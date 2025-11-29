Описание тура
Нас ждёт настоящая захватывающая экспедиция по льду Байкала, который имеет сотни разных оттенков. Мы окажемся, словно на другой планете! Мы выдадим всё необходимое снаряжение для похода! Вам нужно взять с собой только одежду и обувь (подойдут горнолыжный костюм и рыбацкие сапоги, по желанию коньки).
Наше путешествие будет проходить вокруг острова Ольхон, который является одним из Мест силы планеты. Это самый большой остров на Байкале, его сердце. Природа там радует своей уникальностью в любое время года!
Уникальность нашего похода по Байкалу в том, что маршрут начинается с похода по Большому Морю, где самый чистый и бескрайний лёд, а людей очень мало. Ледовые гроты Малого Моря мы обязательно посетим в шестой день путешествия на внедорожнике с остановками в красивых местах.
Озеро Байкал - самое глубокое и загадочное озеро на планете. Никаких тяжёлых рюкзаков: все вещи будем тянуть в специальных санях. На льду вес саней практически не чувствуется и идти с санками очень легко - можно не ограничивать себя в дополнительных вещах.
Трекинг позволит медитативно насладиться природой Байкала. Мы будем много фотографировать, останавливаться в тех местах, которые нам приглянулись, будем протискиваться в ледяные гроты. И, конечно же, созерцать такой разный и магический байкальский лёд. А вечерами, будем наблюдать, как солнечный диск медленно скрывается за горизонтом. Закаты там удивительные!
Программа тура по дням
Иркутск - Сахюрта (переезд: 260 км)
Наше путешествие на Байкал начнётся со встречи на площади перед отелем Ангара в Иркутске в 9:00 утра по местному времени. Здесь нас будет ждать комфортабельный автобус, который доставит в посёлок Сахюрта, расположенный на берегу Байкала.
По дороге посетим Усть-Ордынский дацан Тубдэн Даржелин. Прогуляемся по территории и зайдем внутрь. Далее пообедаем и проследуем дальше в сторону Байкала.
Разместимся на базе в посёлке Сахюрта, поужинаем. Далее мы устроим небольшое собрание, где поговорим о предстоящем маршруте, выдадим необходимое снаряжение и продукты для предстоящего путешествия. Мы ответим на волнующие вас вопросы, расскажем, как пользоваться специальным снаряжением.
Размещение: гостевой дом
Питание: обед в кафе не включен, ужин на базе по программе
Сахюрта - падь Идибэ (переезд: 30 км, на хивусе)
Сегодня выход на лёд Байкала. Начинается первый активный день нашего ледового приключения. После завтрака выходим на маршрут. На берегу нас уже ждёт наш транспорт на воздушной подушке хивус. На нем мы проедем по льду около 30 км и высадимся в пади Идибэ.
Здесь находится хижина, которая специально была построена для съёмок французского фильма о жизни в диких условиях В лесах Сибири (Dans les forts de Sibrie). Этот фильм снят в 2016 году режиссером Сафи Неббу. Главный герой Тедди решает провести зиму в одинокой хижине на берегу Байкала.
Если хижина будет свободна, то мы устроимся в ней на ночлег. Поднимемся на обзорную вершинку, и желающие смогут покататься на коньках и погулять по удивительному и многогранному льду.
Размещение: отапливаемая хижина/палатки с печкой
Питание: завтрак, обед, ужин
Падь Идибэ - Падь Одены (переход: 16 км)
В этот день вы увидите совершенно разный Байкальский лед! Он будет прозрачным, как стекло. Затем нам встретиться лёд с замерзшими пузырьками газа внутри. Мы увидим лёд в виде наплесков на скалах. Они образуются во время сибирских морозов, когда прибой бьёт по скалам и вода вмиг замерзает на них.
Вы увидите ледяные торосы и почувствуете себя настоящими исследователями Арктики. Ледяные торосы позволят познакомиться с традицией Байкала, которая называется Байкальский антистресс.
Обедать будем на льду величественного Байкала с видом на Приморский хребет.
Лагерь установим в живописном месте Падь Одены, а ужин приготовим на костре, который разведём прямо на льду Байкала. В этот вечер мы всегда коптим омуля на специальной походной коптильне.
Размещение: палатки с печкой Питание: завтрак, обед, ужин
Падь Одены - мыс Ижимей (переход: 20 км)
Мы пройдём Падь Ташкиней, мыс Ухан, Залив Харды-Аман, где нам встретятся поля ледяных торосов, достигающих высоты двух-трёх метров! Перед нами раскинутся бескрайние ледовые поля между островом Ольхон и далёкой Бурятией.
В обед, выбрав максимально красивое место, мы проведём священную байкальскую традицию, которая называется Поцелуй Байкала. Обязательная составляющая нашего обеда - строганина из рыбы семейства Сиговых.
Сегодня мы пройдём через залив Уланур и остановимся на ночлег неподалеку от мыса Ижимей. Его название переводится, как Хозяин места. На этом мысе расположена гора Жима, которая является самой высокой точкой острова Ольхон и достигает высоты 1274 метра над уровнем моря, что составляет более 800 метров над уровнем озера Байкал.
Именно тут находится Место силы - самая глубокая точка на озере Байкал. Мы будем идти по льду толщиной 1,5-2 метра, а под нами будет глубина 1640 метров.
Размещение: палатки с печкой
Питание: завтрак, обед и ужин
Мыс Ижимей - Узуры (переход: 14 км)
Сегодня нас ждёт живописный и интересный день. Обогнув мыс Шунтэ-правый мы придём в урочище Узуры, где расположена небольшая метеостанция открытая тут в 1953 году. А над метеостанцией возвышается гора Тольгой, что переводится, как Бурая Голова.
Мы разобьем лагерь, сами пойдем гулять по окрестностям, познакомимся с Хранителем Байкала - это произведение известного скульптора и заслуженного художника России Даши Намдакова. Она олицетворяет местную культуру, связанную с силами природы, кочевниками и шаманами. Статуя представляет собой дерево высотой 7,5 метров с ликом старика на широком стволе и толстыми ветвями, образующими большую корону.
Также будет время неспешно насладиться катанием на коньках по чистому байкальскому льду.
Размещение: палатки с печкой
Питание: завтрак, обед и ужин
Узуры - джип-тур по Байкалу (Переезд: 100 км)
Утром мы встречаемся с внедорожным Уаз-2206, а в просторечии - Буханка.
Предыдущие дни наш путь лежал вдоль пролива Большое море с гладким льдом. Теперь на внедорожнике по льду мы проедем по замерзшему проливу Малое море, который отделяет Ольхон от материка.
День будет богат на гроты, пещеры и многометровые наплески льда на скалах. Одно из преимуществ путешествий по зимнему Байкалу - возможность попасть в сказочные потаённые места, куда летом добраться невозможно. Одно из таких мест - гроты. В летнее время к ним не подходят суда, так как прибой может разбить лодки о скалы. А сейчас мы имеем уникальную возможность зайти внутрь ледяных пещер и гротов.
Мы посетим самый большой населённый пункт на острове Ольхон - посёлок Хужир. Из посёлка Хужир пройдём к мысу Бурхан, который является одним из девяти святынь Азии. Местные шаманы проводят здесь свои обряды.
На дровах мы приготовим настоящую уху прямо на льду Байкала.
Во второй половине дня мы увидим необитаемый остров Огой, на вершине которого расположена буддийская Ступа Просветления. Мы обязательно прогуляемся к ней.
К вечеру мы приедем в гостевой дом в посёлок Сахюрта. Там нас уже будет ждать горячий национальный ужин и жаркая русская банька.
Размещение: гостевой дом
Питание: завтрак, обед, ужин
Сахюрта-Иркутск (переезд: 260 км)
Утром все вместе мы пойдём встречать рассвет и прощаться с озером Байкал. Сегодня заканчивается наше байкальское приключение. После завтрака - сборы и возвращение в цивилизацию. Впереди нас ждёт еще много километров Байкальских дорог и небольшой семейный ресторанчик с Бурятской кухней.
Питание: завтрак по программе, обед в дороге не включен
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча группы
- Трансфер Иркутск-Сахюрта-Иркутск
- Проживание в гостевом доме в первую и последнюю ночь
- Заброска на хивусе (судно на воздушной подушке)
- Питание (завтрак, обед ужин) вкусная, сытная, разнообразная походная кухня
- Аренда общественного снаряжения (палатка, горелки, печь, коптильня)
- Аренда личного снаряжения (спальник, коврик, трекинговые палочки, ледоступы, сани-волокуши)
- Экскурсионное сопровождение в 7 день (аренда машин повышенной проходимости, прогулки по самым знаменитым локациям Малого моря: гроты, пещеры, священные места)
- Банька в последний день
- Работа профессиональных гидов-инструкторов
- Оформления пропуска в заповедник
- Регистрация группы в Мчс
- Атмосферные фотографии от ваших гидов
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Дорога до Иркутска
- Страховка
- Сувениры
- Чаевые гидам (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Список необходимых вещей:
Зимние ботинки для активного отдыха. Например, Salomon или аналогичные. Также можно использовать легкие и теплые сапоги из материала Эво (2000-2500 руб на Wb)
Сменная обувь для передвижения по базе, а также в палаточном лагере.
Сланцы или шлепанцы для посещения бани
Термобелье тёплое и тонкое
Спортивные куртка и штаны. Подойдт горнолыжный костюм.
Пуховая куртка или синтетическая легкая, но теплая куртка
Перчатки теплые флисовые, рукавицы
Шапочка или балаклава, также рекомендуем спец маску на лицо, от сильного ветра
По желанию, вы можете взять с собой коньки.
Подробный список снаряжения и вещей с подробными рекомендациями отправим дополнительно!
Пожелания к путешественнику
Пешая часть тура средней степени сложности, нет набора высоты и прохождения сложных препятствий. Мы будем проходить по гладкому льду, по снегу, где-то нужно будет перенести сани через торосы, если возникнет сложность, гиды вам обязательно помогут.
Если у вас хорошая физическая форма, нет противопоказаний по здоровью, вы любите природу, приключения, аутентичные места, где мало людей то это путешествие для вас!