Байкал: лучшие локации, багги, хивус и баня на льду
Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду
«Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду»
18 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 95 000 ₽ за человека
-
7%
Тур на Байкал «Премиум» - 4 дня
Тур с самыми интересными развлечениями: баня с прорубью, багги, коньки, шипованные велосипеды и т. д
«Тур на Байкал Premium создан для тех, кто выжимает из путешествий максимум»
25 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 66 900 ₽
71 900 ₽ за человека
-
6%
Тур «Топ Байкала Premium» - 5 дней
Тур на Байкал Premium создан для тех, кто выжимает из путешествий максимум
«Тур на Байкал Premium создан для тех, кто выжимает из путешествий максимум»
5 мар в 10:00
19 фев в 10:00
от 75 900 ₽
80 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «VIP-туры»
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