Это было невероятное приключение, исполнение мечты, вдохновение его величием и природным волшебством! Мое сердце там навсегда, и я обязательно вернусь!!! выражаю сердечную благодарность компании за организованный на 5+ ‚ наполненный сказкой и неописуемыми эмоциями тур, отдельный поклон нашему гиду Олегу — крутейший! you made my dream come true:) we’ll be back again!