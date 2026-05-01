1 день

Иркутск - Хужир

В 10:00 автобус отправляется от центрального автовокзала Иркутска на остров Ольхон. В поездке, которая займет около 6 часов, предусмотрена остановка в поселке Баяндай, где вы сможете заказать себе горячий перекус (за доплату). По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон. Проехав поселок Еланцы, с левой стороны обратите внимание на бронзовую фигуру орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона, а также на 4-метровую скульптуру Бродяги, который к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про Родину что-то поет.

По прибытии в п. Сахюрта, расположенный на берегу Байкала, пересекаем пролив Ольхонские ворота и движемся к посёлку Хужир, где размещаемся в гостинице (благоустроенные номера со всеми удобствами) и отдыхаем после продолжительной поездки.

До ужина у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться до мыса Бурхан, где находится одна из девяти святынь Азии легендарная скала Шаманка. В настоящее время она считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который, по поверьям, обитал в пещере мыса.

Внимание! В зависимости от времени года трансфер из г. Иркутска до пос. Хужир осуществляется в следующем порядке:

До 31 декабря действует паромная переправа, по которой маршрутный автобус и туристы попадают на остров Ольхон и далее едут в пос. Хужир.

С началом работы ледовой переправы (ориентировочно конец первой декады февраля) и до ее окончания (ориентировочно начало третьей декады марта) маршрутный автобус с туристами пересекает пролив Ольхонские Ворота по льду и продолжает движение до пос. Хужир.

С окончанием работы парома и до начала работы ледовой переправы (начало января - середина февраля) маршрутный автобус доезжает до пос. Сахюрта и пересаживает туристов с багажом на катер / Свп Хивус для пересечения пролива Ольхонские Ворота (дополнительная плата 500 рублей с 1 человека в одну сторону). Со стороны Ольхона туристов ожидают а/м Уаз (буханки), которые доставляют их в пос. Хужир.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086