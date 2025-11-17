2 день

Ольхон, Хобой

Ранний подъем.

Мы едем на машине по Малому морю (часть федеральной трассы идет по озеру Байкал).

Заедем на остров Ольхон, увидим шаманский мыс Бурхан (скалу Шаманку).

Купим сувениры в классном магазине, который собирает народные промыслы со всей Иркутской области.

Пообедаем рядом с мысом Хобой (будет уха), погуляем по торосам, обычно у Хобоя они выше обычных из-за сильного ветра.

Урок катания на коньках:)

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086