся навстречу Байкалу.
По дороге мы заезжаем на экскурсию в этно парк, для знакомства с обычаями коренных жителей и более тесному знакомству с традициями и энергией Байкала!
Всего через три часа дороги по тажеранским степям вы исполните свою мечту - увидите по праву главное озеро нашей планеты!
Заселяемся в отель, отдыхаем с дороги и собираемся в нашем зале, у камина, знакомимся друг с другом и вкусно кушаем! Сегодня в меню свежайший байкальский омуль от местных рыбаков!
Малое море и остров Ольхон
После завтрака мы выезжаем на атмосферных буханках изучать акваторию Малого моря Байкала! Это одно из самых красивых мест на озере! Именно здесь находится легендарный остров Ольхон - сердце Байкала, остров Огой со священной ступой просветления - буддийской святыней с невероятной энергетикой!
Далее мы едем на священный мыс Бурхан (скала Шаманка), главное место силы коренных народов и шаманов! Это то место, которое ты видел на фотографиях, когда мечтал о Байкале! Ритуально загадываем желание, благодарим дедушку Байкала и идем на фестиваль ледовых скульптур!
Обед нам накрывают прямо на льду озера с видом на знаменитую Шаманку!
Большой Байкал, хивус и коньки
Сегодня мы отправляемся на охоту за самым гладким и прозрачным льдом! Да да, если ты думал что весь Байкал как на фотографиях в соц. сетях - это не так! Но с нами ты можешь не переживать - мы точно знаем где самый красивый и бескрайний лёд!
Сегодня наш транспорт - Хивус! Судно на воздушной подушке с огромным пропеллером сзади! Самый безопасный вид транспорт а на зимнем Байкале!
На нем мы выезжаем через пролив Ольхонские ворота на Большой Байкал, увидим весь масштаб великого озера и покатаемся на коньках! Нас ждет самый большой каток в мире!
Закат мы проводим на обзорной вершине с шикарным видом! Мы одновременно увидим Малое море, пролив Ольхонские ворота и Большой Байкал!
Экспедиция на багги и Банный ритуал
В последний день ледового путешествия пройдет под рев моторов и адреналиновый восторг от управления багги на прозрачном льду! Едем в мини экспедицию на Большой Байкал! В нашем распоряжении багги и арктические трэколы! Делаем крутые фотки, наслаждаемся видами и отправляемся на ледяной спа!
Нас ждет баня прямо на льду Байкала! Кстати она входит в Топ 7 бань России по версии аэрофлот! Два часа расслабления и восторга, от осознания что за окном сибирская зима, ты на льду и под тобой самое глубокое озеро в мире, а тебе еще нырять в ледяную купель! Сразу скажем - ныряют все! Профессиональный банщик подготавливает наше тело к этому ритуалу! Если хоть как то постараться передать восторг от бани… в наши байкальские туры возвращались повторно ради нее.
Прощаемся с Байкалом
В последний день ледового путешествия мы пойдем гулять по проливу Ольхонские ворота и каждый сможет поблагодарить Дедушку Байкала за эти красоты, энергию и воспоминания!
После обеда выезжаем в Иркутск! По приезду заглянем в первый бар мировой сети Харатс, да да, самый первый бар был открыт в Иркутске! И это единственный бар в мире, где ты сможешь попробовать чипсы из байкальского омуля! Прощаемся, обнимаемся и уже скучаем друг по другу!
В Иркутске будем ориентировочно в 17:00, смотрите рейсы на самолет после 19:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все Включено
- Все трансферы по программе
- Проживание (2-х местное размещение), благоустроенные номера в коттедже
- Завтраки (4), обеды (5) и ужины (4)
- Все входные билеты
- Обед на льду из местной рыбы
- Багги
- Хивусы (судно на воздушной подушке)
- Арктические трэколы
- Аренда коньков
- Баня на льду Байкала
- Местный гид
- Ужин из байкальского омуля
Что не входит в цену
- Перелет до/из Иркутска
- Сувениры
- Алкоголь