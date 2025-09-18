-
Чудеса зимнего Байкала: Хивус на весь день и фотограф, комфорт-тур
Хит-путешествие с комфортом по самым топовым местам зимнего Байкала с Хивусом на целый день
«Для ваших ярких фотосессий - мы предоставим готовые яркие образы, а в один из дней тура на Ольхоне будет работать фотограф»
от 91 200 ₽
114 000 ₽ за человека
Лето на Байкале с фотосопровождением
Профессиональная фотосессия, мистические локации, комфортное проживание
«Прогулка по кристально чистому льду подарит чувство полной гармонии с окружающим миром, а фотосессия посреди ледового моря — то что сохранит моменты уникальной красоты не только в памяти»
15 мар в 10:00
12 мар в 10:00
от 63 200 ₽
79 000 ₽ за человека
Зимняя Сказка на Байкале: Этно-Фото тур, Все включено, Комфорт/Комфорт+/Вип
В этом туре вы отправитесь за самыми красивыми пейзажами зимнего Байкала
«Мы возьмем с собой гирлянду и устроим фотосессию с квадрокоптера»
18 мар в 10:00
17 мар в 10:00
от 115 600 ₽
136 000 ₽ за человека
