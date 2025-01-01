4 день

После завтрака мы на автомобилях Уаз отправимся в путешествие по Малому морю.

Нас ждут ледяные гроты, пещеры, наплески на берегах островов, созданные ветром, водой и воздухом. Это зрелище никого не оставит равнодушным!

Посетим остров Огой, который известен тем, что на нем расположена буддийская ступа Просветления. По преданию, если сделать вокруг Ступы три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Далее мыс Хоргой с невероятными гротами, где можно найти красивые ледяные пещеры. Заглянем на мыс Кобылья голова (Хорин Ирги), длиной около 4 км. Это узкий обрывистый полуостров, который впечатляет рельефностью и обрывами. Разглядим причудливые сокуи - огромные ледяные сталактиты.

Увидим ледяные торосы и сделаем умопомрачительные фото на фоне Байкальского льда.

Далее, мы отправимся в этнопарк Золотая Орда, где познакомимся с этнокультурой самобытностью коренного населения, бережно хранимой прибайкальскими бурятами.

Узнаем, что главным торжеством у бурят считается Сагаалган-приход Белого месяца, Нового года, дни празднования которого, как раз приходится на февраль-март. О быте, семейном укладе и традициях бурятской семьи.

Во время экскурсии примем участие в мастер классе и приготовим свою первую буузу. Познакомимся с жемчужиной комплекса Хан-юртой, самой красивой резной юртой России.

Услышим горловое пение и игру на хомусе (считается инструментом шаманов) и вместе станцуем танец-хоровода Ольхонский ехор по дружные напевы артистов.

Желающие смогут сфотографироваться в национальных костюмах.

После традиционного бурятского чаепития в юрте мы продолжим свое путешествие в город Иркутск.

Заселение в отель.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086