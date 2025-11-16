Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Откройте для себя зимний Байкал с новой стороны — в уютной мини-группе до 6 человек, где царит тёплая, дружеская атмосфера и легко найти единомышленников. Вас ждёт насыщенное приключение по заснеженным нетуристическим маршрутам: комфортные поездки на внедорожниках и катание на хивусе по прозрачному льду Байкала приведут туда, где почти не бывает людей, а природа раскрывается во всей своей первозданной красоте. Прогулка по кристально чистому льду подарит чувство полной гармонии с окружающим миром, а фотосессия на легендарной локации Хвост дракона — ощущение настоящей магии.

Мы доедем на хивусе до острова Огой, где посетим Ступу Просветления — одно из самых энергетически сильных мест Байкала. Вас ждут самые фотогеничные зимние локации без толп туристов — в кадре будете только вы и бескрайние ледяные просторы. Насладитесь завораживающими закатами, погрузитесь в атмосферу зимней сказки, вдохновляйтесь и просто живите моментом.

В программе также посещение этнопарка Золотая Орда, знакомство с традициями и культурой местных народов, экскурсия на остров Ольхон и другие живописные зимние острова, а также спуск в одну из самых интригующих байкальских пещер — пещеру Мечта, которая подарит незабываемые эмоции. Проживание всей группы организовано в уютном коттедже прямо на берегу Байкала — у каждого отдельный комфортный номер с удобствами, просторная зона отдыха и баня с видом на заснеженное озеро. В завершение — профессиональные фотографии, которые сохранят самые яркие моменты этого зимнего путешествия на всю жизнь.

Сохрани волшебство своей поездки на фото. Профессиональная фотосессия, катание на хивусе, остров Огой и Ступа Просветления, пещера Мечта, мистические локации, комфортное проживание, бурятская культура — всё включено!