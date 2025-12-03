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Очарование Ольхона

Солнечный остров Ольхон - прекрасное место для летнего отдыха
Очарование ОльхонаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Очарование ОльхонаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Очарование ОльхонаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Солнечный остров Ольхон - прекрасное место для летнего отдыха на Байкале. Бесконечные песчаные пляжи, красивые бухты, живописные скалы, бескрайние степи здесь есть все.

  • В этом туре нас ждут:
  • - поездки по самым красивым местам Ольхона (мыс Хобой, падь Узуры, мыс Саган-Хушун);
  • - экскурсия к знаменитой скале Шаманке;
  • - прогулка по Байкалу на катере с посещением острова Огоя;
  • - экскурсия по южной части Ольхона (Трезубец, озеро Сердце);
  • - один свободный день для отдыха и активностей по вашему выбору.

Программа тура по дням

1 день

Мыс Бурхан

Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон. Через 4 ч мы достигнем с. Сахюрты, где нас ожидает посадка на паром. Через пролив Ольхонские Ворота попадаем на остров. Прибытие и размещение в п. Хужире (согласно выбранному варианту размещения). После небольшого отдыха нас ждет прогулка к скале Шаманке. Скала издревле считается священной и является одним из мест силы на Байкале.

Вечером возвращение на базу, ужин.

Мыс БурханМыс БурханМыс Бурхан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Мыс Хобой

Сегодня начинаем исследовать остров, отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку Ольхона. По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой. На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом. Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными! После пикника на лесной опушке продолжим путь к мысу Любви.

Вечером возвращение в п. Хужир, ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Юг острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова. Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название Сердце. В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники, чтобы искупаться.

Мы также заедем на скальный комплекс, который получил название Трезубец. Отсюда открывается прекрасная панорама на юг острова и Малое Море.

Вечером возвращение в отель, ужин.

Юг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова Ольхон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Экскурсия на остров Огой

Продолжаем наше путешествие! Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.

Сначала пройдем на корабле по Малому Морю и прибудем на остров Огой. На острове установлена буддийская ступа Просветления. По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.

Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом. Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.

Вечером возвращение на Ольхон.

Экскурсия на остров ОгойЭкскурсия на остров ОгойЭкскурсия на остров Огой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Свободный день

Мы уже несколько дней активно путешествуем по Ольхону и знакомимся с Байкалом. Сегодня мы предлагаем вам один свободный день, чтобы провести его по своему усмотрению. Можно арендовать велосипед для поездки по острову, отправиться на конную прогулку, прокатиться на каяке или сапборде.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Прощание с Байкалом

Завтрак. Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах, время в пути около 6 часов. Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно). Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).

Прощание с БайкаломПрощание с Байкалом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансфер Иркутск о. Ольхон Иркутск
  • Размещение на Ольхоне:2-х местный номер категории стандарт (5 суток)
  • Питание по программе: 1 день ужин 2, 3, 4 день завтрак, обед-пикник и ужин 5 день завтрак и ужин 6 день завтрак
  • Экскурсии по программе - обзорная экскурсия к мысу Бурхану - экскурсия на мыс Хобой (автомобильная, проводится на Уазах) - экскурсия по южной части Ольхона (автомобильная, проводится на Уазах) - водная экскурсия Целебный источник остров Огой (на катере)
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лидия
Лидия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Путешественник со стажем и автор маршрутов, в которых нет случайных точек. Уже больше 15 лет я разрабатываю и организую авторские путешествия — от камерных поездок для пар и семей до
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продуманных трипов для организованных групп с конкретными целями. Философия нашей команды простая: путешествие — это не просто перемещение, а проживание. Люди, свобода, культура, вкусы, эмоции и моменты, когда ловишь себя на мысли «вот ради этого я здесь». Каждый маршрут мы тестируем лично, выбирая самые интересные места, выжимая максимум впечатлений при адекватном бюджете — без переплат и «для галочки». Наши туры — это микс культур и традиций, топовых локаций, вкусной еды, новых друзей и единомышленников. Мы уже собрали всё самое интересное, продумали маршрут и упаковали его так, чтобы вам оставалось только проживать момент.

Тур входит в следующие категории Байкала

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