Кругобайкальская железная дорога и Итальянская стенка: экскурсия по Байкалу
Приветствуем вас на незабываемом путешествии по Байкалу! Предлагаем вам присоединиться к нашему шестидневному туру под названием «Летний драйв».
Эта программа не оставит вас равнодушными и позволит ознакомиться с множеством удивительных мест и достопримечательностей нашего региона.
Эта программа не оставит вас равнодушными и позволит ознакомиться с множеством удивительных мест и достопримечательностей нашего региона.
Ближайшие даты:
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июн
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июн
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Что вас ожидает:
- Музей «Тальцы»
- Исток Ангары
- Свято-Никольский храм
- Шаман-камень
- Поселок Шумиха
- Ольхон
- Скульптура «Орел»
- Мыс Бурхан
- Буддийская Ступа Просветления
- Тажеранская степь
Описание
Сказка БайкалаНаше путешествие начнется с посещения уникального музея Тальцы, где вы сможете увидеть архитектурные и этнографические объекты, сохраненные на протяжении нескольких веков. Далее мы отправимся к истокам Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров, откуда открывается невероятный вид на окружающие горы и озера. Все дни тура будут насыщены событиями. Мы побываем у Шаман-камня, который окружен загадочными легендами и преданиями, посетим поселок Шумиха и увидим Итальянскую стенку — удивительный объект инженерного искусства. Мы отправимся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон, чтобы познакомиться с культурой и традициями бурят. Посетим этнопарк, где сможем погрузиться в мир бурятской культуры и познакомиться с традициями этого народа. Здесь нас ждут увлекательные рассказы о местных обычаях, традициях и горловом пении, игре на музыкальных инструментах и танце Ёхор. Мы посетим несколько интересных мест, в том числе место силы на Байкале — скалу Шаманку, которая считается священным местом. Сможем насладиться прекрасным закатом на мысе Бурхан и увидеть смотровую площадку на пролив Малое море и Хужир. Нас ждут красивейшие пейзажи и бескрайние просторы, водная экскурсия по Малому морю, которое окружает остров Ольхон. На пароме мы попадем в Тажеранскую степь, место кочевки древнего народа, предков современных якутов. Мы насладимся впечатляющими видами на Байкал с высоты птичьего полета, посетим долину каменных духов. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Еженедельно в 9:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей «Тальцы»
- Исток Ангары
- Свято-Никольский храм
- Шаман-камень
- Поселок Шумиха
- Ольхон
- Скульптура «Орел»
- Мыс Бурхан
- Буддийская Ступа Просветления
- Тажеранская степь
Что включено
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
- Питание по программе
- Проживание в Листвянке и на Ольхоне в 2-х местных благоустроенных номерах (удобства в номере)
- Бонус - банька на берегу Байкала
Что не входит в цену
- Проживание в Иркутске (крайняя ночь)
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне и в Листвянке можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Авиа перелёт до Иркутска и обратно
- Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- При необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске - можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно в 9:30
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Таня
12 сен 2023
Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
Л
Лариса
1 сен 2023
Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
Т
Тамара
18 авг 2023
Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой долгое время, и с Вашей помощью, в том числе, она реализовалась самым лучшим образом! Вы даже не представляете, как это важно для меня было именно сейчас! Все было просто замечательно, и размещение в домике, и все экскурсии, и питание (придётся теперь отвыкать от такого обильного и вкусного)) Олег очень профессиональный гид, и просто очень хороший человек. Желаю процветания, благополучия Вашему агентству, всем его сотрудникам!!!
А
Анастасия
5 авг 2023
Это было невероятное приключение, исполнение мечты, вдохновение его величием и природным волшебством! Мое сердце там навсегда, и я обязательно вернусь!!! выражаю сердечную благодарность компании за организованный на 5+ ‚ наполненный сказкой и неописуемыми эмоциями тур, отдельный поклон нашему гиду Олегу — крутейший! you made my dream come true:) we’ll be back again!
К
Катерина
5 авг 2023
Все отлично! Очень рада, что мы не ошиблись с выбором компании! Главное Байкал прекрасен, люди чудесные, все прошло отлично! Буду точно вас рекомендовать!!
П
Полина
20 июля 2023
Нам всё очень понравилось. Спасибо вам за отличную организацию тура. Олегу отдельная благодарность за интересную информацию и, удивительно, что он давал ответы на все наши вопросы. Появилось желание приехать к вам зимой.
Н
Наталья
14 июля 2023
Иван, добрый день! Впечатления самые прекрасные, всё сложилось самым лучшим образом - погода, попутчики, размещение, сопровождение. Байкал восхищает с первого взгляда)
И
Ирина
13 июня 2023
Добрый вечер, Иван. Мы благодарны Вам за классный тур:) День прошёл замечательно благодаря Вашему гиду, отдельное спасибо за баньку!
В
Валерия
12 июня 2023
Благодарим за отличные выходные. Нам все ОЧЕНЬ понравилось. Мы даже успели на конную прогулку часовую вчера съездить. Татьяна умничка. Очень клиентоориентированна. Внимательна и интересно рассказывала.
Н
Наталья
24 мая 2023
По туру нареканий нет. Все прошло отлично. Рыбалка не задалась, в плане что ничего не поймали). Все очень насыщенно, интересно. Гиды молодцы! Им отдельный респект!
Л
Людмила
11 апр 2023
Иван и ваша команда! Искренне благодарим за наш первый визит на Байкал! И я счастлива, что моя мечта сбылась так легко и приятно. Маленькая, такая камерная группа, гид, музеи, места, где мы побывали, размещение, питание - все было на высшем уровне! Ощущение уюта и радости от поездки не оставляет нас до сих пор. Благодарю вас от всей души и желаю новых счастливых туристов!
Тур входит в следующие категории Байкала
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