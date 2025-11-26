1. Как происходит встреча в Иркутске?

Перед прилетом/приездом в Иркутск мы отправляем вам письмо, звоним для уточнения времени своего прилета, номер рейса (или номер поезда). В аэропорту (или на жд вокзале) Вас будет встречать представитель компании. Номер телефона встречающего гида менеджер сообщит перед заездом. Встреча гостя раньше указанного времени невозможна.

Если Вы приезжаете в Иркутск другим способом или уже находитесь в Иркутске, место и время встречи оговаривается индивидуально.

Время в Иркутске опережает московское на 5 часов, время встречи/проводов указано местное.



Встреча в 11.30 в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделения, в 12.15 встреча на железнодорожном вокзале города Иркутска у выхода из тоннеля, рядом с пригородными кассами, в здании вокзала.

Отъезд из гостиницы в 7.30 и в 10.00 (два групповых трансфера) в аэропорт, на ж/д вокзал, к месту продолжения тура или самостоятельный выезд из гостиницы до 12.00.

Время трансфера до Иркутска 60 мин.

Несколько Советов Для Путешественников, Собирающихся На Байкал:

Связь

Лучше прочих на территории Иркутской области работает сотовая связь Теле 2, на второе место можно поставить Мтс, есть Билайн и Мегафон. Wi-fi есть не везде и, как правило,на низкой скорости, поэтому лучше иметь своё подключение к интернету через сотовую сеть.

Отметки В Документах

Для военнослужащих можно поставить только в Иркутске, поэтому необходимо предупредить заранее встречающую сторону.

Солнцезащитные Очки,Защитный Крем

Желательно иметь в любое время года.

Демократия В Одежде:

Джинсы и футболка-одежда на любой случай. В туристических зонах вечернее платье никто не одевает, даже в ресторан.

-Удобная Обувь

Для наших зимних туров лучшая обувь - удобные ботинки. Обязательно возьмите с собой легкую обувь или тапочки.

-Тёплый Свитер.

Багаж

-Вещи лучше упаковывать в сумку или чемоданчик, куда вы сложите основной багаж.

-Небольшой рюкзак, который будет вашим ежедневным спутником. Освободите руки от сумки во время экскурсий.

-Два небольших чемоданчика лучше, чем один большой, особенно при комбинированных турах со множеством переездов.

-Частая ошибка путешественников это привозить много лишнего, вещей, которые Вы даже не достанете из чемодана.