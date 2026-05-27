Влюбиться в Байкал: путешествие на максималках

Шестидневное путешествие по Байкалу с насыщенной программой
Описание тура

Познакомим вас с Байкалом изнутри, снаружи, сбоку, сверху и снизу.

Максимально насыщенная программа и комфортное размещение на все дни поездки.

Гуляем по невероятно прозрачному байкальскому льду, вспоминаем детство и грызём сосульки, летаем надо льдом на хивусе, едим уху из омуля, приготовленную прямо на льду (льда будет много и он безумно красив), исследуем настоящую ледовую станцию, встречаем закаты и рассветы с видом на священную скалу, дегустируем ресторанные блюда посреди озера, катаемся на коньках и, конечно же, целуемся с Байкалом!

Программа тура по дням

1 день

На хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги

Сбор группы в 9:00. Сразу же отправляемся в посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал. Наш транспорт на сегодня - хивус, катер на воздушных подушках.

Впереди первый день и большое приключение. Путешествие будет проходить вдоль легендарной Кругобайкальской железной дороги, самой дорогой и красивой железной дороги в России!

Мы будем мчаться на хивусе по кристальному льду вдоль старинных сооружений и до мыса Половинный. Главное не забить память телефона фотографиями в первый день, впереди ещё так много интересного!

После захватывающего дух путешествия возвращаемся обратно в Иркутск.

2 день

В самое сердце Байкала на остров Ольхон

После завтрака отправляемся в самое сердце Байкала - на остров Ольхон.

По пути на остров посетим этнопарк Золотая орда, чтобы проникнуться культурой бурятского народа. Нас ждет насыщенная программа, в ходе которой мы познакомимся с местной культурой и традиционным бытом, а для закрепления новых знаний отобедаем национальными блюдами в настоящей бурятской юрте.

Чтобы попасть на Ольхон, пересечем ледовую переправу между поселками Сахюрта и Хужир. Ольхон- самое популярное место на Байкале в любое время года.

После комфортного размещения в гостевом доме отправимся встречать закат с видом на священную скалу Шаманка в сопровождении экскурсовода, который погрузит нас в историю острова и местные легенды.

3 день

Мыс Хобой

После завтрака мы отправляемся на север острова Ольхон. Наша сегодняшняя цель- мыс Хобой, который находится в самом широком месте Байкала и это не только красивое, но и энергетически заряженное место, шаманы часто выбирали его для своих обрядов. С воды скала напоминает очертания женского тела.

Сегодня мы увидим много природных достопримечательностей, осмотрим ледяные гроты, подивимся на огромные наплески, вдоволь налюбуемся самым красивым льдом и покатаемся на коньках по самому большому катку в мире. Обедаем вкуснейшей ухой из знаменитого байкальского омуля, приготовленной для нас прямо на льду.

Сегодня тот день, когда можно сделать не только яркие, но и немного безумные фотографии. Берите развевающиеся платья, яркие свитера и аксессуары - капелька смелости, и вы обладатель потрясающих снимков на фоне сияющего голубого льда!

4 день

Ледовая станция

Сегодня мы отправляемся изучать настоящую арктическую станцию, стоящую посреди ледяной пустыни Байкала! Эта ледовая база в точности воссоздает арктический лагерь на северном полюсе и кажется чем-то космическим, нереальным.

Ледяная чаша, карусель, фотозона с тюльпанами во льду - там действительно есть на что посмотреть! Чего только стоит ледовый тоннель, где можно услышать дыхание Байкала, треск льда - такие вещи оставляют мощные впечатления. На станции есть почтовое сообщение. Находясь посреди Байкала, каждый участник может отправить открытку с фирменным штампом родным или самому себе, чтобы открыть по приезду почтовый ящик и еще раз улыбнуться.

Чай из самовара, расколотка из омуля, вкуснейший обед из местных продуктов, приготовленный на чистейшей байкальской воде, порадуют даже искушенного.

5 день

Необитаемый о. Огой и священная Ступа просветления

Сегодня отправляемся на юг острова Ольхон. Посетим необитаемый остров Огой, обойдем буддистскую Ступу просветления, и загадаем своё самое заветное желание!

Остановимся у скалы Драконий хвост и сделаем фотографии на фоне роскошных видов зимнего Байкала. Надеемся, память в вашем телефоне ещё есть!

6 день

Прощание с Байкалом

Сегодняшнее утро посвящаем созерцанию. По желанию встретим рассвет все вместе или в одиночестве, выпьем по чашечки кофе в уютной кофейне, закупимся сувенирами для близких, и отправимся в путь.

Вот мы и в Иркутске, наше путешествие подошло к концу. Это были насыщенные по красоте и эмоциям дни. Уверены, что воспоминания об этом невероятном приключении будут согревать вас в любую погоду и при любых жизненных обстоятельствах.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт. Все передвижения в дни программы на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсия на Хивусе вдоль Кбжд. Экскурсии на Уазе по льду на север, юг Ольхона
  • Проживание. 1 день в отеле г. Иркутск. 2,3,4,5 дни в гостевом доме п. Хужир
  • Питание. Завтраки в месте проживания (2-6 дни). Обеды во время экскурсий (1-5 дни). Поцелуй Байкала - дегустация местных напитков
  • Все Локации, Экскурсии, Прочее. Экскурсия на ледовую станцию Бора-Бора. Экскурсия по Хужиру в сопровождении местного экскурсовода. Экскурсия и мастер-класс в этнопарке Золотая орда. Аренда коньков в один из экскурсионных дней. Сопровождение инструктором в течение всего путешествия. Помощь в выборе авиабилетов, подборе жилья вне дней программы. Входные билеты в нац. парк
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до г. Иркутска и обратно. Трансфер из/в аэропорт
  • Питание вне программы
  • Проживание до/после программы при необходимости
  • Сувениры
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алёна, я организую туры в разные уголки мира. От комфортных путешествий до многодневных походов с рюкзаком в горы. Красота природы хрупка и совершенна, а эмоции от знакомства с ней самые искренние. Когда в поездке встречаешь близких по духу людей, это перестает быть просто путешествием, это становится жизнью. скрыть

