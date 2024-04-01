М Марина Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.

В Виктория Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

В Вера Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!

А Андрей Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

Н Надежда Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!

А Александра Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.

В Валентина Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ Организатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.

Ю Юлия Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

М МакС Рождество в сердце Байкала Принимающей стороне больше чем 5 звёзд, жаль не могу поставить.