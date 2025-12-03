3 день

Юг острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова. Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название Сердце. В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники, чтобы искупаться.

Мы также заедем на скальный комплекс, который получил название Трезубец. Отсюда открывается прекрасная панорама на юг острова и Малое Море.

Вечером возвращение в отель, ужин.

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