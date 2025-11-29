Мои заказы

Лёд Байкала - Ольхон, Листвянка, айс-флоатинг

Зимний Байкал - это волшебная красота льда, яркие закаты и небывалое умиротворение
Описание тура

Путешествие в места силы. Отправляемся смотреть на могущество природы и самый красивый лёд бескрайнего Байкала! Будем кататься на коньках, велосипедах, хивусах, ездить на местном внедорожнике Уаз буханке, пробовать деликатесы и отдыхать от шума города в самом сердце озера - на острове Ольхон, но заедем и в знаменитую Листвянку, чтобы поплавать в оранжевых гидрокостюмах в ледяной воде Байкала.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

  • Встреча в Иркутске и трансфер на о. Ольхон

  • Обед в кафе с бурятской кухней

  • Остановка в Тажеранской степи и на въезде в Ольхонский район

  • Ледовая переправа и заселение на базу

  • Первый закат на мысе Бурхан у скалы Шаманки

  • Ужин на базе, вечер знакомства

Начинаем наше путешествие в городе Иркутск: забираем вас с аэропорта, ж/д вокзала на трансфере в 9.00 (точное место и время может измениться в зависимости от прилёта/приезда участников)

питание включено: ужин

2 день

Север Ольхона

  • Завтрак на базе

  • Экскурсия на север о. Ольхон по льду на Уаз буханке

  • Обед на льду

  • Ужин на базе

  • Банька на берегу Байкала

Экскурсия на весь день: посетим самые живописные ледяные гроты, мысы, послушаем треск льда, увидим самую северную точку острова Ольхон и большое море

Основным блюдом будет уха из Байкальского омуля

питание включено: завтрак, обед, ужин

3 день

Хужир

  • Завтрак на базе

  • Катание на шипованных велосипедах по льду

  • Обед в кафе в Хужире

  • Стена памяти в порту

  • Поездка на хивусе до скалы Еленки

  • Время на магазины и сувенирные лавки

  • Ужин на базе

  • Выезд на ночной лёд

питание включено: завтрак, ужин

4 день

Юг Ольхона

  • Завтрак на базе

  • Экскурсия на юг о. Ольхон по льду на Уаз Буханке

  • Обед на льду

  • Катание на коньках в дикой бухте с чистейшим льдом

  • Поцелуй Байкала с фирменной настойкой

  • Ужин на базе

Увидим ледяные гроты, много льда с трещинами, посетим о. Огой с буддистской ступой и сделаем фото на знаменитой локации хвост дракона

Десертом этого обеда будет сагудай из Байкальского омуля

питание включено: завтрак, обед, ужин

5 день

Ольхон - Листвянка

  • Завтрак, сбор вещей

  • Трансфер в Листвянку

  • Бугульдейка и мраморный карьер

  • Обед в кафе

  • Заселение на базу в Листвянке

  • Прогулка по Листвянке

Бугульдейка - бухта с множеством тех самых пузырьков подо льдом

питание включено: завтрак, ужин

6 день

Листвянка - Иркутск

  • Завтрак, сбор вещей

  • Айс-флоатинг

  • Трансфер в Иркутск

  • Окончание тура в Иркутске

Айс-флоатинг - проживём уникальное ощущение глубокой релаксации, сравнимое с космическим полетом в ледяной воде Байкала! Будем плавать в тех самых оранжевых гидрокостюмах, которые держат вас на воде, защищают от холода и дают ощущение невесомости - ну полный Вау!

В 14:00 ориентировочно приезжаем в Иркутск (точное место и время будет уточняться в зависимости от времени отправления участников)

питание включено: завтрак

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортном автобусе по маршруту
  • Проживание в благоустроенных номерах по 2-4 чел
  • Завтраки и ужины на базе + 2 обеда на экскурсиях
  • Сопровождение фотографа
  • Сопровождение гида
  • Айсфлоатинг в Листвянке
  • Поездка на хивусе до ск. Еленка
  • Банька у Байкала
  • Выезд на ночной лёд
  • Разрешения в нац. парк
  • Экскурсия на юг о. Ольхон
  • Экскурсия на север о. Ольхон
  • Аренда коньков и велосипедов
  • Местные деликатесы
Что не входит в цену
  • Дорога в Иркутск и обратно
  • 4 обеда в кафе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анжелика
Анжелика — Тревел-эксперт
Привет, друзья-путешественники! Мы организуем путешествия с сибирской душой в таких невероятных местах: Алтай, Бурятия, Байкал, Кыргызстан, Узбекистан, Кутурчинское Белогорье (Красноярский Край), постоянно ездим в экспедиции для развития новых направлений и живём в путешествиях. Также мы проводим Женские банные дни в Красноярске и можем организовать любой тур для вас индивидуально в удобные для вас и друзей / коллег даты!

