Пешие экскурсии-прогулки в Балтийске с экскурсоводом

Найдено 5 экскурсий в категории «Пешеходные» в Балтийске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
59 отзывов
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Начало: Здание ЖД вокзала Балтийска
Расписание: ежедневно с 10.00 до 17.30
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Большая Балтийская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Большая Балтийская прогулка
Начало: Балтийск, проспект Ленина-12
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:30
14 июня в 09:30
5 000 за всё до 5 чел.
Балтийская коса и Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Балтийская коса и Балтийск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и дикая балтийская коса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Балтийск и дикая балтийская коса
Начало: Приеду за вами в любой город
Расписание: Ежедневно в 9:30
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
12 500 за всё до 4 чел.
На самый запад россии - в Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
На самый запад россии - в Балтийск
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Балтийск город, экскурсия познавательная, спасибо огромное экскурсоводу Фанилю, было интересно не заметно пролетело время, а хотелось все больше и больше слушать и узнавать
  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Очень хорошая, информативная и познавательная экскурсия. Гид - супер.
  • А
    Алина
    2 мая 2024
    Большая Балтийская прогулка
    Просто замечательный гид! Большое спасибо Фанилю за проваленное с ним время! Как много в себе таит интересного, казалось бы, небольшой город, в котором сочетается прусское и советское наследство. Очень рекомендую, получите большое удовольствие.
  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2023
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.
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    Очень хочется отметить экскурсовода, его подготовку и отношение к работе. С ним поездка пройдёт на "отлично" в любую погоду. При необходимости оденет вас с головы от ног - не страшны ни дождь ни ветер. Ничто не помешает получить удовольствие от путешествия 👍

  • Н
    Наталия
    23 августа 2023
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Спасибо большое гиду Юлии за увлекательную и познавательную прогулку по Балтийской косе и Балтийску! Балтийская коса - это музей под
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    открытым небом, мы поднялись на крышу ангара старого немецкого аэродрома, увидели бункеры, западный форт, прогулялись вдоль берега моря и посетили музей «Люнет». На катере с ветерком прокатились по военно-морской гавани, увидели военные корабли и много всего интересного. И конечно же интересный рассказ про сам Балтийск и его достопримечательности! Очень рекомендуем

  • Н
    Наталия
    19 августа 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Необычная увлекательная экскурсия! Особенно довольны дети-подростки. Семён учёл все наши пожелания. Несмотря на плохую погоду, день прошёл отлично!
  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Полное погружение в историю Балтийска. Очень интересно, насыщено и совсем не скучно. Понравилось и ребенку, и подростку, и мне. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Дикий Запад в интерпретации Семена показался заманчивым, много мест он интересно подсветил своими комментариями, ходили, плыли, ехали. Все за 4 часа. Но катера-страшно заходить и дорого неоправданно

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Пешеходные»

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