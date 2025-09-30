Описание тура
Новый год на Байкале — приключение, которое запомнится навсегда Представь: встречаешь 2026-й год в сердце самого глубокого и таинственного озера планеты. Вокруг прозрачный лёд, зимние пейзажи и ощущение настоящего чуда. Мы сделали программу так, чтобы тебе не нужно было думать ни о чём — только наслаждаться моментом, отдыхать и заряжаться Байкальской энергией.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Маршрут: Иркутск — Хужир
Время в пути: около 5 часов
Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, гид ждёт именно тебя. В 10:00 садимся в микроавтобус и отправляемся к Байкалу — дорога сама по себе уже приключение!
Что ждёт по пути:
Живописные пейзажи Прибайкалья,
Обед в кафе с национальной кухней и знакомство с группой,
Переправа на пароме к острову Ольхон,
Первые захватывающие виды южной части острова.
К 16:00 заселяемся в отель в Хужире. Можно отдохнуть или прогуляться к легендарному мысу Бурхан.
Север Ольхона и Новогодняя ночь
Маршрут: Хужир — Харанцы — Урочище Песчаное — мыс Три Брата — мыс Хобой — Скала Любви — Хранитель Байкала
Время в пути: около 7 часов
После завтрака в 9:00 выезжаем на Уаз и отправляемся покорять север Ольхона. Впереди 80 км зимних дорог и самые знаковые места острова:
Харанцы — смотровая площадка с видом на Малое Море и Приморский хребет,
Урочище Песчаное — место с историей и рассказами гида,
Мыс Три Брата — место легенд и панорамных видов,
Мыс Хобой — символ Байкала и обед на свежем воздухе с сибирским меню,
Скала Любви — романтичное место с ритуалом,
Хранитель Байкала — мощная бронзовая скульптура 7,5 метров с лицом старца.
В 17:00 возвращаемся в отель.
В 22:00 — праздничный фуршет в одном из лучших ресторанов Хужира. Танцы, музыка, песни и веселье до утра!
День отдыха
После яркой ночи самое время расслабиться.
В 13:00 встречаемся за обедом в ресторане, обсуждаем впечатления.
Свободный день, чтобы выбрать по душе: сибирская баня, катание на коньках и тюбах, выезд в зимний лес, прогулка по Хужиру и сувенирные покупки.
Вечером можно заглянуть в бары или просто наслаждаться отдыхом.
Южный Ольхон и легенды Байкала
Маршрут: Хужир — смотровая гора Хужир — озеро Ханхой — Семисосны — озеро Сердце — скала Трезубец
Время в пути: около 7 часов
После завтрака выезжаем на юг острова на Уаз. Маршрут включает:
Смотровая гора Хужир — панорамы посёлка и Малого Моря,
Озеро Ханхой — сад камней, мистическое место,
Семисосны — одинокая берёзка с легендами,
Полуостров Кобылья Голова и озеро Сердце — живописные места и таинственные истории, Скала Трезубец — вид на Ольхонскую долину. Обед — на свежем воздухе.
К 17:00 возвращаемся в отель. Вечером — ужин по желанию или бар.
Прощание с Байкалом
Маршрут: Хужир — Иркутск
Время в пути: около 5 часовв
09:00 завтрак в отеле. В 10:00 выезжаем на материк: переезд на Уаз до переправы (около 1 часа), переправа на судне с воздушной подушкой через пролив Ольхонские ворота встреча на материке с нашим автобусом и путь в Иркутск с обедом по пути.
Прибытие в Иркутск — около 17:00. Прощаемся с Байкалом, который навсегда останется в сердце каждого участника. Все желания, загаданные на Байкале, обязательно сбудутся — ведь они были произнесены в месте настоящей силы.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Иркутск - Ольхон - Иркутск
- Проживание в отеле на острове Ольхон во все дни путешествия
- Экскурсионная программа в 2 и 4 день
- Питание: Завтраки в 2,3,4 и 5 дни Обед-пикник в 2 и 4 дни (во время экскурсионных программ) Обед во время трансфера Иркутск-Ольхон-Иркутск
- Сопровождение гида-организатора
- Праздничный фуршет 31 декабря
Что не входит в цену
- Перелет
- Ужины (кроме 31 декабря)
- Сувениры
- Алкогольные напитки