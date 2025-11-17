Описание тура
Давно мечтаешь увидеть тот самый Лёд Байкала? Надоело только смотреть на фотки знакомых из этого магического места?
Тогда этот тур для тебя!
Мы проедем сквозь весь Байкал в поисках того самого - чистого, прозрачного, пузырькового льда - и сделаем самые Крутые фотки, которые разорвут твои соцсети.
Кроме фоток, вы сможете прокатиться на коньках по самому глубокому озеру на планете!
Это Незабываемые впечатления, которые не сравнятся с обычным катком.
Вы узнаете, что такое: буханка, хивус, торросы, сокуи, омуль, позы.
Давай сделаем твою весну Яркой!
Программа тура по дням
Через весь Байкал с ветерком
Сегодня нас ждет настоящее приключение - мы пересечем около 370 км льда на хивусе (катер на воздушной подушке) и к вечеру попадём на Ольхон.
Мы поедем в Большое Голоустное, чтобы увидеть тот самый Лёд с пузырьками и сделать на его фоне Лучшие кадры.
Также мы покатаемся на коньках и весь день будем исследовать лёд Байкала, пока не сделаем миллион красивых фото и видео.
А также сделаем мы узнаем, что такое байкальский поцелуй.
Нас ждут торросы, сокуи, сало, сокуи - всё это уникальные виды байкальского льда.
Финишем нашего путешествия будет остров Ольхон, где мы заселимся в наш гостевой дом и будем отдыхать после насыщенного дня.
Север Ольхона
Сегодня мы садимся на буханки и отправляемся исследовать север Ольхона.
Увидим знаменитый своей священной силой мыс Хобой. С этого мыса открывается тот самый завораживающий вид на открытый Байкал, который вы могли видеть на фото в интернете.
После прогулки нас ждёт уха из омуля, приготовленная прямо на льду.
А также мы остановимся возле мыса Три брата и прогуляемся по чистой ледяной глади.
Вечером довольные и с румяными щечками вернемся в теплый уютный коттедж/гостевой домик делиться впечатлениями. А также идем в баньку - смыть с себя все заботы, по душам поговорить обо всем на свете и попариться.
Юг Ольхона
Садимся на уже изученный нами вид транспорта буханки и едем изучать юг Ольхона.
На самом южном и крупном острове Байкала есть буддийская Ступа Просветления.
Считается, что она помогает растворить весь негатив и беды, наполнить силой и даже исполняет желания!
Это мы с вами и проверим, повторив ритуал местных жителей.
По пути мы увидим ещё несколько интересных достопримечательностей - Мыс Дракон, Мыс Кобылья Голова, Мыс Шибеты.
Мы растворимся в снежном царстве гротов и ледяных пещер Байкала.
А пообедаем ухой из омуля, сваренной при нас на костре!
После обеда садимся на трансфер, который довезёт нас до Иркутска.
Поздно вечером мы приедем в Иркутск, заселимся в отель и пойдем в ресторан делиться впечатлениями.
Первое знакомство с Байкалом
Первый день мы проведем расслабленно. До 11:30 по Иркутскому времени встречаемся в аэропорту и едем в Листвянку. По пути сделаем остановку - на открытой канатной дороге поднимемся на смотровую площадку Камень Черского, откуда открывается шикарный вид на Байкал и исток реки Ангары. Дальше едем в питомник хаски, где по желанию можно будет покататься на хаски - заряд позитивом обеспечен! После заселяемся в отель, обедаем и будет свободное время, чтобы отдохнуть с дороги или погулять по Листвянке. По желанию вечером можно устроить релакс в банном чане.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки (кроме 1го дня)
- Обед-пикник на открытом воздухе (в 3й и 4й день тура)
- Сопровождение местными гидами-водителями
- Трансферы по маршруту следования
- Трансфер из аэропорта в Листвянку
- Переход Листвянка - Хужир на хивусе
- Катание на коньках
- Подъем на смотровую площадку на Камень Черского
- Проживание в комфортных условиях в гостиницах/коттедже: 1 ночь в отеле в Листвянке, 2 ночи на Ольхоне в коттедже
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Сувениры
- Авиабилеты
- Питание, не включенное выше
- Страховка
- Баня и банный чан на Ольхоне, в Листвянке
- Катание на хаски (от 2500 руб/чел)
- Айс-флоатинг в Листвянке (от 3500 руб/чел)
Пожелания к путешественнику
Список вещей, который вам обязательно пригодится в туре:
- теплая удобная обувь: унты/валенки/угги или трекинговые ботинки
- шерстяные носки и самогревы (химические грелки)
- ледоступы (если у вас скользкая обувь)
- горнолыжный костюм подойдет лучше всего (но если у вас нет костюма, куртка и брюки должны быть из легкой непродуваемой ткани)
- теплая шапка и перчатки/варежки
- термобелье
- солнцезащитные очки (могут пригодиться)
- солнцезащитный крем