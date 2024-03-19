С Софья Весеннее гранд-путешествие по Байкалу читать дальше внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны. Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"

Н Николай Весеннее гранд-путешествие по Байкалу Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.

Н Нина Весеннее гранд-путешествие по Байкалу Все отлично!

А Анна Фотопутешествие по топовым локациям Байкала Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!

Е Екатерина Дар богов Байкала. Весеннее путешествие Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.

Е Елизавета Дар богов Байкала. Весеннее путешествие Всё чётко, во время и на высшем уровне.

Е Евгения Весенние каникулы на Байкале Хочу поблагодарить нашего организатора Дарью, четкая, оперативная работа! Наших проводников, гидов, сопровождающих: Даши, Баира, Анатолия (о. Ольхон), дядю Юру (о. Ольхон), вы все лучшие, спасибо большое за всё!) Во многом, даже во всём, успех путешествия достигнут благодаря вам!!!!

Б Бокова Весенние каникулы на Байкале "Большая Страна" организовала отпуск на пять с плюсом. Операторы помогли подобрать самый лучший тур в нужные сроки, на все вопросы оперативно получала грамотные ответы. Вы очень хорошие специалисты, благодарю за качественную работу.

О Ольга Весенние каникулы на Байкале Море впечатлений и воспоминаний. Возможность насладиться потрясающими видами и прикоснуться к богатой истории и культуре региона. Конечно, за столь короткое время охватить все невозможно, но это прекрасная возможность познакомиться с Байкалом и наметить план для следующих путешествий:)