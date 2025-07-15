Байкал: лучшие локации, багги, хивус и баня на льду
Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду
«Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду»
18 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 95 000 ₽ за человека
Холодное сердце Байкала
5 дней горячих приключений на льду Байкала: багги, хивус, костровая уха, гигабайты фото
«Вы будете вместе зажигать на льду, гонять на багги, буханках и хивусе, попробуете костровую уху из омуля и сочные мясные буузы»
29 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 100 000 ₽ за человека
-
7%
Тур на Байкал «Премиум» - 4 дня
Тур с самыми интересными развлечениями: баня с прорубью, багги, коньки, шипованные велосипеды и т. д
«В нашей программе катание на багги, велосипедах, коньках, баня с прорубью и купелью, вкуснейшая уха и ароматный глинтвейн - по настоящему уникальный тур с интересным маршрутом»
25 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 61 900 ₽
66 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Багги»
Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2025
Сейчас на Байкале в категории "Багги" можно забронировать 3 тура от 61 900 до 100 000 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур на Байкале на 2025 год по теме «Багги», 8 ⭐ отзывов, цены от 61900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь