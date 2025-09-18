Найдено 3 тура в категории « Фотопрогулки » на Байкале, цены от 63 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности 7 дней 20% 10 отзывов Чудеса зимнего Байкала: Хивус на весь день и фотограф, комфорт-тур Хит-путешествие с комфортом по самым топовым местам зимнего Байкала с Хивусом на целый день «Для ваших ярких фотосессий - мы предоставим готовые яркие образы, а в один из дней тура на Ольхоне будет работать фотограф» от 91 200 ₽ 114 000 ₽ за человека 4 дня 20% Лето на Байкале с фотосопровождением Профессиональная фотосессия, мистические локации, комфортное проживание «Прогулка по кристально чистому льду подарит чувство полной гармонии с окружающим миром, а фотосессия посреди ледового моря — то что сохранит моменты уникальной красоты не только в памяти» от 63 200 ₽ 79 000 ₽ за человека 6 дней 15% Зимняя Сказка на Байкале: Этно-Фото тур, Все включено, Комфорт/Комфорт+/Вип В этом туре вы отправитесь за самыми красивыми пейзажами зимнего Байкала «Мы возьмем с собой гирлянду и устроим фотосессию с квадрокоптера» от 115 600 ₽ 136 000 ₽ за человека

