5 дней
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
«Для проведения Новогодних каникул Хамар-Дабан – прежде уникальное место в Восточной Сибири»
3 янв в 10:00
62 000₽ за человека
5 дней
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
«А вечером 31 декабря вас ждет развлекательная программа и новогодний банкет в ресторане отеля Важная информация• Продолжительность тура — 5 дней • Начало тура — 30»
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 57 500₽ за человека
6 дней
Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 62 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина1 апреля 2024Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дняУспели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ВВера24 февраля 2024Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дняОтдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ННадежда21 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-УдэВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ААлександра16 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-УдэВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
- ВВалентина15 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-УдэОрганизатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ММакС30 июля 2023Рождество в сердце БайкалаПринимающей стороне больше чем 5 звёзд, жаль не могу поставить.
- ВВладимир21 июля 2023Рождество в сердце БайкалаОрганизация отличная! Нам все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Зимние»
Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 57 500 до 62 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур на Байкале на 2024 год по теме «Зимние», 3 ⭐ отзыва, цены от 57500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь