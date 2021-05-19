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Полезная информация о Байкальске

Что нужно знать о Байкальске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Байкальске
05:0348
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБайкальск
По-английскиBaykal'sk
Население города15 600 чел.
Часовой поясAsia/Irkutsk
Средняя высота495 м. от уровня моря

Где находится Байкальск на карте

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