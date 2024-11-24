1 день

Добро пожаловать, в ледяное царство Байкала

Встречаем вас в Иркутске до 9.30., и выезжаем к самому сердцу Байкала, именно так называют остров Ольхон, третий по размерам озёрный остров в мире.

По дороге заедем на обед (включен), впереди нас ждет первое впечатляющее знакомство с самым глубоким озером планеты - Байкалом, которое спит под толщей красивого льда. По пути сделаем остановку у хранителя Орла, откуда открываются потрясающие виды на Тажеранскую степь.

По безопасной ледовой переправе мы переедем на остров и в ближайшие 3 ночи проведем в благоустроенной гостинице в поселке Хужир, где находиться одна из главных достопримечательностей Ольхона - скала Шаманка (мыс Бурхан), сакральное место для местных и сердце Ольхона.

Вечером за первым ужином мы познакомимся поближе, обсудим наши планы на предстоящее путешествие в ледяном царстве. По желанию прогуляемся на закате на Мыс Бурхан.

! Разница с московским временем на 5 часов больше, вы можете прибыть в Иркутск за день до начала программы, тем самым избежите рисков задержки рейсов и немного адаптируетесь к смене часовых поясов, мы поможем забронировать гостиницу в Иркутске

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086