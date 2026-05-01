Описание тура
- Остров Ольхон по праву является одним из самых популярных мест на Байкале. Зимой здесь необычайно красиво, природа мирно спит, вокруг царит тишина, и можно бесконечно любоваться снежными и ледяными ландшафтами. Одним словом, Ольхон это сердце Байкала, повторяющий его очертания, такой же непостижимый и загадочный во все времена.
- Заезды ежедневно.
- Доплата за одноместный номер 5000 руб.
Программа тура по дням
Иркутск - Хужир
В 10:00 автобус отправляется от центрального автовокзала Иркутска на остров Ольхон. В поездке, которая займет около 6 часов, предусмотрена остановка в поселке Баяндай, где вы сможете заказать себе горячий перекус (за доплату). По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон. Проехав поселок Еланцы, с левой стороны обратите внимание на бронзовую фигуру орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона, а также на 4-метровую скульптуру Бродяги, который к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про Родину что-то поет.
По прибытии в п. Сахюрта, расположенный на берегу Байкала, пересекаем пролив Ольхонские ворота и движемся к посёлку Хужир, где размещаемся в гостинице (благоустроенные номера со всеми удобствами) и отдыхаем после продолжительной поездки.
До ужина у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться до мыса Бурхан, где находится одна из девяти святынь Азии легендарная скала Шаманка. В настоящее время она считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который, по поверьям, обитал в пещере мыса.
Внимание! В зависимости от времени года трансфер из г. Иркутска до пос. Хужир осуществляется в следующем порядке:
До 31 декабря действует паромная переправа, по которой маршрутный автобус и туристы попадают на остров Ольхон и далее едут в пос. Хужир.
С началом работы ледовой переправы (ориентировочно конец первой декады февраля) и до ее окончания (ориентировочно начало третьей декады марта) маршрутный автобус с туристами пересекает пролив Ольхонские Ворота по льду и продолжает движение до пос. Хужир.
С окончанием работы парома и до начала работы ледовой переправы (начало января - середина февраля) маршрутный автобус доезжает до пос. Сахюрта и пересаживает туристов с багажом на катер / Свп Хивус для пересечения пролива Ольхонские Ворота (дополнительная плата 500 рублей с 1 человека в одну сторону). Со стороны Ольхона туристов ожидают а/м Уаз (буханки), которые доставляют их в пос. Хужир.
Север Ольхона
После завтрака отъезд на север острова. Снег и морозы не дадут вам забыть, что края наши суровые, но близость Байкала, солнечная активность, низкая влажность и теплая экипировка позволят избежать вам близкого знакомства с сибирскими холодами! В это время Байкал ещё не нарастил мощный ледовый панцирь, поэтому в январе и начале февраля маршрут будет проходить в основном по суше, но с возможностью выхода на лёд. Вы будете останавливаться в самых интересных местах: в урочище Песчаном - миниатюре известной бухты Песчаной, на мысе Саган-Хушун - чрезвычайно живописном месте с эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием Три брата, на мысе Шунте Левый, с которого хорошо видно вершину горы Жимы (Ижимей) самой высокой точки острова (1276 м). Напротив мыса, в нескольких километрах, была определена и самая большая глубина Байкала = 1642 м.
Целью вашей поездки станет мыс Хобой (клык), который находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Отсюда, с высоких утёсов восточного и западного берегов Ольхона, вам откроется потрясающий вид на Малое Море, Приморский хребет и Большой Байкал. Это место силы, где нужно побыть несколько минут наедине с собой, подумать о самом желанном, и тогда вы сами почувствуете силу этого места и мощную энергетику Байкала.
После пикника на свежем воздухе вы отправитесь назад, к месту размещения в Хужире. Ужин, свободное время.
Хужир - Иркутск
После завтрака организованный выезд группы в Иркутск, прибыв в который Вы можете побывать на том историческом месте, где в далеком 1661 году, у места впадения степенного Иркута в стремительную Ангару, боярским сыном Яковом Похабовым и служилыми казаками-землепроходцами был заложен первый деревянный острог, ставший впоследствии центром огромной территории от Енисея до Тихого океана, которая по своим размерам превосходила Европу. Можно прогулятся по набережной Ангары, увидеть великолепное деревянное кружево купеческих особняков, и по центральным улицам Иркутска с их красивыми зданиями, многие из которых возведены по проектам петербургских архитекторов и богато украшены лепниной, колоннами и балконами, в которых, как и прежде, размещаются магазины, модные салоны, аптеки, театры, музеи.
Окончание тура. Мы искренне желаем Вам счастливого пути и ждем Вас снова, чтобы Вы смогли воспользоваться другими нашими предложениями интересных туров по Прибайкалью!
Что включено
- Благоустроенное размещение в пос. Хужир (2 суток)
- Групповой трансфер по маршруту Иркутск Хужир Иркутск
- Групповая поездка на север острова Ольхон на а/м Уаз
- Сборы Прибайкальского нацпарка
- Питание: день 1 ужин день 2 завтрак, обед-пикник, ужин день 3 завтрак
Что не входит в цену
- Авиаперелет до/из Иркутска
- Питание, не указанное в программе тура (обеды по дороге на Ольхон и обратно)
- Дополнительные экскурсии и развлечения на Ольхоне
- Переправа на Хивусе / катере через пролив Ольхонские Ворота оплачивается наличными на месте (ок. 1000 руб. с 1 человека в одну сторону)
- Услуги гида-экскурсовода
- Доплата за одноместный номер 5500 руб