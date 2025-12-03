Описание тура
Солнечный остров Ольхон - прекрасное место для летнего отдыха на Байкале. Бесконечные песчаные пляжи, красивые бухты, живописные скалы, бескрайние степи здесь есть все.
- В этом туре нас ждут:
- - поездки по самым красивым местам Ольхона (мыс Хобой, падь Узуры, мыс Саган-Хушун);
- - экскурсия к знаменитой скале Шаманке;
- - прогулка по Байкалу на катере с посещением острова Огоя;
- - экскурсия по южной части Ольхона (Трезубец, озеро Сердце);
- - один свободный день для отдыха и активностей по вашему выбору.
Программа тура по дням
Мыс Бурхан
Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон. Через 4 ч мы достигнем с. Сахюрты, где нас ожидает посадка на паром. Через пролив Ольхонские Ворота попадаем на остров. Прибытие и размещение в п. Хужире (согласно выбранному варианту размещения). После небольшого отдыха нас ждет прогулка к скале Шаманке. Скала издревле считается священной и является одним из мест силы на Байкале.
Вечером возвращение на базу, ужин.
Мыс Хобой
Сегодня начинаем исследовать остров, отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку Ольхона. По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой. На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом. Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными! После пикника на лесной опушке продолжим путь к мысу Любви.
Вечером возвращение в п. Хужир, ужин.
Юг острова Ольхон
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова. Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название Сердце. В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники, чтобы искупаться.
Мы также заедем на скальный комплекс, который получил название Трезубец. Отсюда открывается прекрасная панорама на юг острова и Малое Море.
Вечером возвращение в отель, ужин.
Экскурсия на остров Огой
Продолжаем наше путешествие! Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.
Сначала пройдем на корабле по Малому Морю и прибудем на остров Огой. На острове установлена буддийская ступа Просветления. По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.
Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом. Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.
Вечером возвращение на Ольхон.
Свободный день
Мы уже несколько дней активно путешествуем по Ольхону и знакомимся с Байкалом. Сегодня мы предлагаем вам один свободный день, чтобы провести его по своему усмотрению. Можно арендовать велосипед для поездки по острову, отправиться на конную прогулку, прокатиться на каяке или сапборде.
Прощание с Байкалом
Завтрак. Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах, время в пути около 6 часов. Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно). Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Трансфер Иркутск о. Ольхон Иркутск
- Размещение на Ольхоне:2-х местный номер категории стандарт (5 суток)
- Питание по программе: 1 день ужин 2, 3, 4 день завтрак, обед-пикник и ужин 5 день завтрак и ужин 6 день завтрак
- Экскурсии по программе - обзорная экскурсия к мысу Бурхану - экскурсия на мыс Хобой (автомобильная, проводится на Уазах) - экскурсия по южной части Ольхона (автомобильная, проводится на Уазах) - водная экскурсия Целебный источник остров Огой (на катере)
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость