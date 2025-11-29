Мои заказы

Ольхон круглый год: комфорт-тур (мини-группа)

В каком месяце лучше всего ехать на остров Ольхон?
Описание тура

В каком месяце лучше всего ехать на остров Ольхон? Мы можем с уверенностью вам сказать, что Ольхон прекрасен в любое время года и в любую погоду! Уникальная природа и удивительные пейзажи острова не оставят вас равнодушными не только зимой и летом, но и в осенне-весенний период. Предлагаем комфортный тур в мини-группе, в котором вы сможете в полной мере прочувствовать силу и энергию байкальских просторов, познакомиться с бурятской культурой и проникнуться мистической атмосферой и легендами Ольхона и Байкала.

Программа тура по дням

1 день

Дорога к острову

Встреча с гидом в 09.00 (время выезда может меняться), знакомство, выезд на остров Ольхон, остановка в посёлке Баяндай, посещение кафе (оплачивается отдельно). После остановки в кафе бурятской кухни мы отправимся в сторону Ольхона к паромной переправе. Сделаем несколько остановок: у памятника Бродяге, у памятника Орлу. Прокатимся по Тажеранским степям, если будет позволять время, поднимемся на одну из обзорных вершин с прекрасным видом на Байкал. Далее паромная переправа. Прибытие на остров Ольхон (пос. Хужир), размещение в гостинице. Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. В пос. Хужир находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан. Прогулка к мысу, экскурсия к скале Шаманка. Эта одна из девяти святынь Азии, которая стала одним из самых знаменитых образов Байкала. Возвращение в гостиницу.

2 день

Скалы мыса Хобой

Утром завтракаем и выезжаем навстречу приключениям по северной части острова Ольхон к мысу Хобой. Это одно из сакральных мест Байкала. По пути сделаем несколько остановок в самых живописных частях острова, погуляем, насладимся энергетикой Байкала, сделаем множество классных фото и видео.

Первый пункт, который мы посетим деревня Песчаная. В послевоенные годы здесь находились рыбоприемный пункт и лагерь для заключенных. За Песчанкой дорога уходит по горам, начинается степной ландшафт. Здесь выделяется мыс Саган-Хушун, скалы которого внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидной формы, известными у местного населения под названием Три брата.

Через 4 км пред Вами предстанет мыс Хобой — самый северный мыс на острове Ольхон и сакральное место, почитаемое шаманистами. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны озера имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом. С Хобоя открываются панорамные виды Байкальского хребета с мысом Рытый, полуостров Святой нос, Баргузинский залив. В хорошую погоду видны Ушканьи острава.

На Хобое вас ждёт пикник на опушке леса. Вкуснейшая байкальская уха на костре из омуля приятно пробуждает аппетит. Обедаем, пьём чай, наслаждаемся видами и Продолжаем наше путешествие — едем к мысу Шунтэ-Левый (мыс Любви). С мыса открывается отличный вид на Большое море Байкала и самую высокую точку острова Ольхон — гору Жима. В хорошую погоду также виден полуостров Святой Нос и самый большой остров Ушканьего архипелага. Делаем фото с таинственным Хранителем Байкала и отправляемся дальше.

Возвращаемся в Хужир. Свободное время.

3 день

Южные мысы острова Ольхон

Экскурсия предполагает полный обзор южной части острова Ольхон. Первая остановка: смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на поселок Хужир и все близлежащие красоты. Далее вы отправитесь на озеро Ялга. Озеро примечательно тем, что отделено песчаной косой от Байкала и никак с ним не соединяется. Вы отправитесь к месту Малый Харгой, где открывается прекрасный обзор на остров Огой: одно из сакральных мест на Байкале. Посетим мыс Кобылья Голова, который известен своими живописными бухтами и стоянками древнего человека. Далее нас ждёт горячий обед с живописным видом на озеро Байкал, после которого мы отправимся на одну из самых высоких точек на острове - Харгойский перевал, 701 метр над уровнем моря. Здесь мы ощутим мощь и силу великого озера. Возвращаемся в пос. Хужир, отдых.

4 день

Возвращение в Иркутск

Утром завтракаем. Перед отъездом с острова совершаем прогулку на Сарайский залив, к мысу Бурхан. Прощаемся с Байкалом и с хорошим настроением возвращаемся в Иркутск. По дороге останавливаемся в кафе бурятской кухни на обед по желанию (оплачивается дополнительно). Окончание тура в аэропорту/железнодорожный вокзал/гостиница Иркутска.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Иркутск - Хужир (день 1)
  • Сопровождение гидом (1-4 дни)
  • Питание: завтраки (2-4 дни), обед-пикник (2-3 дни)
  • Разрешение на посещение Прибайкальского нац. парка
  • Экскурсии (дни 1-3)
  • Трансфер Хужир - Иркутск (день 4)
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Экскурсии, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
  • Аренда коньков в зимнее время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Всем путешественникам "Привет!". Моя жизнь давно связана с туризмом. Имею высшее образование по специальности "География" и "Туризм. Гостиничное дело". Работаю в туризме уже 15 лет. Основные направления: озеро Байкал, Прибайкалье,
читать дальше

горы Восточного Саяна (в том числе Шумак). Являюсь сертифицированным гидом по Байкалу. Туризм для меня это не только работа, но и любимое хобби. Я активно путешествию по родному сибирскому краю: Байкал, Прибайкалье и Респ. Бурятия, Иркутская область. Периодически поднимаюсь в горы, сплавляюсь по горным рекам, катаюсь на горных и беговых лыжах, путешествую на автомобиле. Организую для вас яркое путешествие, учту все ваши пожелания, отправлю вас в тур, в который бы отправилась с удовольствием и сама!

