Описание тура
В туре Вас ожидает:
Этнографический музей Тальцы;
Обзорная площадка Камень Черского;
Байкальский музей в Листвянке;
Кругобайкальская железная дорога;
Экскурсия по Иркутску;
Остров Ольхон;
Скала Шаманка. Шаманизм на Байкале;
Путешествие на Край Земли;
Пересекаем Байкал на корабле;
Экскурсия в Баргузинскую долину;
Чивыркуйский залив. Купание в термальном источнике бухты Змеиной;
Посещение Иволгинского дацана;
Экскурсия по Улан-Удэ;
Тункинская долина;
Посещение горного посёлка Аршан;
Термальные источники;
Посещение Хойморского дацана;
Каменная река
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- Величественные пейзажи восточного и западного побережья, переправа через Байкал, священные места буддизма, целебные источники и первозданная природа — всё это ждёт вас в нашем масштабном путешествии.
- Почему стоит выбрать именно наш тур:
- Уникальный маршрут: Вы увидите оба берега Байкала, пересечёте озеро на корабле и познакомитесь с разными культурами региона
- Разнообразие впечатлений: От дикой природы до буддийских храмов, от термальных источников до исторических городов
- Комфорт даже в диких местах: Мы позаботились о качественном размещении на всём маршруте
- Профессиональные гиды: Наши гиды влюблены в Байкал и поделятся с вами не только знаниями, но и своей страстью к этим местам
- Малые группы: Путешествие в компании единомышленников (от 6 до 15 человек) создаёт особую атмосферу
- Позвольте себе грандиозное путешествие мечты вокруг великого Байкала с комфортом и без забот об организационных вопросах!
Программа тура по дням
Встреча, Тальцы, Листвянка
Тёплая встреча в аэропорту Иркутска, комфортный трансфер к берегам Байкала. По пути — погружение в традиционную сибирскую культуру в этнографическом музее Тальцы под открытым небом с возможностью перекусить в настоящем сибирском трактире.
В посёлке Листвянка вас ждёт захватывающий вид со смотровой площадки Камень Черского на Лиственничный залив и легендарный Шаман-камень. Знакомство с Байкалом продолжится в уникальном Лимнологическом музее, где обитатели озера, включая очаровательных нерп, ждут встречи с вами.
Размещаемся в уютной в гостинице.
Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Размещение: гостиница Легенда Байкала/ Усадьба Демидова, номер стандарт, двухместное размещение.
Питание: нет.
Кругобайкальская железная дорога и Иркутск
Завтрак.
Путешествие во времени по Кругобайкальской железной дороге — памятнику инженерного искусства начала Xx века. Вы прокатитесь на историческом поезде, пройдёте сквозь тоннели в скалах и сделаете потрясающие фотографии. Комбинированный маршрут (поезд + катер) с горячим обедом в пути.
С новыми знаниями, эмоциями и фотографиями мы прибываем в Иркутск и размещаемся в гостинице.
Вечером — двухчасовая экскурсия по историческому центру Иркутска с его уникальным сибирским барокко, старинными церквями и купеческими особняками.
Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Размещение: гостиница Виктория/ Русь/ Ангара, номер стандарт, двухместное размещение.
Питание: завтрак, обед.
Остров Ольхон и скала Шаманка
Завтрак.
Путешествие к сердцу Байкала — острову Ольхон. Знакомство с национальной бурятской кухней по дороге и вечерняя прогулка к одному из главных символов Байкала — скале Шаманка (мыс Бурхан), месту силы, почитаемому шаманами всего мира.
Размещение в гостинице.
Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Размещение: гостиница Байкалов острог, стандарт, двухместное размещение (Ольхон)
Питание: завтрак, обед.
Свободный день на Ольхоне
Завтрак.
День отдыха и свободы выбора! Наслаждайтесь пляжем, каяками и Sup-бордами на первой линии Байкала или отправьтесь на дополнительную экскурсию к островам Малого моря с посещением острова Огой и его знаменитой буддийской Ступы Просветления.
Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Размещение: гостиница Байкалов острог, стандарт, двухместное размещение (Ольхон)
Питание: завтрак.
Путешествие на Край Земли и переправа через Байкал
Завтрак.
Захватывающее приключение на внедорожниках Уаз к самой северной точке острова — мысу Хобой или Краю Земли. Маршрут проходит через степные просторы, песчаные дюны и таёжные тропы. Обед на костре среди дикой природы.
Кульминация дня — пересечение Байкала на корабле! Вам предстоит морское путешествие длиной 80 км от северной оконечности острова до восточного берега священного озера.
Трансфер до гостиницы в посёлке Усть-Баргузин.
Питание: завтрак, обед, ужин
Размещение: гостиница Синдбад, стандарт, двухместное размещение (Усть-Баргузин).
Баргузинская долина
Завтрак.
Внедорожное приключение по живописной горной долине реки Баргузин вдали от цивилизации. Вас ждут каменные сады, озёрно-болотный комплекс — царство журавлей, древние наскальные рисунки и первозданная природа в обрамлении величественных гор.
Обед.
Поездка продлится до вечера, когда уставшие, но полные впечатлений, мы вернёмся обратно на Байкал.
полная кольцевая экскурсия в Баргузинскую долину проводится только для группы 15 человек. Если группа не набралась, то будет проведена экскурсия в Баргузинскую долину либо к храму богини Янжимы, либо к Сувинской Саксонии.
Питание: завтрак, обед, ужин
Размещение: гостиница Синдбад, стандарт, двухместное размещение (Усть-Баргузин).
Чивыркуйский залив
Завтрак.
Исследование второго по величине залива Байкала с его песчаными бухтами, скальными утёсами и островами. На катере вы доберётесь до самых укромных уголков залива и посетите бухту Змеиная, где сможете искупаться в целебных термальных источниках.
за дополнительную плату возможно посещение Ушканьих островов (стоимость рассчитывается по факту).
Обед.
Возвращение в Усть-Баргузин.
Питание: завтрак, обед, ужин
Размещение: гостиница Синдбад, стандарт, двухместное размещение (Усть-Баргузин).
Иволгинский дацан и Улан-Удэ
Завтрак.
Живописная дорога вдоль Байкала и через перевал приведёт вас в центр российского буддизма — Иволгинский дацан. Этот величественный комплекс познакомит вас с учением Будды и тибетской культурой.
Трансфер в Улан-Удэ. Размещение в гостинице.
Вечером — прогулка по Улан-Удэ, столице Бурятии, где русская и азиатская культуры переплетаются в уникальном симбиозе.
Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Питание: завтрак
Размещение: гостиница Бурятия, номер стандарт, двухместное размещение (Улан-Удэ).
Юг Байкала. Тункинская долина
Завтрак.
Путешествие по живописной дороге вдоль южного берега Байкала. Осмотр уникального мраморного вокзала в Слюдянке и поездка в Тункинскую долину к подножию величественных Саянских гор.
Размещение. Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Питание: завтрак
Размещение: гостиница Иркут, номер стандарт, двухместное размещение (Аршан).
Юг Байкала. Тункинская долина
После завтрака, вдохнув горный воздух полной грудью, мы отправимся дегустировать минеральные воды, бьющие прямо из недр. Источники расположены близко друг к другу, но вода в каждом из них абсолютно разная по вкусу. Рядом с минеральными родниками горная река шумит десятиметровым водопадом. А в стороне расположился буддийский храм дацан. Всё это великолепие мы посетим до обеда. Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус. А после Вы отдохнёте в термальном бассейне. Трансфер в Иркутск, размещение.
Питание: завтрак
До встречи
Завтрак. Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в номерах стандарт 10 ночей. Будем жить только в проверенных местах
- Питание: завтраки в отелях. Обеды в 2, 3, 5, 6 и 7 день. Ужины в 5, 6, 7 дни. Попробуем всю местную кухню во всём её многообразии
- Все виды трансферов в соответствии с программой. Полное транспортное сопровождение
- Услуги гида. Вас будет сопровождать человек, который не просто проведет экскурсию, а будет с Вами всё путешествие, чтобы Вы могли расслабиться и наслаждаться путешествием, который передаст Вам частичку своей любви к родному краю
- Экскурсии по программе, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка. Баня
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
- Баня
Пожелания к путешественнику
Отправляясь в путешествие на Байкал, мы исполняем свою мечту - побывать на берегах самого чистого, самого глубокого озера на планете!
Если вы отправляетесь в путешествие за сервисом и комфортом, то это не про Байкал. Пожалуйста, не судите строго и будьте готовы к тому, что качество гостиниц, уровень инфраструктуры и сервиса будет средний и ниже среднего, при этом стоимость стоит на одном уровне с зарубежными гостиницами.
Мы, конечно, делаем Vip туры, но они стоят от 300 000 р/чел.
Я не просто так пишу это обращение. Прошу обратить на него внимание. Это ключевой момент в планировании путешествия: на Байкал едут не за сервисом, а за исполнением мечты, приключениями, неповторимой энергетикой.
Мы в свою очередь будем делать всё возможное и невозможное, чтобы ваш отдых прошёл на отлично!