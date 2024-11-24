Описание тура
Максимально окунуться в магию Зимнего Байкала, почувствовать себя в гостях у Снежной королевы, как в настоящей зимней сказке, мы предусмотрели все, чтобы вы смогли только наслаждаться вашим якрим ледяным путешествием, вас ждет программа с концепцией все включено (кроме 1 ужина).
Предлагаю взять теплые варежки, шапку, хорошее настроение, девушкам красивое платье для праздника и фотосессии и отправиться в настоящее ледяное царство самого глубокого озера планеты, чтобы интересно и ярко провести время и встретить весну!
Программа тура по дням
Добро пожаловать, в ледяное царство Байкала
Встречаем вас в Иркутске до 9.30., и выезжаем к самому сердцу Байкала, именно так называют остров Ольхон, третий по размерам озёрный остров в мире.
По дороге заедем на обед (включен), впереди нас ждет первое впечатляющее знакомство с самым глубоким озером планеты - Байкалом, которое спит под толщей красивого льда. По пути сделаем остановку у хранителя Орла, откуда открываются потрясающие виды на Тажеранскую степь.
По безопасной ледовой переправе мы переедем на остров и в ближайшие 3 ночи проведем в благоустроенной гостинице в поселке Хужир, где находиться одна из главных достопримечательностей Ольхона - скала Шаманка (мыс Бурхан), сакральное место для местных и сердце Ольхона.
Вечером за первым ужином мы познакомимся поближе, обсудим наши планы на предстоящее путешествие в ледяном царстве. По желанию прогуляемся на закате на Мыс Бурхан.
! Разница с московским временем на 5 часов больше, вы можете прибыть в Иркутск за день до начала программы, тем самым избежите рисков задержки рейсов и немного адаптируетесь к смене часовых поясов, мы поможем забронировать гостиницу в Иркутске
Ледяное царство - север Ольхона
Завтракаем и выезжаем на знакомство с самыми интересными достопримечательностями Севера Ольхона нанеобычном транспорте - хивусе, судне на воздушной подушке, которое способно передвигаться по воде, льду и снегу, поэтому считается самым безопасным на Байкале. Снова окажемся среди красивых гротов и ледяных пещер, огромных льдин и бескрайнего льда.
Дальше мы посетим легендарное место на Ольхоне — мыс Хобой, самая северная точка и здесь же недалеко находится самое широкое места Байкала - 79,5 км, самые большие и эффектные торосы нагромождение льдин, из чистого бирюзового льда, эффектные фото обеспечены! Послушаем легенду и идем фотографироваться. Посетим мыс Саган-Хушун (три Брата) и еще несколько живописных мест. После обеда обязательно прокатимся по самому острову, увидим скульптуру Хранитель Байкала, Мыс Любви и другие красивые места, если посчастливится увидим изюбрей - благородных оленей, зимой здесь мало туристов, а сколько красоты вокруг, наши путешественники сказали, что именно здесь смогли почувствовать всю атмосферу Байкала, другие группы сюда зимой не возят.
Попробуем поцелуй Байкала - дегустация настоек из ледяных бокалов, обязательно сделаем фото на закате.
К вечеру вернемся в гостиницу, за ужином поделимся впечатлениями, желающие могут отправится в сибирскую баню (доп. оплата), погреться.
Ледяное царство - юг Ольхона
После завтрака мы поедем на самом популярном транспорте острова - легендарных проходимых Уаз в увлекательное путешествие. Вас ждет настоящее ледяное царство, как в сказке про Снежную Королеву: гроты, сокуи, ледяные наплески и много бескрайнего льда. Вы даже не представляете, как вы можете быть очарованы этой зимней природной красотой, ведь не зря говорят, что природа лучший художник. Изучим все главные достопримечательности Малого моря и южной части острова Ольхон. На Малом море обычно самый чистый лед, т. к. дуют ветра и расчищают поверхность. Заедем на остров Огой, фотографы здесь любят делать атмосферные снимки, уверены и у вас возникнет такое же желание. Также мы поднимемся к знаменитой буддийской ступе просветления, здесь можно загадать заветное желание, которое обязательно исполнится, выполнив определенный ритуал!
Обед будет сервирован прямо на льду подальше от туристов, вас ждет уха из свежепойманой рыбы.
Также мы увидим Мыс Дракона и полуостров Кобылья Голова. Обязательно найдем самый чистый лед и покатаемся на коньках, сделаем незабываемые фотографии.
К вечеру вернемся в гостиницу и за ужинаем поделимся первыми эмоциями от ледяного царства Байкала.
Знакомство с традициями
Завтракаем, по желанию можно прогуляться за сувенирами. Выезжаем в сторону Иркутска.
Сегодня мы познакомимся с традициями коренного населения Байкала, окунемся в быт и традиции прибайкальских бурятов в этнопарке, который входит в топ-10 лучших этнопарков России. Здесь встретят красочным обрядом освящения огнем, услышим национальное горловое пение и игру на хомусе, завершим совместным обрядовым танцем и получим благопожелания в бурятских традициях.
К вечеру размещаемся отеле в Иркутске, любуемся на Ангару, единственную реку, которая вытекает из Байкала, рядом с городом река не замерзает даже при очень сильных морозах и вы узнаете по каким причинам.
За ужином с удовольствием вспоминаем волшебный лед, но скучать по нему долго не придется, ведь уже завтра мы отправимся снова в ледяное царство Байкала, но уже не так далеко от Иркутска.
В ледяном царстве Листвянки и праздника
Сегодня у нас будет не только лед Байкала, после завтрака мы отправимся в легендарный поселок Листвянка и уже через час мы будем знакомиться с его достопримечательностями. Сначала посетим Байкальский музей, закрепим знания об удивительном озере интересными фактами, узнаем об истории его образования познакомимся с его обитателями, в том числе с милыми нерпами.
Вы увидите место слияния Ангары с Байкалом, поднимемся на камень Черского — гора высотой 755 м., здесь находится смотровая площадка с хорошим обзором на реку и Байкал, горнолыжный центр, желающие смогут подняться по канатной дороге. Далее на хивусе нас ждет короткое путешествие вдоль легендарной Кругобайкальской железной дороги, самой дорогой и живописной железной дороги в России.
К вечеру вернемся в Иркутск и на заключительном ужине (не включен), поделимся самыми яркими моментами нашего путешествия, подведем итоги ледяного тура и возможно спланируем другие путешествия.
Иркутск
Завтрак в отеле.
Сегодня заканчивается наше путешествие в ледяном царстве удивительного озера, уверены, что Байкал, почти как Снежная королева, оставит в вашем сердце свой кусочек льда, но только он будет греть вас теплыми воспоминаниями о ярком зимнем путешествии, а яркое ледяное путешествие запомниться надолго.
Трансфер в аэропорт в 9.30., но возможно у вас будет желание познакомиться с Иркутском поближе и остаться еще на несколько дней, при необходимости дадим рекомендации, что нужно обязательно посмотреть в городе.
В случае более раннего или позднего вылета, вы сможете на такси уехать в аэропорт, который находиться всего в 7 км от центра города, до 12.00. нужно сдать номера, в случае вечернего вылета можно оставить вещи на ресепшн.
!!! из-за погодных условий и других объективных причин очередность посещения локаций в программе тура по дням может быть изменена, что никак не повлияет на качество тура
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах с удобствами: 3 ночи в гостинице на о. Ольхон (п. Хужир или М. Хужир в зависимости от дат) и 2 ночи в отеле 3-4 звезды в Иркутске (2-местное размещение в номере)
- Групповой трансфер от аэропорта г. Иркутска в первый и последний день тура
- Групповой трансфер на микроавтобусе по запланированной программе тура: Иркутск - Ольхон - Листвянка
- Питание комплексное: завтраки - 5, обеды - 5, из которых 2 будут сервированы на льду Байкала - 2 (сервировка на свежем воздухе), ужины - 4
- Экскурсии по льду Байкала на внедорожнике, самые интересные места Юга о. Ольхон: о. Огой, буддийская ступа, Кобылья голова, мыс Дракона и др
- Экскурсии по льду Байкала на внедорожнике и хивусе (судно на воздушной подушке): самые интересные места Севера о. Ольхон: м. Хобой, мыс 3 брата, Хранитель Байкала, Мыс Любви и др
- Экскурсия в Листвянке, в том числе по льду Байкала на хивусе
- Посещение Байкальского музея (интересная экскурсия с вход. билетом)
- Посещение этнопарка Золотая Орда (этно-программа с погружением в традиции с вход. билетом)
- Билеты в национальный парк о. Ольхон (оплата сбора за посещение)
- Аренда коньков с катанием по льду Байкала
- Сопровождение гидов в период всего тура
- Съемка группы с дрона (при наличии технической возможности)
- Поцелуй Байкала - дегустация настоек из ледяных бокалов Байкала и бонусы от организатора
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска (помощь с подбором при необходимости)
- Питание не по программе: ужин - 1 (5 день тура)
- Сувениры и т. п
О чём нужно знать до поездки
По объективным причинам очередность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию в ледяном царстве Байкала!
Пожелания к путешественнику
Размещение в номере двухместное, если ты один или одна, постараемся подбрать для тебя хорошего соседа или соседку. При одноместном размещении доплата к стоимости тура, возможность и условия одноместного размещения обсуждаются индивидуально.