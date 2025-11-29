Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Нас ждёт настоящая захватывающая экспедиция по льду Байкала, который имеет сотни разных оттенков. Мы окажемся, словно на другой планете! Мы выдадим всё необходимое снаряжение для похода! Вам нужно взять с собой только одежду и обувь (подойдут горнолыжный костюм и рыбацкие сапоги, по желанию коньки).

Наше путешествие будет проходить вокруг острова Ольхон, который является одним из Мест силы планеты. Это самый большой остров на Байкале, его сердце. Природа там радует своей уникальностью в любое время года!

Уникальность нашего похода по Байкалу в том, что маршрут начинается с похода по Большому Морю, где самый чистый и бескрайний лёд, а людей очень мало. Ледовые гроты Малого Моря мы обязательно посетим в шестой день путешествия на внедорожнике с остановками в красивых местах.

Озеро Байкал - самое глубокое и загадочное озеро на планете. Никаких тяжёлых рюкзаков: все вещи будем тянуть в специальных санях. На льду вес саней практически не чувствуется и идти с санками очень легко - можно не ограничивать себя в дополнительных вещах.

Трекинг позволит медитативно насладиться природой Байкала. Мы будем много фотографировать, останавливаться в тех местах, которые нам приглянулись, будем протискиваться в ледяные гроты. И, конечно же, созерцать такой разный и магический байкальский лёд. А вечерами, будем наблюдать, как солнечный диск медленно скрывается за горизонтом. Закаты там удивительные!