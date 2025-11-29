2 день

Скалы мыса Хобой

Утром завтракаем и выезжаем навстречу приключениям по северной части острова Ольхон к мысу Хобой. Это одно из сакральных мест Байкала. По пути сделаем несколько остановок в самых живописных частях острова, погуляем, насладимся энергетикой Байкала, сделаем множество классных фото и видео.

Первый пункт, который мы посетим деревня Песчаная. В послевоенные годы здесь находились рыбоприемный пункт и лагерь для заключенных. За Песчанкой дорога уходит по горам, начинается степной ландшафт. Здесь выделяется мыс Саган-Хушун, скалы которого внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидной формы, известными у местного населения под названием Три брата.

Через 4 км пред Вами предстанет мыс Хобой — самый северный мыс на острове Ольхон и сакральное место, почитаемое шаманистами. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны озера имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом. С Хобоя открываются панорамные виды Байкальского хребета с мысом Рытый, полуостров Святой нос, Баргузинский залив. В хорошую погоду видны Ушканьи острава.

На Хобое вас ждёт пикник на опушке леса. Вкуснейшая байкальская уха на костре из омуля приятно пробуждает аппетит. Обедаем, пьём чай, наслаждаемся видами и Продолжаем наше путешествие — едем к мысу Шунтэ-Левый (мыс Любви). С мыса открывается отличный вид на Большое море Байкала и самую высокую точку острова Ольхон — гору Жима. В хорошую погоду также виден полуостров Святой Нос и самый большой остров Ушканьего архипелага. Делаем фото с таинственным Хранителем Байкала и отправляемся дальше.

Возвращаемся в Хужир. Свободное время.

