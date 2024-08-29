Экскурсии на мыс Фиолент из Ялты

Найдено 4 экскурсии в категории «Мыс Фиолент» в Балаклаве, цены от 8500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Балаклава и Фиолент - лучшее
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Балаклава и Фиолент - лучшее
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Джиппинг
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севастополю, Фиоленту и Балаклаве
Погрузитесь в мир приключений и тайн севастопольского побережья, путешествуя на внедорожнике с личным гидом
Начало: Севастополь, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
7 апр в 09:00
8 апр в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Святыни Севастополя
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Святыни Севастополя
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды. Экскурсия-прогулка
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды: история, природа, обед
Индивидуальная экскурсия по Балаклаве: бирюзовая вода, яхты, история и крымская кухня. Откройте тайны города-крепости и насладитесь видами
Начало: Ваше проживание на Южной стороне Севастополя
Расписание: Каждый день с 8.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 августа 2024
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Отличный гид! Виктория всё потрясающе рассказала и показала! Комфортно, индивидуально и интересно!
  • О
    Оля
    18 августа 2024
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Самая классная экскурсия, на которой мы когда-либо бывали) За 4 часа посмотрели столько красивейших мест, сколько без Виктории и ее
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    машинки не смогли бы посмотреть и за неделю. Очень легко, весело и интересно. Впервые после экскурсии запомнилось так много интересных фактов😌 Все очень последовательно и кратко, без нудных исторических справок. Зарядились хорошими впечатлениями надолго. Планируем вернуться и обязательно обратимся к Виктории. Спасибо Вам за такой прекрасный день!

  • E
    E.sanna
    16 июля 2023
    Балаклава и Фиолент - лучшее
    Были на экскурсии 11.07. Василий показал все самые интересные места Севастополя и Балаклавы. С высоты птичьего полёта любовались на красоты
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    здешних мест. Завёз нас в Чебуречную, рекомендуем к посещению. Кто захочет в этой поездке ещё и побывать в Балаклавском музейном комплексе, то советуем выезжать на экскурсию в 8-9 утра, чтобы неспеша всё успеть посмотреть. Василий интересный рассказчик, расскажет про здешние места всё и даже больше. Поездка прошла интересно и на комфортной машине. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Мыс Фиолент»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балаклаве
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Балаклава и Фиолент - лучшее
  2. На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
  3. Святыни Севастополя
  4. Балаклава, Фиолент - крымские фьорды. Экскурсия-прогулка
Какие места ещё посмотреть в Балаклаве
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Храм Двенадцати Апостолов
  2. Мыс Фиолент
  3. Музей подводных лодок
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в апреле 2025
Сейчас в Балаклаве в категории "Мыс Фиолент" можно забронировать 4 экскурсии от 8500 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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