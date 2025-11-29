Описание тура
В каком месяце лучше всего ехать на остров Ольхон? Мы можем с уверенностью вам сказать, что Ольхон прекрасен в любое время года и в любую погоду! Уникальная природа и удивительные пейзажи острова не оставят вас равнодушными не только зимой и летом, но и в осенне-весенний период. Предлагаем комфортный тур в мини-группе, в котором вы сможете в полной мере прочувствовать силу и энергию байкальских просторов, познакомиться с бурятской культурой и проникнуться мистической атмосферой и легендами Ольхона и Байкала.
Программа тура по дням
Дорога к острову
Встреча с гидом в 09.00 (время выезда может меняться), знакомство, выезд на остров Ольхон, остановка в посёлке Баяндай, посещение кафе (оплачивается отдельно). После остановки в кафе бурятской кухни мы отправимся в сторону Ольхона к паромной переправе. Сделаем несколько остановок: у памятника Бродяге, у памятника Орлу. Прокатимся по Тажеранским степям, если будет позволять время, поднимемся на одну из обзорных вершин с прекрасным видом на Байкал. Далее паромная переправа. Прибытие на остров Ольхон (пос. Хужир), размещение в гостинице. Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. В пос. Хужир находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан. Прогулка к мысу, экскурсия к скале Шаманка. Эта одна из девяти святынь Азии, которая стала одним из самых знаменитых образов Байкала. Возвращение в гостиницу.
Скалы мыса Хобой
Утром завтракаем и выезжаем навстречу приключениям по северной части острова Ольхон к мысу Хобой. Это одно из сакральных мест Байкала. По пути сделаем несколько остановок в самых живописных частях острова, погуляем, насладимся энергетикой Байкала, сделаем множество классных фото и видео.
Первый пункт, который мы посетим деревня Песчаная. В послевоенные годы здесь находились рыбоприемный пункт и лагерь для заключенных. За Песчанкой дорога уходит по горам, начинается степной ландшафт. Здесь выделяется мыс Саган-Хушун, скалы которого внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидной формы, известными у местного населения под названием Три брата.
Через 4 км пред Вами предстанет мыс Хобой — самый северный мыс на острове Ольхон и сакральное место, почитаемое шаманистами. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны озера имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом. С Хобоя открываются панорамные виды Байкальского хребета с мысом Рытый, полуостров Святой нос, Баргузинский залив. В хорошую погоду видны Ушканьи острава.
На Хобое вас ждёт пикник на опушке леса. Вкуснейшая байкальская уха на костре из омуля приятно пробуждает аппетит. Обедаем, пьём чай, наслаждаемся видами и Продолжаем наше путешествие — едем к мысу Шунтэ-Левый (мыс Любви). С мыса открывается отличный вид на Большое море Байкала и самую высокую точку острова Ольхон — гору Жима. В хорошую погоду также виден полуостров Святой Нос и самый большой остров Ушканьего архипелага. Делаем фото с таинственным Хранителем Байкала и отправляемся дальше.
Возвращаемся в Хужир. Свободное время.
Южные мысы острова Ольхон
Экскурсия предполагает полный обзор южной части острова Ольхон. Первая остановка: смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на поселок Хужир и все близлежащие красоты. Далее вы отправитесь на озеро Ялга. Озеро примечательно тем, что отделено песчаной косой от Байкала и никак с ним не соединяется. Вы отправитесь к месту Малый Харгой, где открывается прекрасный обзор на остров Огой: одно из сакральных мест на Байкале. Посетим мыс Кобылья Голова, который известен своими живописными бухтами и стоянками древнего человека. Далее нас ждёт горячий обед с живописным видом на озеро Байкал, после которого мы отправимся на одну из самых высоких точек на острове - Харгойский перевал, 701 метр над уровнем моря. Здесь мы ощутим мощь и силу великого озера. Возвращаемся в пос. Хужир, отдых.
Возвращение в Иркутск
Утром завтракаем. Перед отъездом с острова совершаем прогулку на Сарайский залив, к мысу Бурхан. Прощаемся с Байкалом и с хорошим настроением возвращаемся в Иркутск. По дороге останавливаемся в кафе бурятской кухни на обед по желанию (оплачивается дополнительно). Окончание тура в аэропорту/железнодорожный вокзал/гостиница Иркутска.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Иркутск - Хужир (день 1)
- Сопровождение гидом (1-4 дни)
- Питание: завтраки (2-4 дни), обед-пикник (2-3 дни)
- Разрешение на посещение Прибайкальского нац. парка
- Экскурсии (дни 1-3)
- Трансфер Хужир - Иркутск (день 4)
Что не входит в цену
- Одноместное размещение
- Билеты в Иркутск и обратно
- Экскурсии, не указанные в программе
- Питание, не указанное в программе
- Аренда коньков в зимнее время