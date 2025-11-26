Описание тура
Мы предлагаем встретить Новый Год в дружной компании у камина, загадать самые заветные желания, которые поможет осуществить энергия священного озера Байкал!
Программа тура подарит вам незабываемую зимнюю сказку, в которой примете участие в сибирских новогодних гуляниях, посетите уникальные исторические памятники,а во время прогулки на теплоходе по водам древнего озера вы сможете полюбоваться морозным парением, почувствовать бодрящий байкальский бриз! Любители живой природы не смогут остаться равнодушными после катания в упряжке с хаски!
Также вы сможете спуститься на лыжах или сноуборде по горнолыжному склону,оборудованному канатно-кресельной дорогой!
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная по г. Иркутску
Встреча в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделения в 11.30,на железнодорожном вокзале города Иркутска у выхода из тоннеля 12.15. Встреча туристов раньше указанного времени невозможна.
Сразу после встречи обзорная экскурсия по городу Иркутску.
Посмотрим на зимний город, познакомимся с традициями жителей и немного с историей города. В программе: Богоявленский собор, Спасская церковь, Знаменский монастырь, памятники императору Александру Iii и Колчаку, главная площадь и улицы старого Иркутска, набережная, а также ледяной городок.
Обед в городе (не включен в стоимость)
Проезд в Листвянку, размещение в гостинице Байкалика. Свободное время.
Ужин - знакомство у камина.
Знакомство с Байкалом. Листвянка
Завтрак.
Экскурсия Листвянка - ворота Байкала:
Посетим Байкальский музей, где виртуально погрузимся в батискафе на дно Байкала, побываем в аквариуме с байкальской нерпой и другими обитателями Байкала, зайдем в класс по изучению микромира Байкала.
Побываем у истока Ангары и легендарного Шаман- камня.
Поднимемся на канатном подъёмнике к смотровой площадке на гору Камень Черского,откуда открывается замечательный вид на Байкал и заснеженные вершины Хамар Дабана.
Обед в гостинице.
Свято-Никольская церковь: Накануне Рождества посетим старинную деревянную сельскую церковь с интересной историей строительства и чудотворной иконой исполняющей желания.
Дополнительно предлагается:
Ретропарк в котором отражено собрание мыслей и идей, принимающих в металле оригинальную форму.
Кузница, где Вы можете пройти мастер-классы по ковке и попробовать себя в роли кузнеца и своими руками сковать подкову на счастье, или вечного омуля! Даже дети от 7 лет смогут выковать гвоздь или оберег!
Картинная галерея с собранием работ, посвященных Байкалу. Музей самоцветов с экспозицией самоцветов Байкальского региона, а также образцов камней из разных уголков России и мира. Кроме самоцветов, в экспозицию музея включены коллекция метеоритов, антикварные ювелирные изделия работы Карла Фаберже, редкие монеты и денежные знаки.
Также предлагается катание на снегоходах, горных лыжах, тюбах!!!
Ужин.
Знакомство с бытом и обычаями сибиряков
Завтрак.
Поездка в архитектурно этнографический музей Тальцы. Посмотрим как жили наши предки! Экспонаты музея это подлинные деревянные постройки народов населявших Сибирь в Xvii Xix вв. Здесь находятся: старинная церковь, церковно-приходская школа, бурятская юрта, острожная башня, чум эвенков и многое другое, всего свыше 8000 экспонатов.
После отправимся на рыбный рынок Листвянки, где на обед вас ожидает дегустация байкальской рыбы! Также вы сможете получить консультации по выбору рыбы, байкальских деликатесов и сувениров.
Катание на собачей упряжке по ознакомительной трассе. Это очень интересное и увлекательное развлечение. Морозный день, лес, искрящийся снег и вы в упряжке Байкальских хаски, незабываемые впечатления вам гарантированы!
Дополнительно: Можно посетить баню с нырялкой прямо в оз. Байкал. Отличное окончание дня, после зимних развлечений на морозе, накануне Нового года.
Вечером мы соберемся за праздничным столом, чтобы на берегу священного озера под звон бокалов встретить Новый год. Вас ждёт по сибирски богатый стол с местными блюдами и спиртными напитками и праздничная развлекательная программа. Вы станете непосредственными участниками настоящей зимней сказки!
Навстречу морозному бризу
Завтрак, очень поздний.
Прогулка на теплоходе по Байкалу Навстречу морозному бризу. Байкал - гигантский аккумулятор тепла. В течение всего лета он активно поглощает тепло, а зимой отдаёт его обратно в атмосферу. В результате морозного парения в холодные декабрьские дни могут возникать туманные образования. Во время небольшой прогулки на теплоходе Вы ощутите холодный бриз Байкала, увидите чарующее морозное парение озера!
После прогуляемся по дикому пляжу и прибрежным скалам. Будем фотографировать огромные сосульки. Подъем к телескопам Байкальской астрофизической обсерватории, прогулка по Листвянке.
Обед. Ужин.
Дополнительно предлагается: катание на снегоходах, горных лыжах, тюбах.
Окончание тура
Завтрак
Отъезд на ж/д вокзал или в аэропорт в 14.00 часов. Окончание тура.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость тура включено: проживание в гостинице в благоустроенном номере, питание по программе (4 завтрака, 4 ужина, 2 обеда, дегустация рыбы), билеты в музеи, экскурсии по программе тура за исключением дополнительных, трансферы, услуги гида
- В банкетный ужин входит: 2 горячих блюда, 4 вида салатов (в том числе Оливье), Рыбное ассорти, Мясное ассорти, загудай или расколотка, Лимонная закуска, грибочки соленые, Мороженая брусника (черника) с сахаром, Домашние соленья, Копчёный или жареный омуль, Водка (0,250 л на человека), Вино или шампанское (1/2 бутылки на человека), Чай, Минеральная вода (0,5 л), Морс, Торт, Конфеты, Фрукты
- В программу новогоднего ужина входит: В 22.00 праздничный ужин в гостинице у камина. Конкурсы, поздравления, хоровод вокруг ёлки, . Встреча нового года под бой курантов на Байкале у самой кромке воды, фейерверки, танцы, караоке. Сам новый год встретим на берегу Байкала, выпьем шампанского и обратно в гостиницу для продолжения праздника
- Перечень экскурсий, включенных в стоимость тура:
- Обзорная экскурсия по городу Иркутску
- Экскурсия Листвянка - ворота Байкала
- Посещение Свято-Никольской церкви
- Экскурсия в архитектурно этнографический музее Тальцы
- Катание на собачьей упряжке
- Прогулка на теплоходе по Байкалу Навстречу морозному бризу
Что не входит в цену
- Дополнительные экскурсии
- Авиабилеты
- Дополнительные предложения во время экскурсий
Пожелания к путешественнику
1. Как происходит встреча в Иркутске?
Перед прилетом/приездом в Иркутск мы отправляем вам письмо, звоним для уточнения времени своего прилета, номер рейса (или номер поезда). В аэропорту (или на жд вокзале) Вас будет встречать представитель компании. Номер телефона встречающего гида менеджер сообщит перед заездом. Встреча гостя раньше указанного времени невозможна.
Если Вы приезжаете в Иркутск другим способом или уже находитесь в Иркутске, место и время встречи оговаривается индивидуально.
Время в Иркутске опережает московское на 5 часов, время встречи/проводов указано местное.
Встреча в 11.30 в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделения, в 12.15 встреча на железнодорожном вокзале города Иркутска у выхода из тоннеля, рядом с пригородными кассами, в здании вокзала.
Отъезд из гостиницы в 7.30 и в 10.00 (два групповых трансфера) в аэропорт, на ж/д вокзал, к месту продолжения тура или самостоятельный выезд из гостиницы до 12.00.
Время трансфера до Иркутска 60 мин.
Несколько Советов Для Путешественников, Собирающихся На Байкал:
Связь
Лучше прочих на территории Иркутской области работает сотовая связь Теле 2, на второе место можно поставить Мтс, есть Билайн и Мегафон. Wi-fi есть не везде и, как правило,на низкой скорости, поэтому лучше иметь своё подключение к интернету через сотовую сеть.
Отметки В Документах
Для военнослужащих можно поставить только в Иркутске, поэтому необходимо предупредить заранее встречающую сторону.
Солнцезащитные Очки,Защитный Крем
Желательно иметь в любое время года.
Демократия В Одежде:
Джинсы и футболка-одежда на любой случай. В туристических зонах вечернее платье никто не одевает, даже в ресторан.
-Удобная Обувь
Для наших зимних туров лучшая обувь - удобные ботинки. Обязательно возьмите с собой легкую обувь или тапочки.
-Тёплый Свитер.
Багаж
-Вещи лучше упаковывать в сумку или чемоданчик, куда вы сложите основной багаж.
-Небольшой рюкзак, который будет вашим ежедневным спутником. Освободите руки от сумки во время экскурсий.
-Два небольших чемоданчика лучше, чем один большой, особенно при комбинированных турах со множеством переездов.
-Частая ошибка путешественников это привозить много лишнего, вещей, которые Вы даже не достанете из чемодана.