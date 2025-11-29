Мои заказы

Ледовые забавы. Зимний Ольхон

Проведём незабываемые зимние дни в самом солнечном месте на озере Байкал
Описание тура

Проведём незабываемые зимние дни в самом солнечном месте на озере Байкал - острове Ольхон! Несмотря на большое обилие льда и бесконечные зимние просторы, Байкал завораживает: незабываемые рассветы и закаты, уникальные пейзажи, катание на коньках по просторам самого великого озера, ледяные гроты и скалы, легенды, таинство и магия острова. Всё это и немного больше сочетается в нашем непродолжительном, но насыщенном туре Ледовые забавы. Зимний Ольхон. Присоединяйтесь!

Программа тура по дням

1 день

Дорога к острову и знаменитый мыс Бурхан

Встреча группы в аэропорту или у вашего отеля в 9 утра. Знакомство с гидом. Выезд из города. В дороге вы проведёте примерно 5,5 часов. Обещаем: время пролетит незаметно! По пути будем наблюдать сменяющиеся пейзажи: скалы, огромные холмы, степи, сосновые леса, ельники и много-много льда, бескрайнего и завораживающего. Обязательно остановимся на обед (за доп. плату) в пос. Баяндай. Здесь вы сможете отведать самые популярные блюда бурятской кухни: бузы, хушууры, бухлёр, загудай, боовы. После сытного обеда отправляемся дальше к нашей цели острову Ольхон, осталось совсем немного! Размещаемся в гостинице посёлка Хужир и отправляемся провожать закат на мыс Бурхан к скале Шаманка. Это место примечательно тем, что прежде здесь проводились молитвенные обряды у бурят-шаманистов. Шаманисты для своих обрядов выбирали чистые, красивые сосновые и берёзовые рощи, живописные, высокие берега рек или озёр. Все эти места у них считались священными, неприкосновенными, заповедными, у неверующих соответственно назывались шаманскими. В этой части Байкала закат особенно красив! Возвращение в гостиницу.

2 день

Скалы и льды острова Ольхон

Утром завтракаем и выезжаем навстречу приключениям по ровнейшему льду к северной части острова Ольхон мысу Хобой. Мы посетим остров Харанцы, урочище Песчаное с живописными ходульными деревьями, скалу Три Брата на мысе Саган-Хушун, который зимой покрыт сосульками и ледяными наростами. Насладимся энергетикой Байкала, сделаем множество классных фото и видео.

Первый пункт, который мы посетим, — остров Харанцы, который особенно прекрасен в зимнее время. Многочисленные гроты покрываются удивительными сосульками и наплесками, а окружающие воды озера украшаются массивными торосами. В этой части Байкала уникальный, голубой лёд, с которым так и хочется сделать фото на память. Но самые красочные фотографии получаются из гротов. Далее направляемся к мысу Саган-Хушун, скалы которого внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидной формы, известными у местного населения под названием Три брата.

Через 4 км пред Вами предстанет мыс Хобой — самый северный мыс на острове Ольхон и сакральное место, почитаемое шаманистами. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны озера имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом. На Хобое вас ждёт пикник на льду Байкала. Обедаем, пьём чай, наслаждаемся видами, гуляем, разглядываем сокуи - наплесковый лёд и волшебные виды на все 360.

Возвращаемся в Хужир, отдыхаем, свободное время.

3 день

Вдоль южной части острова по льду Байкала

После завтрака в гостинице отправляемся в очередное путешествие по шикарному байкальскому льду. Сегодня посещаем остров Огой, где расположена белоснежная буддийская ступа Просветления. Обязательно зайдём на остров и поднимемся к ступе. Самые живописные фотографии мы сделаем у западного мыса острова Огой с причудливым названием Дракон. В этот день осмотрим множество очень красивых мысов и гротов. Обязательно заедем на озеро Нурское, где увидим метановые пузыри. Возьмите с собой в поездку коньки, чтобы покататься по самому большому и удивительному катку в России и за её пределами! Пикник на озере в живописном месте. Возвращение в гостиницу. Изюминка вечера - сибирская душевная банька с пихтовым, дубовым или березовым веничком!

4 день

Возвращение в Иркутск

После насыщенного отдыха и вкусного завтрака сдаем номера и совершаем утреннюю прогулку на озеро Байкал и отправляемся в обратный путь до Иркутска.

Остановка в кафе на обед (по желанию за доп. плату). Прибытие в Иркутск. Всем спасибо за путешествие! До новых встреч!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Иркутск - Ольхон (Хужир) - Иркутск
  • Сопровождение гида
  • Экскурсия на Шаманку, мыс Бурхан (день 1)
  • Экскурсия на мыс Хобой (день 2)
  • Экскурсия на юг острова Ольхон (день 3)
  • Питание: завтраки (2-4 дни), пикники (2-3 дни)
  • Проживание в 2-х местных благоустроенных номерах Стандарт
  • Посещение бани, 2 часа (день 3)
  • Аренда коньков (день 3)
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, не указанные в программе
  • Билеты на самолет/поезд до Иркутска и обратно
  • Индивидуальный трансфер/индивидуальные экскурсии
Пожелания к путешественнику

Если вы собрались в путешествие один (одна), мы постараемся найти для вас компанию для возможности 2-х местного размещения. Если такой возможности не будет, то необходимо будет оформить одноместное размещение. Доплата за одноместное размещение составляет 10.000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Всем путешественникам "Привет!". Моя жизнь давно связана с туризмом. Имею высшее образование по специальности "География" и "Туризм. Гостиничное дело". Работаю в туризме уже 15 лет. Основные направления: озеро Байкал, Прибайкалье,
читать дальше

горы Восточного Саяна (в том числе Шумак). Являюсь сертифицированным гидом по Байкалу. Туризм для меня это не только работа, но и любимое хобби. Я активно путешествию по родному сибирскому краю: Байкал, Прибайкалье и Респ. Бурятия, Иркутская область. Периодически поднимаюсь в горы, сплавляюсь по горным рекам, катаюсь на горных и беговых лыжах, путешествую на автомобиле. Организую для вас яркое путешествие, учту все ваши пожелания, отправлю вас в тур, в который бы отправилась с удовольствием и сама!

