Полезная информация о Байкальске
Что нужно знать о Байкальске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Байкальске
05:0348
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Байкальск
|По-английски
|Baykal'sk
|Население города
|15 600 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Irkutsk
|Средняя высота
|495 м. от уровня моря
Где находится Байкальск на карте
Популярные экскурсии в Байкальске
от
3600
₽
за чел.
Путешествие к нетронутым цивилизацией местам Прибайкалья, куда редко добираются туристы