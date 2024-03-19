Туры на Байкале весной

Найдено 6 туров в категории «Весенние» на Байкале, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
«Важная информация: Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000 за человека
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
«Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик»
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 500 за человека
Весенний Байкал и предгорье Саян
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний Байкал и предгорье Саян
Начало: иркутск
«Весной все горные склоны покрываются нежно-розовым цветом – цветет багульник, а зимой много-много снега…»
42 300 за человека
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Начало: иркутск
от 34 900 за человека
Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
Начало: иркутск
«В этом весеннем туре Вы посетите все самые интересные и энергетически сильные места»
56 300 за человека
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Начало: Иркутск, по договоренности
«Только для наших туристов бонусом мы дарим увлекательное катание на ватрушке по льду Байкала Важная информация: Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
46 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • Н
    Нина
    19 марта 2024
    Весеннее гранд-путешествие по Байкалу
    Все отлично!
    Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
  • Е
    Екатерина
    7 февраля 2024
    Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
    Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.
  • Е
    Елизавета
    6 февраля 2024
    Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
    Всё чётко, во время и на высшем уровне.
  • Е
    Евгения
    29 мая 2023
    Весенние каникулы на Байкале
    Хочу поблагодарить нашего организатора Дарью, четкая, оперативная работа! Наших проводников, гидов, сопровождающих: Даши, Баира, Анатолия (о. Ольхон), дядю Юру (о. Ольхон), вы все лучшие, спасибо большое за всё!) Во многом, даже во всём, успех путешествия достигнут благодаря вам!!!!
    Хочу поблагодарить нашего организатора Дарью, четкая, оперативная работа! Наших проводников, гидов, сопровождающих: Даши, Баира, Анатолия (оХочу поблагодарить нашего организатора Дарью, четкая, оперативная работа! Наших проводников, гидов, сопровождающих: Даши, Баира, Анатолия (оХочу поблагодарить нашего организатора Дарью, четкая, оперативная работа! Наших проводников, гидов, сопровождающих: Даши, Баира, Анатолия (о
  • Б
    Бокова
    26 мая 2023
    Весенние каникулы на Байкале
    "Большая Страна" организовала отпуск на пять с плюсом. Операторы помогли подобрать самый лучший тур в нужные сроки, на все вопросы оперативно получала грамотные ответы. Вы очень хорошие специалисты, благодарю за качественную работу.
  • О
    Ольга
    11 мая 2023
    Весенние каникулы на Байкале
    Море впечатлений и воспоминаний. Возможность насладиться потрясающими видами и прикоснуться к богатой истории и культуре региона. Конечно, за столь короткое время охватить все невозможно, но это прекрасная возможность познакомиться с Байкалом и наметить план для следующих путешествий:)
    Море впечатлений и воспоминаний. Возможность насладиться потрясающими видами и прикоснуться к богатой истории и культуре регионаМоре впечатлений и воспоминаний. Возможность насладиться потрясающими видами и прикоснуться к богатой истории и культуре регионаМоре впечатлений и воспоминаний. Возможность насладиться потрясающими видами и прикоснуться к богатой истории и культуре регионаМоре впечатлений и воспоминаний. Возможность насладиться потрясающими видами и прикоснуться к богатой истории и культуре регионаМоре впечатлений и воспоминаний. Возможность насладиться потрясающими видами и прикоснуться к богатой истории и культуре регионаМоре впечатлений и воспоминаний. Возможность насладиться потрясающими видами и прикоснуться к богатой истории и культуре регионаМоре впечатлений и воспоминаний. Возможность насладиться потрясающими видами и прикоснуться к богатой истории и культуре региона
  • М
    Марина
    27 марта 2023
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Весенние»

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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Весенние" можно забронировать 6 авторских туров от 34 900 до 72 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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