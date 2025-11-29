2 день

Скалы и льды острова Ольхон

Утром завтракаем и выезжаем навстречу приключениям по ровнейшему льду к северной части острова Ольхон мысу Хобой. Мы посетим остров Харанцы, урочище Песчаное с живописными ходульными деревьями, скалу Три Брата на мысе Саган-Хушун, который зимой покрыт сосульками и ледяными наростами. Насладимся энергетикой Байкала, сделаем множество классных фото и видео.

Первый пункт, который мы посетим, — остров Харанцы, который особенно прекрасен в зимнее время. Многочисленные гроты покрываются удивительными сосульками и наплесками, а окружающие воды озера украшаются массивными торосами. В этой части Байкала уникальный, голубой лёд, с которым так и хочется сделать фото на память. Но самые красочные фотографии получаются из гротов. Далее направляемся к мысу Саган-Хушун, скалы которого внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидной формы, известными у местного населения под названием Три брата.

Через 4 км пред Вами предстанет мыс Хобой — самый северный мыс на острове Ольхон и сакральное место, почитаемое шаманистами. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны озера имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом. На Хобое вас ждёт пикник на льду Байкала. Обедаем, пьём чай, наслаждаемся видами, гуляем, разглядываем сокуи - наплесковый лёд и волшебные виды на все 360.

Возвращаемся в Хужир, отдыхаем, свободное время.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086