Новый год на Байкале: Путешествие в мечту

Новый год на Байкале - приключение
Новый год на Байкале: Путешествие в мечту
Описание тура

Новый год на Байкале — приключение, которое запомнится навсегда Представь: встречаешь 2026-й год в сердце самого глубокого и таинственного озера планеты. Вокруг прозрачный лёд, зимние пейзажи и ощущение настоящего чуда. Мы сделали программу так, чтобы тебе не нужно было думать ни о чём — только наслаждаться моментом, отдыхать и заряжаться Байкальской энергией.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Маршрут: Иркутск — Хужир

Время в пути: около 5 часов

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, гид ждёт именно тебя. В 10:00 садимся в микроавтобус и отправляемся к Байкалу — дорога сама по себе уже приключение!

Что ждёт по пути:

  • Живописные пейзажи Прибайкалья,

  • Обед в кафе с национальной кухней и знакомство с группой,

  • Переправа на пароме к острову Ольхон,

  • Первые захватывающие виды южной части острова.

К 16:00 заселяемся в отель в Хужире. Можно отдохнуть или прогуляться к легендарному мысу Бурхан.

2 день

Север Ольхона и Новогодняя ночь

Маршрут: Хужир — Харанцы — Урочище Песчаное — мыс Три Брата — мыс Хобой — Скала Любви — Хранитель Байкала

Время в пути: около 7 часов

После завтрака в 9:00 выезжаем на Уаз и отправляемся покорять север Ольхона. Впереди 80 км зимних дорог и самые знаковые места острова:

Харанцы — смотровая площадка с видом на Малое Море и Приморский хребет,

Урочище Песчаное — место с историей и рассказами гида,

Мыс Три Брата — место легенд и панорамных видов,

Мыс Хобой — символ Байкала и обед на свежем воздухе с сибирским меню,

Скала Любви — романтичное место с ритуалом,

Хранитель Байкала — мощная бронзовая скульптура 7,5 метров с лицом старца.

В 17:00 возвращаемся в отель.

В 22:00 — праздничный фуршет в одном из лучших ресторанов Хужира. Танцы, музыка, песни и веселье до утра!

3 день

День отдыха

После яркой ночи самое время расслабиться.

В 13:00 встречаемся за обедом в ресторане, обсуждаем впечатления.

Свободный день, чтобы выбрать по душе: сибирская баня, катание на коньках и тюбах, выезд в зимний лес, прогулка по Хужиру и сувенирные покупки.

Вечером можно заглянуть в бары или просто наслаждаться отдыхом.

4 день

Южный Ольхон и легенды Байкала

Маршрут: Хужир — смотровая гора Хужир — озеро Ханхой — Семисосны — озеро Сердце — скала Трезубец

Время в пути: около 7 часов

После завтрака выезжаем на юг острова на Уаз. Маршрут включает:

Смотровая гора Хужир — панорамы посёлка и Малого Моря,

Озеро Ханхой — сад камней, мистическое место,

Семисосны — одинокая берёзка с легендами,

Полуостров Кобылья Голова и озеро Сердце — живописные места и таинственные истории, Скала Трезубец — вид на Ольхонскую долину. Обед — на свежем воздухе.

К 17:00 возвращаемся в отель. Вечером — ужин по желанию или бар.

5 день

Прощание с Байкалом

Маршрут: Хужир — Иркутск

Время в пути: около 5 часовв

09:00 завтрак в отеле. В 10:00 выезжаем на материк: переезд на Уаз до переправы (около 1 часа), переправа на судне с воздушной подушкой через пролив Ольхонские ворота встреча на материке с нашим автобусом и путь в Иркутск с обедом по пути.

Прибытие в Иркутск — около 17:00. Прощаемся с Байкалом, который навсегда останется в сердце каждого участника. Все желания, загаданные на Байкале, обязательно сбудутся — ведь они были произнесены в месте настоящей силы.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Иркутск - Ольхон - Иркутск
  • Проживание в отеле на острове Ольхон во все дни путешествия
  • Экскурсионная программа в 2 и 4 день
  • Питание: Завтраки в 2,3,4 и 5 дни Обед-пикник в 2 и 4 дни (во время экскурсионных программ) Обед во время трансфера Иркутск-Ольхон-Иркутск
  • Сопровождение гида-организатора
  • Праздничный фуршет 31 декабря
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Ужины (кроме 31 декабря)
  • Сувениры
  • Алкогольные напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Я родился и вырос в самом сердце Байкала, на острове Ольхон. Занимаюсь организацией и сопровождением туров уже 6 лет! Мы устраиваем интересные туры по всему Байкалу. Для меня принципиально показать гостям нашего края, всю красоту. И как человек, который родился здесь, я знаю очень многое и знаю как это подать.

