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Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау

Фаниль В.
Фаниль В. – Гид из Балтийска
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау

Что вы увидите

  • памятник В. И. Ленину здания пехотных
  • артиллерийских казарм
  • офицерское казино
  • Дом стрелка (начало 20 века)крепостной канал
  • гавани
  • равелины Цитадели (17-19 века)сохранившиеся памятники и здания города Пиллау (начало 20 века)
  • маяк и паромная переправа на Балтийскую косу памятник императору Петру Великому Калининградский морской каналкорабли Балтийского флота.
Туристы увидят сохранившиеся архитектурные памятники неоготики, узнают историю 📖 образования, расцвета и падения морского города Пиллау. По архивным фото и документам смогут просмотреть изменения, произошедшие за последние 100 лет.
Прикоснутся к неизвестным страницам истории 📖 пребывания Петра 1 и российских войск в Пиллау.
Уникальность пешеходного маршрута позволит прикоснуться к хитросплетениям многовековой истории 📖 и легендам города тружеников и военных моряков Балтийска, подвигам советских солдат, освободивших мир от фашизма.
Что входит
  • услуги гида во время пешеходной прогулки. Карта достопримечательностей города Балтийска.
Что не входит
  • билеты в Музеи-350 р.
  • питание
  • WC
Начало
🚩 Здание ЖД вокзала Балтийска.
Место завершения
🏁 Музей Балтийского флота-ул.Кронштадтская-1
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фаниль В.
Фаниль В.
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