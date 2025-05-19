Отправляясь в путешествие на Байкал, мы исполняем свою мечту - побывать на берегах самого чистого, самого глубокого озера на планете!

Если вы отправляетесь в путешествие за сервисом и комфортом, то это не про Байкал. Пожалуйста, не судите строго и будьте готовы к тому, что качество гостиниц, уровень инфраструктуры и сервиса будет средний и ниже среднего, при этом стоимость стоит на одном уровне с зарубежными гостиницами.

Мы, конечно, делаем Vip туры, но они стоят от 300 000 р/чел.

Я не просто так пишу это обращение. Прошу обратить на него внимание. Это ключевой момент в планировании путешествия: на Байкал едут не за сервисом, а за исполнением мечты, приключениями, неповторимой энергетикой.

Мы в свою очередь будем делать всё возможное и невозможное, чтобы ваш отдых прошёл на отлично!