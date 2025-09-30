1 день

Иркутск - Ольхон

Маршрут: Иркутск — Хужир

Время в пути: около 5 часов

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, гид ждёт именно тебя. В 10:00 садимся в микроавтобус и отправляемся к Байкалу — дорога сама по себе уже приключение!

Что ждёт по пути:

Живописные пейзажи Прибайкалья,

Обед в кафе с национальной кухней и знакомство с группой,

Переправа на пароме к острову Ольхон,

Первые захватывающие виды южной части острова.

К 16:00 заселяемся в отель в Хужире. Можно отдохнуть или прогуляться к легендарному мысу Бурхан.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086