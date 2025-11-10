Мои заказы

Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Балтийска)

Узнайте историю Балтийска, посетите памятники и военные корабли, а также насладитесь природой Балтийской косы. Ощутите дух истории и свежесть моря
Балтийск, бывший Пиллау, приглашает на увлекательное путешествие по своей богатой истории.

Город, известный как главная военно-морская база Балтийского флота, откроет перед вами тайны довоенной архитектуры и героических событий.

Памятники, такие как Шведская крепость и скульптуры Петра Великого, расскажут о великих деяниях прошлого. На Балтийской косе вы увидите фортификационные сооружения и насладитесь девственной природой. Это путешествие обещает стать незабываемым

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальная история Балтийска
  • 🚢 Военные корабли и фортификации
  • 🏰 Памятники и архитектура
  • 🌿 Природа Балтийской косы
  • 📜 Следы Петра I
  • 🗺️ Узнайте о разных культурах
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Шведская крепость
  • Маяк
  • Скульптуры Петра Великого
  • Скульптуры Елизаветы Петровны
  • Западный форт
  • Люнеты
  • Ангары аэродрома Нойтиф
  • Береговые батареи Лемберг и Нойтиф
  • Парково-музейный комплекс Старый Люнет

Описание экскурсии

Балтийск-Пиллау: лёгкое погружение в историю

Вы посетите самый западный город и главную военно-морскую базу Балтийского флота. Познакомитесь с богатой довоенной историей города, узнаете о ярких событиях, связанных с присутствием голландцев, шведов, англичан, французов и, конечно, русских. Рассмотрите впечатляющие образцы старинной архитектуры и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены Шведской крепости, двухсотлетний маяк, величественные скульптуры Петра Великого и императрицы Елизаветы Петровны. Увидите настоящие военные корабли. Пройдёте по следам Петра I и взглянете на набережную, построенную в середине 18-го столетия.

Балтийская коса на страже границ

Затем на пароме или катере переправимся на узкую песчаную полоску суши длиной 65 км — Балтийскую косу. Разделяющая Балтийское море и Калининградский залив, она отделена от Балтийска морским судоходным каналом. Здесь вы откроете удивительный памятник природы, сохранившей девственное очарование. Увидите многочисленные фортификационные и инженерные сооружения: Западный форт, три люнета, ангары немецкого военного аэродрома «Нойтиф» 1934 г., береговые батареи Лемберг и Нойтиф. А в парково-музейном комплексе «Старый Люнет» в деталях узнаете об оборонных постройках Балтийской косы 17-19 веков, рассмотрите редкие чертежи, фотографии и видео.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
  • Посещение Балтийской крепости и музея Балтийского флота невозможно по понедельникам и вторникам

Отдельно оплачиваются:

  • входные билеты с экскурсией в Балтийскую крепость (650 ₽/взрослые, 450 ₽/льготные) по желанию
  • входные билеты в Музей Балтийского флота (350 ₽/взрослые., 250 ₽/льготные) по желанию
  • переправа на Балтийскую косу (паром — 210 ₽ за чел. в обе стороны, катер — 200 ₽ за чел. в обе стороны)
  • входные билеты с в парково-музейный комплекс «Старый Люнет» (300 ₽/взрослые., 100 ₽/дети)
  • обед (по желанию)
  • также возможна организация морской прогулки на катере по гавани Балтийска (около 4000 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Балтийске
Провела экскурсии для 1915 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла
читать дальше

профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области. Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Балтийска

