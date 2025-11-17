Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Давно мечтаешь увидеть тот самый Лёд Байкала? Надоело только смотреть на фотки знакомых из этого магического места?

Тогда этот тур для тебя!

Мы проедем сквозь весь Байкал в поисках того самого - чистого, прозрачного, пузырькового льда - и сделаем самые Крутые фотки, которые разорвут твои соцсети.

Кроме фоток, вы сможете прокатиться на коньках по самому глубокому озеру на планете!

Это Незабываемые впечатления, которые не сравнятся с обычным катком.

Вы узнаете, что такое: буханка, хивус, торросы, сокуи, омуль, позы.

Давай сделаем твою весну Яркой!