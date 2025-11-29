Описание тура
Путешествие в места силы. Отправляемся смотреть на могущество природы и самый красивый лёд бескрайнего Байкала! Будем кататься на коньках, велосипедах, хивусах, ездить на местном внедорожнике Уаз буханке, пробовать деликатесы и отдыхать от шума города в самом сердце озера - на острове Ольхон, но заедем и в знаменитую Листвянку, чтобы поплавать в оранжевых гидрокостюмах в ледяной воде Байкала.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и трансфер на о. Ольхон
Обед в кафе с бурятской кухней
Остановка в Тажеранской степи и на въезде в Ольхонский район
Ледовая переправа и заселение на базу
Первый закат на мысе Бурхан у скалы Шаманки
Ужин на базе, вечер знакомства
Начинаем наше путешествие в городе Иркутск: забираем вас с аэропорта, ж/д вокзала на трансфере в 9.00 (точное место и время может измениться в зависимости от прилёта/приезда участников)
питание включено: ужин
Север Ольхона
Завтрак на базе
Экскурсия на север о. Ольхон по льду на Уаз буханке
Обед на льду
Ужин на базе
Банька на берегу Байкала
Экскурсия на весь день: посетим самые живописные ледяные гроты, мысы, послушаем треск льда, увидим самую северную точку острова Ольхон и большое море
Основным блюдом будет уха из Байкальского омуля
питание включено: завтрак, обед, ужин
Хужир
Завтрак на базе
Катание на шипованных велосипедах по льду
Обед в кафе в Хужире
Стена памяти в порту
Поездка на хивусе до скалы Еленки
Время на магазины и сувенирные лавки
Ужин на базе
Выезд на ночной лёд
питание включено: завтрак, ужин
Юг Ольхона
Завтрак на базе
Экскурсия на юг о. Ольхон по льду на Уаз Буханке
Обед на льду
Катание на коньках в дикой бухте с чистейшим льдом
Поцелуй Байкала с фирменной настойкой
Ужин на базе
Увидим ледяные гроты, много льда с трещинами, посетим о. Огой с буддистской ступой и сделаем фото на знаменитой локации хвост дракона
Десертом этого обеда будет сагудай из Байкальского омуля
питание включено: завтрак, обед, ужин
Ольхон - Листвянка
Завтрак, сбор вещей
Трансфер в Листвянку
Бугульдейка и мраморный карьер
Обед в кафе
Заселение на базу в Листвянке
Прогулка по Листвянке
Бугульдейка - бухта с множеством тех самых пузырьков подо льдом
питание включено: завтрак, ужин
Листвянка - Иркутск
Завтрак, сбор вещей
Айс-флоатинг
Трансфер в Иркутск
Окончание тура в Иркутске
Айс-флоатинг - проживём уникальное ощущение глубокой релаксации, сравнимое с космическим полетом в ледяной воде Байкала! Будем плавать в тех самых оранжевых гидрокостюмах, которые держат вас на воде, защищают от холода и дают ощущение невесомости - ну полный Вау!
В 14:00 ориентировочно приезжаем в Иркутск (точное место и время будет уточняться в зависимости от времени отправления участников)
питание включено: завтрак
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе по маршруту
- Проживание в благоустроенных номерах по 2-4 чел
- Завтраки и ужины на базе + 2 обеда на экскурсиях
- Сопровождение фотографа
- Сопровождение гида
- Айсфлоатинг в Листвянке
- Поездка на хивусе до ск. Еленка
- Банька у Байкала
- Выезд на ночной лёд
- Разрешения в нац. парк
- Экскурсия на юг о. Ольхон
- Экскурсия на север о. Ольхон
- Аренда коньков и велосипедов
- Местные деликатесы
Что не входит в цену
- Дорога в Иркутск и обратно
- 4 обеда в кафе