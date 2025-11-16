Описание тура
Откройте для себя зимний Байкал с новой стороны — в уютной мини-группе до 6 человек, где царит тёплая, дружеская атмосфера и легко найти единомышленников. Вас ждёт насыщенное приключение по заснеженным нетуристическим маршрутам: комфортные поездки на внедорожниках и катание на хивусе по прозрачному льду Байкала приведут туда, где почти не бывает людей, а природа раскрывается во всей своей первозданной красоте. Прогулка по кристально чистому льду подарит чувство полной гармонии с окружающим миром, а фотосессия на легендарной локации Хвост дракона — ощущение настоящей магии.
Мы доедем на хивусе до острова Огой, где посетим Ступу Просветления — одно из самых энергетически сильных мест Байкала. Вас ждут самые фотогеничные зимние локации без толп туристов — в кадре будете только вы и бескрайние ледяные просторы. Насладитесь завораживающими закатами, погрузитесь в атмосферу зимней сказки, вдохновляйтесь и просто живите моментом.
В программе также посещение этнопарка Золотая Орда, знакомство с традициями и культурой местных народов, экскурсия на остров Ольхон и другие живописные зимние острова, а также спуск в одну из самых интригующих байкальских пещер — пещеру Мечта, которая подарит незабываемые эмоции. Проживание всей группы организовано в уютном коттедже прямо на берегу Байкала — у каждого отдельный комфортный номер с удобствами, просторная зона отдыха и баня с видом на заснеженное озеро. В завершение — профессиональные фотографии, которые сохранят самые яркие моменты этого зимнего путешествия на всю жизнь.
Сохрани волшебство своей поездки на фото. Профессиональная фотосессия, катание на хивусе, остров Огой и Ступа Просветления, пещера Мечта, мистические локации, комфортное проживание, бурятская культура — всё включено!
Программа тура по дням
Отправление на Байкал
В 10:00 наш гид встретит вас в аэропорту или гостинице, и вместе мы отправимся в долгожданное путешествие к Жемчужине Сибири — Байкалу
По дороге нас ждет знакомство с культурой Бурят в этно-парке Золотая орда. Здесь вы услышите завораживающую игру на национальных инструментах, узнаете о древних традициях и обычаях этого местного народа.
На обед нас порадуют восхитительные бузы — бурятское национальное блюдо, а также множество других аутентичных вкусностей.
После этого мы заселимся в уютный дом, который будет полностью в нашем распоряжении — идеальное место для отдыха после насыщенного дня!
Вечером нас ждет местное развлечение: мы отправимся бороздить ледовые просторы на хивусе (судно на воздушной подушке), вы увидите Байкальский заката на льду и сделаете невероятные фотографии, которые станут вашей гордостью.
Завершим день, проводя вечер в нашем доме за знакомством и играми в кругу новых друзей.
По островам малого моря
День, наполненный приключениями на льду и посещением самых живописных локаций Малого моря! Мы отправимся исследовать захватывающие ледовые пещеры — гроты с сосульками, где прозрачно-синий лед создает магическую атмосферу.
У нас будет возможность запечатлеть эти моменты с квадрокоптера. Также мы будем кататься на коньках и наслаждаться видами озера. Также во всех ледовых локациях фотограф сделает для вас лучшие кадры.
Обед будет по-настоящему байкальский — уха из омуля по-Ольхонски, чай с сибирскими травами и другие местные блюда. После нас ждет Поцелуй Байкала — мы будем пить ягодную настойку из ледяных фужеров или лунок во льду Байкала.
На Острове Ольхон мы посетим знаменитую скалу Шаманку и величественные 13 столбов Сэргэ. Затем мы направимся на остров Огой, где обойдем ступу просветления и загадаем свои заветные желания.
Но это еще не всё! Мы посетим знаменитые фото- локации — как Хвост Дракона, острова Хубын и Харанцы и многое другое!
Вечером нас ждет вкусный ужин, будет возможность расслабиться в сибирской бане
Тажеранские степи
В этот день отправляемся в Тажеранские степи, которые, поверьте, даже красивее, чем северная часть острова Ольхон! Здесь вас ждет умиротворение и покой, ведь туристов здесь совсем немного.
Мы прокатимся по диким степям Прибайкалья, увидим скальные останцы причудливых форм, создающие космические пейзажи. Заберемся на обзорные точки, чтобы полюбоваться завораживающим видом на Байкал.
Для самых смелых у нас есть возможность спуститься в пещеру Мечта. Мы предоставим все необходимое снаряжение. Это дикая, не оборудованная пещера, поэтому вы почувствуете себя настоящими спелеологами, покоряющими неизведанные глубины!
Также заглянем в залив бухты Ая, там самый красивый лед на Байкале. Вы увидите пузырьки, трещины, торосы, дно озера и другие чудеса Байкальского льда.
Проедем по долине реки Анга, где расположена священная гора Эхэ-Ердо. Наш гид поведает вам легенды и предания, окутывающие это место.
Завершим наше путешествие восхождением на гору Щебета, откуда открывается еще один панорамный вид на Северное море!
Вечером мы отправимся в Иркутск, где нас ждет завершающий вечер путешествия. Обменяемся впечатлениями и посмотрим фотографии.
Свободный день
После 3-х насыщенных дней тура вы можете выспаться в гостинице и отправиться домой или… поехать в одну из экскурсий на выбор.
Аршан
Бухта Песчаная
Большое Голоустное
Листвянка
Обзорная
экскурсия по Иркутску
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный проходимый минивэн или внедорожник до 7-ми пассажиров в машине
- Трансфер Газ Соболь или Уаз Буханка на острове
- Услуги гида - водителя, прекрасного рассказчика и знатока Байкала
- Экскурсии по программе: Экскурсия на Малое Море (о. Огой), Экскурсия по Тажеранским степям, Экскурсия на остров Ольхон
- Прогулка на хивусе в первый день
- Фото-сопровождение + обработка кадров
- Посещения этно-парка с программой
- Питание 3 дня (1 день - обед, ужин 2 день - завтрак, обед, ужин 3 день - завтрак, обед 4 день - завтрак.)
- Проживание в благоустроенных номерах по 2 человека в номере
- Проживание в Иркутске в 3 день в отеле, двухместные номера
- Билеты в нац. Парк
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Авиабилеты
- Аренда сап-борда
О чём нужно знать до поездки
- Тур предполагает отдых на свежем воздухе
- Спуск в пещеру Мечта по желанию
Более подробную информацию по поводу одежды отправим после бронирования!
Пожелания к путешественнику
Погода на Байкале может быть непредсказуемой, поэтому будьте готовы к любым изменениям в маршруте. Будьте внимательны и осторожны во время прогулок по скалам. Не забывайте следовать инструкциям гида и соблюдать правила безопасности.