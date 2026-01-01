Лёд Байкала 2026

Байкал - это путешествие, которое навсегда останется в вашей памяти
Лёд Байкала 2026
Описание тура

Байкал — это путешествие, которое навсегда останется в вашей памяти и сердцах! Путешествие, которое откроет для вас неповторимые пейзажи ледового Байкала, новые эмоции и впечатления. А фотоснимки, которые мы там сделаем, будут радовать вас долгие годы!

Must see грядущего сезона и впечатление на всю жизнь: ледовые гроты, пещеры и хрустальные торосы

В феврале-марте лед Байкала самый крепкий, поэтому здесь можно смотреть на прозрачный лед, кататься на коньках, буханках и хивусах
Путешествие, которое стоит планировать заранее, чтобы успеть купить выгодные авиабилеты и предвкушать крутое путешествие мечты!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Байкалом

Мы встретим вас в аэропорту и доставим к месту проживания на остров Ольхон. У вас есть несколько часов, чтобы поверить, что вы сбежали из шумного города, и что дааа, скоро вы под вашими ногами раскинется Байкал.
По пути остановка в кафе.
Заселение в номера, небольшой отдых.
А потом мы отправимся встречать закат на знаменитую Шаманку, подойдем к столбам сэргэ это ритуальные столбы, которые символизируют древо жизни. Каждый столб обвязан разноцветными ленточками: местные жители считают, что молитвы, которые написаны на этих ленточках из ткани доходят в небеса к богам.
Ну и конечно же сделаем первые фото на фоне завораживающей панорамы Байкала.
А вот уже после этого можно идти на ужин. Болтать, знакомиться, ловить первые впечатления. И понимать: впереди невероятное приключение!

2 день

Загадочный север острова

Садимся в Уазики и - йоху! - несёмся по льду озера Байкал до мыса Хобой.
Старайтесь не моргать, чтобы не пропустить ни одного ледового грота или хрустального тороса, живописных наледей и ледяных пещер. Лааадно, моргайте: этого добра тут много, есть чем полюбоваться.
Днем вас ждёт пикник. Прямо на льду озера приготовим уху из омуля.
И дальше поедем сытые и ещё более счастливые.
Посетим легендарную скалу Шаманку, о. Харанцы, мыс Три брата (Саган-Хушун). Места с высокой энергетикой - поэтому заранее подумайте, какие желания вы загадаете там.
Прокатаемся до вечера. Довольные и уставшие после ужина разойдёмся по номерам.

3 день

Волшебный юг острова

Завтрак - и побежали.
Включайте все органы чувств, будем видеть, слышать, вдыхать, трогать и пробовать на вкус красоту мироздания.
Острова, гроты и пещеры, такие, как на тех фоточках в инстаграме. А теперь приготовьтесь, наш фотограф щёлкнет вас - пусть и ваше фото станет для кого-то поводом умчать на край света к Батюшке Байкалу.
Теперь конкретика: едем вдоль южной части острова Oльxoн к островам Малого Моря. Нас ждёт остров Огой, там стоит Ступа просвещения, дарующая мир и исполняющая желания (вы же еще не все желания загадали?)
Обед на льду. И продолжение программы: мысы, ледяные гроты и конечно же Нурское озеро, где вы увидите те самые, застывшие во льду, пузырьки.
Также будьте готовы к катанию на коньках по самому большому катку в мире!

4 день

День, чтобы прочувствать Байкал

Встанем рано - и помчимся ловить рассветные лучи.
Пойдем прощаться с батюшкой Байкалом на рассвете.
Поднимемся к Шаманке, подойдем к ритуальным столбам сэргэ, поблагодарим духов за возможность побывать здесь, побродить по льду, подышать этим воздухом.
По желанию повяжем ленточки, загадав желание. Мы не удивимся, если вашим желанием будет: вернуться сюда еще раз. Мы это хорошо понимаем!
Вернемся на завтрак.
Окей, новые приключения. Экскурсия по льду на хивусе (катере на воздушной подушке).
Затем обед в кафе (не входит в стоимость) и свободное время, которое можно провести как хотите: купить сувениры, погулять или записаться на массаж, дада это можно устроить;)
Прогулка и вечерние посиделки.

5 день

Финальный день


Ранний подъем, завтрак, обнимашки и выезд в аэропорт Иркутска.
Если решите остаться еще ненадолго и посмотреть город, вечер можно провести в Иркутске, погулять по городу, сходить в ресторан местной кухни и отдохнуть после дороги. А утром, наполненные приятными воспоминаниями, полететь домой!

Варианты проживания

2-x местный номер

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле по 2 человека со всеми удобствами
  • Трансфер из/в аэропорт Иркутска на остров Ольхон
  • Экскурсии и входные билеты
  • Трехразовое питание: завтраки, обеды в дни экскурсий, ужины
  • Сопровождение гида
  • Сопровождение фотографа, фотосессии в платьях на льду (прокат платья - 1000 рублей)
Что не входит в цену
  • Перелет (переезд) до Иркутска и обратно
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всё начинается с мечты! ⠀ Смотрите сами: когда-то я, девчонка из Сибири, мечтала путешествовать больше, чем 28 дней в году. Я работала в офисе, и всё, что могла - это ездить куда-то
ещё и в выходные. Было норм, но… Мечтать-то не запретишь. ⠀ И жизнь как будто спросила: хочешь путешествовать? Стань организатором туров! Шаг за шагом, сначала один тур, потом второй. . Что сейчас? Больше 15 направлений, команда классных турлидеров и фотографов, и почти 2000 довольных туристов. А сколько раз я слышала: Лен, мой отпуск начался с твоего блога… Кто-то увидел гейзерное озеро на Алтае и сказал: блин, сколько можно откладывать?! У кого-то крышу снесло от ярких красок Марокко, кто-то «заболел» зимним Байкалом. ⠀ И знаете, мечта - на то и мечта. Она как зёрнышко - прорастает внутри. И вот вам попадаются знаки, информация, картинки. И вот вы мониторите билеты или покупаете яркий рюкзак с тайной мыслью - пригодится в путешествии. И он пригождается! ⠀ Мечта - это движущая сила моих туров. И если вы тоже любите мечтать, поехали с нами - и пусть всё сбудется!

от 99 000 ₽ за человека