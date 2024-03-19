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По популярности
Авторский тур
3 дня
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
«Важная информация: Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
«Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик»
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний Байкал и предгорье Саян
Начало: иркутск
«Весной все горные склоны покрываются нежно-розовым цветом – цветет багульник, а зимой много-много снега…»
42 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Начало: иркутск
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
Начало: иркутск
«В этом весеннем туре Вы посетите все самые интересные и энергетически сильные места»
56 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Начало: Иркутск, по договоренности
«Только для наших туристов бонусом мы дарим увлекательное катание на ватрушке по льду Байкала Важная информация: Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ННина19 марта 2024Все отлично!
- ААнна10 марта 2024Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
- ЕЕкатерина7 февраля 2024Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.
- ЕЕлизавета6 февраля 2024Всё чётко, во время и на высшем уровне.
- ЕЕвгения29 мая 2023Весенние каникулы на БайкалеХочу поблагодарить нашего организатора Дарью, четкая, оперативная работа! Наших проводников, гидов, сопровождающих: Даши, Баира, Анатолия (о. Ольхон), дядю Юру (о. Ольхон), вы все лучшие, спасибо большое за всё!) Во многом, даже во всём, успех путешествия достигнут благодаря вам!!!!
- ББокова26 мая 2023Весенние каникулы на Байкале"Большая Страна" организовала отпуск на пять с плюсом. Операторы помогли подобрать самый лучший тур в нужные сроки, на все вопросы оперативно получала грамотные ответы. Вы очень хорошие специалисты, благодарю за качественную работу.
- ООльга11 мая 2023Весенние каникулы на БайкалеМоре впечатлений и воспоминаний. Возможность насладиться потрясающими видами и прикоснуться к богатой истории и культуре региона. Конечно, за столь короткое время охватить все невозможно, но это прекрасная возможность познакомиться с Байкалом и наметить план для следующих путешествий:)
- ММарина27 марта 2023Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на ОльхонПрекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Весенние»
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