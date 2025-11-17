Мои заказы

Байкал: лучшие локации, багги, хивус и баня на льду

Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду
Байкал: лучшие локации, багги, хивус и баня на льду
Описание тура

Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду! Фестиваль ледовых скульптур, Хивусы, арктические треколы и все Топовые места зимнего Байкала!

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Байкалом

После встречи в аэропорту Иркутска и краткой обзорной экскурсии по городу, мы на микроавтобусе отправимся навстречу Байкалу.

По дороге мы заезжаем на экскурсию в этно парк, для знакомства с обычаями коренных жителей и более тесному знакомству с традициями и энергией Байкала!

Всего через три часа дороги по тажеранским степям вы исполните свою мечту - увидите по праву главное озеро нашей планеты!

Заселяемся в отель, отдыхаем с дороги и собираемся в нашем зале, у камина, знакомимся друг с другом и вкусно кушаем! Сегодня в меню свежайший байкальский омуль от местных рыбаков!

2 день

Малое море и остров Ольхон

После завтрака мы выезжаем на атмосферных буханках изучать акваторию Малого моря Байкала! Это одно из самых красивых мест на озере! Именно здесь находится легендарный остров Ольхон - сердце Байкала, остров Огой со священной ступой просветления - буддийской святыней с невероятной энергетикой!

Далее мы едем на священный мыс Бурхан (скала Шаманка), главное место силы коренных народов и шаманов! Это то место, которое ты видел на фотографиях, когда мечтал о Байкале! Ритуально загадываем желание, благодарим дедушку Байкала и идем на фестиваль ледовых скульптур!

Обед нам накрывают прямо на льду озера с видом на знаменитую Шаманку!

3 день

Большой Байкал, хивус и коньки

Сегодня мы отправляемся на охоту за самым гладким и прозрачным льдом! Да да, если ты думал что весь Байкал как на фотографиях в соц. сетях - это не так! Но с нами ты можешь не переживать - мы точно знаем где самый красивый и бескрайний лёд!

Сегодня наш транспорт - Хивус! Судно на воздушной подушке с огромным пропеллером сзади! Самый безопасный вид транспорт а на зимнем Байкале!

На нем мы выезжаем через пролив Ольхонские ворота на Большой Байкал, увидим весь масштаб великого озера и покатаемся на коньках! Нас ждет самый большой каток в мире!

Закат мы проводим на обзорной вершине с шикарным видом! Мы одновременно увидим Малое море, пролив Ольхонские ворота и Большой Байкал!

4 день

Экспедиция на багги и Банный ритуал

В последний день ледового путешествия пройдет под рев моторов и адреналиновый восторг от управления багги на прозрачном льду! Едем в мини экспедицию на Большой Байкал! В нашем распоряжении багги и арктические трэколы! Делаем крутые фотки, наслаждаемся видами и отправляемся на ледяной спа!

Нас ждет баня прямо на льду Байкала! Кстати она входит в Топ 7 бань России по версии аэрофлот! Два часа расслабления и восторга, от осознания что за окном сибирская зима, ты на льду и под тобой самое глубокое озеро в мире, а тебе еще нырять в ледяную купель! Сразу скажем - ныряют все! Профессиональный банщик подготавливает наше тело к этому ритуалу! Если хоть как то постараться передать восторг от бани… в наши байкальские туры возвращались повторно ради нее.

5 день

Прощаемся с Байкалом

В последний день ледового путешествия мы пойдем гулять по проливу Ольхонские ворота и каждый сможет поблагодарить Дедушку Байкала за эти красоты, энергию и воспоминания!

После обеда выезжаем в Иркутск! По приезду заглянем в первый бар мировой сети Харатс, да да, самый первый бар был открыт в Иркутске! И это единственный бар в мире, где ты сможешь попробовать чипсы из байкальского омуля! Прощаемся, обнимаемся и уже скучаем друг по другу!

В Иркутске будем ориентировочно в 17:00, смотрите рейсы на самолет после 19:00.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все Включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание (2-х местное размещение), благоустроенные номера в коттедже
  • Завтраки (4), обеды (5) и ужины (4)
  • Все входные билеты
  • Обед на льду из местной рыбы
  • Багги
  • Хивусы (судно на воздушной подушке)
  • Арктические трэколы
  • Аренда коньков
  • Баня на льду Байкала
  • Местный гид
  • Ужин из байкальского омуля
Что не входит в цену
  • Перелет до/из Иркутска
  • Сувениры
  • Алкоголь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Роман
Роман — Тревел-эксперт
Приветствую тебя Путешественник! Давай знакомиться! Меня зовут Роман. Живу путешествиями уже больше 25 лет! За это время изучил всю Сибирь, Кавказ, страны СНГ, Тайланд и Бали! Последние пять лет развиваю свою туристическую фирму,
которая организовывает путешествия по Байкалу, Кавказу и Бали! В своих турах уделяю особое внимание комфорту, логистике и наполнению путешествий! Всегда стараюсь показать максимум от выбранного направления, чтобы Вы могли сказать "Видел и пробовал там все!" Наши путешествия для активных людей, которые ищут не пакетный отдых, формата "отель - пляж - бар", а хотят получить максимум эмоций и новых впечатлений! Увидимся в путешествиях!

