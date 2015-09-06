Туристы увидят сохранившиеся архитектурные памятники неоготики, узнают историю 📖 образования, расцвета и падения морского города Пиллау. По архивным фото и документам смогут просмотреть изменения, произошедшие за последние 100 лет.

Прикоснутся к неизвестным страницам истории 📖 пребывания Петра 1 и российских войск в Пиллау.

Уникальность пешеходного маршрута позволит прикоснуться к хитросплетениям многовековой истории 📖 и легендам города тружеников и военных моряков Балтийска, подвигам советских солдат, освободивших мир от фашизма.