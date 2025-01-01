Описание тура
Вас ждет увлекательное путешествие по Байкалу на всех видах транспорта, с погружением в культуру местного края, при этом жить вы будете в самых комфортных условиях и лучших локациях.
День второй
Сегодня нас ждёт увлекательное путешествие на катере-амфибии с воздушной подушкой Хивусе на целый день. Хивус- самый безопасный и самый комфортный транспорт для передвижения по зимнему Байкалу. Посетим Большое Голоустное, где самый красивый лёд с мелкими метановыми пузырьками. Фото в окружении пузырьков считаются суперпопулярными и мы не станем уходить от тренда и вдоволь нафотографируемся. Побываем на Бухте Песчаной, это уникальное место, до которого можно добраться только по воде - дорог нет, и зимой по льду путь наиболее удобен. Эта бухта знаменита своими ходульными причудливыми деревьями. Далее нас ждёт таинственный и загадочный остров Ольхон. Заселение в отель.
День пятый
Завтрак и трансфер в аэропорт.
Наш тур на Байкале подошел к концу, вдоволь наполнившись энергией Байкала возвращаемся домой, но мы не прощаемся, а говорим до свидания!
День третий
Сразу после завтрака мы отправляемся на внедорожниках в Царство Снежной Королевы, на север острова Ольхон, к мысу Хобой.
Вы увидите и сможете прочувствовать километры Байкальского льда. Мощные скалы и уютные бухты, заснеженные дюны, пейзажи будут постоянно сменяться.
По пути остановимся в самых интересных местах: Харанцы, скала 3 брата. Осмотрим ледяные пещеры и гроты, послушаем, как разговаривает Байкал.
Разведем костер прямо на льду и отведаем настоящую байкальскую уху из омуля.
Будем кататься на коньках на самом большом катке страны, на льдинах и веселиться, как дети…
А вечером все желающие отправятся в жаркую сибирскую баню с купелью, где смогут окунутся в прорубь с чистейшей водой.
День четвертый
После завтрака мы на автомобилях Уаз отправимся в путешествие по Малому морю.
Нас ждут ледяные гроты, пещеры, наплески на берегах островов, созданные ветром, водой и воздухом. Это зрелище никого не оставит равнодушным!
Посетим остров Огой, который известен тем, что на нем расположена буддийская ступа Просветления. По преданию, если сделать вокруг Ступы три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Далее мыс Хоргой с невероятными гротами, где можно найти красивые ледяные пещеры. Заглянем на мыс Кобылья голова (Хорин Ирги), длиной около 4 км. Это узкий обрывистый полуостров, который впечатляет рельефностью и обрывами. Разглядим причудливые сокуи - огромные ледяные сталактиты.
Увидим ледяные торосы и сделаем умопомрачительные фото на фоне Байкальского льда.
Далее, мы отправимся в этнопарк Золотая Орда, где познакомимся с этнокультурой самобытностью коренного населения, бережно хранимой прибайкальскими бурятами.
Узнаем, что главным торжеством у бурят считается Сагаалган-приход Белого месяца, Нового года, дни празднования которого, как раз приходится на февраль-март. О быте, семейном укладе и традициях бурятской семьи.
Во время экскурсии примем участие в мастер классе и приготовим свою первую буузу. Познакомимся с жемчужиной комплекса Хан-юртой, самой красивой резной юртой России.
Услышим горловое пение и игру на хомусе (считается инструментом шаманов) и вместе станцуем танец-хоровода Ольхонский ехор по дружные напевы артистов.
Желающие смогут сфотографироваться в национальных костюмах.
После традиционного бурятского чаепития в юрте мы продолжим свое путешествие в город Иркутск.
Заселение в отель.
День первый
Встречаем вас в аэропорту г. Иркутск в 8:30 утра и сразу отправляемся в Листвянку, которая уже давно стала визитной карточкой Байкала.
По дороге посетим удивительный музей Тальцы. Это огромный комплекс деревянных строений разных народностей Прибайкалья, где можно бродить часами без устали. Во время зимней экскурсии прикоснемся к русской, бурятской, эвенкийской и тофаларской культуре. Вы сможете поучаствовать в зимней русской забаве - катание с ледяной горки на коровьих шкурах.
После посещения музея обед.
Подкрепившись заселяемся в гостиницу, оставляем вещи и идем в Байкальский музей, где можно увидеть байкальскую нерпу и других обитателей озера.
Далее желающие смогут прокатиться на собачьих упряжках или взять в аренду коньки и прокатиться на самом большом в стране катке!
Поднимемся на канатке на обзорную площадку Камень Черского с великолепным видом на исток Ангары.
А после посетим рынок в Листвянке, где перед нами предстанет широкий выбор байкальской рыбы, от омуля до уникальной рыбки голомянки (можно взять омуля горячего копчения, холодного копчения и слабосоленого байкальского омуля, сагудай, и устроить вкуснейший ужин с пивом).
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт, а также по маршруту (микроавтобус, Уаз буханка)
- Проживание в гостиницах по 2 человека со всеми удобствами в номере
- Завтраки, обеды, чаепитие в юрте
- Аэроход на воздушной подушке Хивус на целый день (самый красивый день-переезд с Листвянки на Ольхон - эксклюзив)
- Экскурсия в музей Тальцы
- Экскурсия в Байкальский музей
- Подъём на канатке на Камень Черского
- Экскурсия в в этнопарк Золотая Орда
- Мастер-класс по приготовлению бууз
- Коньки
- Гид
- Рекреационные сборы
- Сопровождение организаторов 24/7
Что не входит в цену
- Перелет
- Питание не по программе, алкоголь
- Баня (по желанию)