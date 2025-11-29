4 день

Юг Ольхона

Завтрак на базе

Экскурсия на юг о. Ольхон по льду на Уаз Буханке

Обед на льду

Катание на коньках в дикой бухте с чистейшим льдом

Поцелуй Байкала с фирменной настойкой

Ужин на базе

Увидим ледяные гроты, много льда с трещинами, посетим о. Огой с буддистской ступой и сделаем фото на знаменитой локации хвост дракона

Десертом этого обеда будет сагудай из Байкальского омуля

питание включено: завтрак, обед, ужин