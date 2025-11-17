1 день

Встреча с Байкалом

После встречи в аэропорту Иркутска и краткой обзорной экскурсии по городу, мы на микроавтобусе отправимся навстречу Байкалу.

По дороге мы заезжаем на экскурсию в этно парк, для знакомства с обычаями коренных жителей и более тесному знакомству с традициями и энергией Байкала!

Всего через три часа дороги по тажеранским степям вы исполните свою мечту - увидите по праву главное озеро нашей планеты!

Заселяемся в отель, отдыхаем с дороги и собираемся в нашем зале, у камина, знакомимся друг с другом и вкусно кушаем! Сегодня в меню свежайший байкальский омуль от местных рыбаков!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086