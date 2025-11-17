Мои заказы

Жаркий лёд Байкала: коньки, хивусы, хаски, ледяные пещеры

Давно мечтаешь увидеть тот самый лёд Байкала?
Описание тура

Давно мечтаешь увидеть тот самый Лёд Байкала? Надоело только смотреть на фотки знакомых из этого магического места?

Тогда этот тур для тебя!

Мы проедем сквозь весь Байкал в поисках того самого - чистого, прозрачного, пузырькового льда - и сделаем самые Крутые фотки, которые разорвут твои соцсети.
Кроме фоток, вы сможете прокатиться на коньках по самому глубокому озеру на планете!
Это Незабываемые впечатления, которые не сравнятся с обычным катком.

Вы узнаете, что такое: буханка, хивус, торросы, сокуи, омуль, позы.

Давай сделаем твою весну Яркой!

Программа тура по дням

1 день

Через весь Байкал с ветерком

Сегодня нас ждет настоящее приключение - мы пересечем около 370 км льда на хивусе (катер на воздушной подушке) и к вечеру попадём на Ольхон.

Мы поедем в Большое Голоустное, чтобы увидеть тот самый Лёд с пузырьками и сделать на его фоне Лучшие кадры.

Также мы покатаемся на коньках и весь день будем исследовать лёд Байкала, пока не сделаем миллион красивых фото и видео.
А также сделаем мы узнаем, что такое байкальский поцелуй.

Нас ждут торросы, сокуи, сало, сокуи - всё это уникальные виды байкальского льда.

Финишем нашего путешествия будет остров Ольхон, где мы заселимся в наш гостевой дом и будем отдыхать после насыщенного дня.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Север Ольхона

Сегодня мы садимся на буханки и отправляемся исследовать север Ольхона.

Увидим знаменитый своей священной силой мыс Хобой. С этого мыса открывается тот самый завораживающий вид на открытый Байкал, который вы могли видеть на фото в интернете.

После прогулки нас ждёт уха из омуля, приготовленная прямо на льду.

А также мы остановимся возле мыса Три брата и прогуляемся по чистой ледяной глади.

Вечером довольные и с румяными щечками вернемся в теплый уютный коттедж/гостевой домик делиться впечатлениями. А также идем в баньку - смыть с себя все заботы, по душам поговорить обо всем на свете и попариться.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Юг Ольхона

Садимся на уже изученный нами вид транспорта буханки и едем изучать юг Ольхона.

На самом южном и крупном острове Байкала есть буддийская Ступа Просветления.
Считается, что она помогает растворить весь негатив и беды, наполнить силой и даже исполняет желания!
Это мы с вами и проверим, повторив ритуал местных жителей.

По пути мы увидим ещё несколько интересных достопримечательностей - Мыс Дракон, Мыс Кобылья Голова, Мыс Шибеты.
Мы растворимся в снежном царстве гротов и ледяных пещер Байкала.
А пообедаем ухой из омуля, сваренной при нас на костре!

После обеда садимся на трансфер, который довезёт нас до Иркутска.
Поздно вечером мы приедем в Иркутск, заселимся в отель и пойдем в ресторан делиться впечатлениями.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Первое знакомство с Байкалом

Первый день мы проведем расслабленно. До 11:30 по Иркутскому времени встречаемся в аэропорту и едем в Листвянку. По пути сделаем остановку - на открытой канатной дороге поднимемся на смотровую площадку Камень Черского, откуда открывается шикарный вид на Байкал и исток реки Ангары. Дальше едем в питомник хаски, где по желанию можно будет покататься на хаски - заряд позитивом обеспечен! После заселяемся в отель, обедаем и будет свободное время, чтобы отдохнуть с дороги или погулять по Листвянке. По желанию вечером можно устроить релакс в банном чане.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки (кроме 1го дня)
  • Обед-пикник на открытом воздухе (в 3й и 4й день тура)
  • Сопровождение местными гидами-водителями
  • Трансферы по маршруту следования
  • Трансфер из аэропорта в Листвянку
  • Переход Листвянка - Хужир на хивусе
  • Катание на коньках
  • Подъем на смотровую площадку на Камень Черского
  • Проживание в комфортных условиях в гостиницах/коттедже: 1 ночь в отеле в Листвянке, 2 ночи на Ольхоне в коттедже
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Авиабилеты
  • Питание, не включенное выше
  • Страховка
  • Баня и банный чан на Ольхоне, в Листвянке
  • Катание на хаски (от 2500 руб/чел)
  • Айс-флоатинг в Листвянке (от 3500 руб/чел)
Пожелания к путешественнику

Список вещей, который вам обязательно пригодится в туре:

  • теплая удобная обувь: унты/валенки/угги или трекинговые ботинки
  • шерстяные носки и самогревы (химические грелки)
  • ледоступы (если у вас скользкая обувь)
  • горнолыжный костюм подойдет лучше всего (но если у вас нет костюма, куртка и брюки должны быть из легкой непродуваемой ткани)
  • теплая шапка и перчатки/варежки
  • термобелье
  • солнцезащитные очки (могут пригодиться)
  • солнцезащитный крем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александра
Александра — Тревел-эксперт
Меня зовут Александра и уже больше 2х лет я организую уникальные авторские туры по России и миру. За это время я организовала и провела 40+ туров для 130+ путешественников по таким
читать дальше

направлениям, как: Дагестан, Эльбрус+Домбай, Грузия, Стамбул+Каппадокия, Сочи, Калининград, Карелия, Мурманск, Байкал. Мои туристы говорят, что им нравится дружеская атмосфера в туре, продуманная программа вплоть до остановок на кофе и инста-локаций и забота о каждом. Я искренне верю в то, что путешествия расширяют наши границы, помогают перезагрузиться и делают нашу жизнь ярче! Поэтому если вы такие же любители ярких эмоций и новых открытий, жду вас в своих турах:).

