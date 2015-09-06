равелины Цитадели (17-19 века)сохранившиеся памятники и здания города Пиллау (начало 20 века)
маяк и паромная переправа на Балтийскую косу памятник императору Петру Великому Калининградский морской каналкорабли Балтийского флота.
Туристы увидят сохранившиеся архитектурные памятники неоготики, узнают историю 📖 образования, расцвета и падения морского города Пиллау. По архивным фото и документам смогут просмотреть изменения, произошедшие за последние 100 лет.
Прикоснутся к неизвестным страницам истории 📖 пребывания Петра 1 и российских войск в Пиллау.
Уникальность пешеходного маршрута позволит прикоснуться к хитросплетениям многовековой истории 📖 и легендам города тружеников и военных моряков Балтийска, подвигам советских солдат, освободивших мир от фашизма.
Что входит
услуги гида во время пешеходной прогулки. Карта достопримечательностей города Балтийска.
Что не входит
билеты в Музеи-350 р.
питание
WC
Начало
🚩 Здание ЖД вокзала Балтийска.
Место завершения
🏁 Музей Балтийского флота-ул.Кронштадтская-1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.