Туры подходящие для зимних прогулок по Байкалу

Найдено 3 тура в категории «Зимние» на Байкале, цены от 57 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Пешая
3 отзыва
5 дней
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
«Для проведения Новогодних каникул Хамар-Дабан – прежде уникальное место в Восточной Сибири»
3 янв в 10:00
62 000 за человека
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
5 дней
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
«А вечером 31 декабря вас ждет развлекательная программа и новогодний банкет в ресторане отеля Важная информация• Продолжительность тура — 5 дней • Начало тура — 30»
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 57 500 за человека
Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска
6 дней
Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 62 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
    Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
    Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось
  • В
    Валентина
    15 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ
    Организатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • М
    МакС
    30 июля 2023
    Рождество в сердце Байкала
    Принимающей стороне больше чем 5 звёзд, жаль не могу поставить.
  • В
    Владимир
    21 июля 2023
    Рождество в сердце Байкала
    Организация отличная! Нам все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
  2. Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
  3. Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Бухта Песчаная
  5. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 57 500 до 62 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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