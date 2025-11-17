Описание тура
Возможно, это место станет самым необычным, что вы посетили;)
Программа тура по дням
Малое море
Прилет в Иркутск, встреча в аэропорту Иркутска.
Дорога в сторону острова Ольхон.
Прогулка, настройка коньков.
Ольхон, Хобой
Ранний подъем.
Мы едем на машине по Малому морю (часть федеральной трассы идет по озеру Байкал).
Заедем на остров Ольхон, увидим шаманский мыс Бурхан (скалу Шаманку).
Купим сувениры в классном магазине, который собирает народные промыслы со всей Иркутской области.
Пообедаем рядом с мысом Хобой (будет уха), погуляем по торосам, обычно у Хобоя они выше обычных из-за сильного ветра.
Урок катания на коньках:)
Петроглифы, бухта Песчаная
Ранний подъем.
На хивусе (судно на воздушной подушке) едем в Большое Голоусное.
Увидим петроглифы около утес Саган-Заба (петроглифы), погуляем по бухте Песчаная, поднимемся в гору.
Мужской и Женский камни, космос Голоустного
Встретим рассвет на льду.
Прогуляемся по лесу к Мужскому и Женскому камням, которые придают силу;)
Увидим космос Голоустного.
Маламуты
Мы пообщаемся с собаками - маламутами и прокатимся на собачьей упряжке.
Переезд в Иркутск.
Сходим в классный ресторан и, может быть, сходим в классный бар:)
Иркутск
Погуляем по Иркутску.
Купим орехи, масло, чай на рынке.
Вылет в Москву.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (гестхаусы, хостел в Иркутске)
- Аренда коньков и палок
- Ледоступы
- Транспорт (включая хивус в один из дней)
- Завтраки, обеды и ужины (кроме Иркутска), перекусы
- Страховка
- Встретим вас в аэропорту и отвезем по окончанию поездки обратно
- Помощь при оформлении визы и поиске дешевого авиаперелета
- Мы будем с вами на протяжении всего маршрута
- Баня и прорубь
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обед и ужин в Иркутске, которые не включены (примерно 2-3 тыс. рублей)
Пожелания к путешественнику
Одежда и обувь:
Нужна зимняя высокая обувь для трекинга, чтобы было комфортно на коньках.
Горнолыжная куртка и штаны, термобельё, непродуваемая шапка (или две продуваемые) и варежки.
Полный список будет выслан дополнительно.
Почему у нас такие коньки?
- Коньки беговые (для больших дистанций) надеваются на ботинки, так ваши ноги не замерзнут, как в фигурных или хоккейных коньках.
- Проще в управлении, чем хоккейные и фигурные. И мы еще выдаем лыжные палки для большей устойчивости.
- Легко снимать и надевать.
Возможны изменения программы из-за погодных условий