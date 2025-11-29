Описание тура
Проведём незабываемые зимние дни в самом солнечном месте на озере Байкал - острове Ольхон! Несмотря на большое обилие льда и бесконечные зимние просторы, Байкал завораживает: незабываемые рассветы и закаты, уникальные пейзажи, катание на коньках по просторам самого великого озера, ледяные гроты и скалы, легенды, таинство и магия острова. Всё это и немного больше сочетается в нашем непродолжительном, но насыщенном туре Ледовые забавы. Зимний Ольхон. Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Дорога к острову и знаменитый мыс Бурхан
Встреча группы в аэропорту или у вашего отеля в 9 утра. Знакомство с гидом. Выезд из города. В дороге вы проведёте примерно 5,5 часов. Обещаем: время пролетит незаметно! По пути будем наблюдать сменяющиеся пейзажи: скалы, огромные холмы, степи, сосновые леса, ельники и много-много льда, бескрайнего и завораживающего. Обязательно остановимся на обед (за доп. плату) в пос. Баяндай. Здесь вы сможете отведать самые популярные блюда бурятской кухни: бузы, хушууры, бухлёр, загудай, боовы. После сытного обеда отправляемся дальше к нашей цели острову Ольхон, осталось совсем немного! Размещаемся в гостинице посёлка Хужир и отправляемся провожать закат на мыс Бурхан к скале Шаманка. Это место примечательно тем, что прежде здесь проводились молитвенные обряды у бурят-шаманистов. Шаманисты для своих обрядов выбирали чистые, красивые сосновые и берёзовые рощи, живописные, высокие берега рек или озёр. Все эти места у них считались священными, неприкосновенными, заповедными, у неверующих соответственно назывались шаманскими. В этой части Байкала закат особенно красив! Возвращение в гостиницу.
Скалы и льды острова Ольхон
Утром завтракаем и выезжаем навстречу приключениям по ровнейшему льду к северной части острова Ольхон мысу Хобой. Мы посетим остров Харанцы, урочище Песчаное с живописными ходульными деревьями, скалу Три Брата на мысе Саган-Хушун, который зимой покрыт сосульками и ледяными наростами. Насладимся энергетикой Байкала, сделаем множество классных фото и видео.
Первый пункт, который мы посетим, — остров Харанцы, который особенно прекрасен в зимнее время. Многочисленные гроты покрываются удивительными сосульками и наплесками, а окружающие воды озера украшаются массивными торосами. В этой части Байкала уникальный, голубой лёд, с которым так и хочется сделать фото на память. Но самые красочные фотографии получаются из гротов. Далее направляемся к мысу Саган-Хушун, скалы которого внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидной формы, известными у местного населения под названием Три брата.
Через 4 км пред Вами предстанет мыс Хобой — самый северный мыс на острове Ольхон и сакральное место, почитаемое шаманистами. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны озера имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом. На Хобое вас ждёт пикник на льду Байкала. Обедаем, пьём чай, наслаждаемся видами, гуляем, разглядываем сокуи - наплесковый лёд и волшебные виды на все 360.
Возвращаемся в Хужир, отдыхаем, свободное время.
Вдоль южной части острова по льду Байкала
После завтрака в гостинице отправляемся в очередное путешествие по шикарному байкальскому льду. Сегодня посещаем остров Огой, где расположена белоснежная буддийская ступа Просветления. Обязательно зайдём на остров и поднимемся к ступе. Самые живописные фотографии мы сделаем у западного мыса острова Огой с причудливым названием Дракон. В этот день осмотрим множество очень красивых мысов и гротов. Обязательно заедем на озеро Нурское, где увидим метановые пузыри. Возьмите с собой в поездку коньки, чтобы покататься по самому большому и удивительному катку в России и за её пределами! Пикник на озере в живописном месте. Возвращение в гостиницу. Изюминка вечера - сибирская душевная банька с пихтовым, дубовым или березовым веничком!
Возвращение в Иркутск
После насыщенного отдыха и вкусного завтрака сдаем номера и совершаем утреннюю прогулку на озеро Байкал и отправляемся в обратный путь до Иркутска.
Остановка в кафе на обед (по желанию за доп. плату). Прибытие в Иркутск. Всем спасибо за путешествие! До новых встреч!
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Трансфер Иркутск - Ольхон (Хужир) - Иркутск
- Сопровождение гида
- Экскурсия на Шаманку, мыс Бурхан (день 1)
- Экскурсия на мыс Хобой (день 2)
- Экскурсия на юг острова Ольхон (день 3)
- Питание: завтраки (2-4 дни), пикники (2-3 дни)
- Проживание в 2-х местных благоустроенных номерах Стандарт
- Посещение бани, 2 часа (день 3)
- Аренда коньков (день 3)
Что не входит в цену
- Одноместное размещение
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсии, не указанные в программе
- Билеты на самолет/поезд до Иркутска и обратно
- Индивидуальный трансфер/индивидуальные экскурсии
Пожелания к путешественнику
Если вы собрались в путешествие один (одна), мы постараемся найти для вас компанию для возможности 2-х местного размещения. Если такой возможности не будет, то необходимо будет оформить одноместное размещение. Доплата за одноместное размещение составляет 10.000 руб.