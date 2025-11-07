Экскурсия в Балтийск предлагает уникальную возможность увидеть крепость Пиллау, памятники Петру I и Елизавете, а также дикие красоты Балтийской косы. Путешествие включает посещение музея «Старый Люнет» и прогулку по Северному молу. Туристы узнают о визите Петра I и истории герба города.
Программа идеально подходит для любителей истории и природы, обеспечивая незабываемые впечатления от посещения западной точки России
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть крепость Пиллау
- 🌊 Прогуляться по Балтийской косе
- 📜 Узнать историю города
- 🚢 Полюбоваться боевыми кораблями
- 🗿 Посетить памятники Петру I и Елизавете
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Северный мол
- Памятник Петру I
- Памятник императрице Елизавете Петровне
- Цитадель Пиллау
- Музей «Старый Люнет»
Описание экскурсии
- Северный мол — самая западная материковая точка России
- Памятник Петру I — визитная карточка Балтийска
- Памятник императрице Елизавете Петровне — одна из самых больших в мире конных статуй, посвящённых женщине
- Цитадель Пиллау — была заложена в 17 веке как главное оборонительное сооружение города
- Гостиница, где останавливался Иосиф Бродский, Николай Крючков, Владимир Меньшов, Юрий Шевчук и другие известные люди
- Боевые корабли на расстоянии вытянутой руки и их «стража» — семейство белых лебедей
- Балтийская коса и красота её дикой природы, Западный форт и аэродром «Нойтиф», песчаные дюны и скрытые в них военные доты
- Музей «Старый Люнет», в котором сохранена атмосфера довоенного оборонительного сооружения
Вы узнаете:
- Когда и зачем посещал город Пётр I
- Кому раньше стоял памятник на месте монумента Петру и где этот памятник находится сейчас
- Кто и зачем строил Северный и Южный молы
- Какие мероприятия проводил бургомистр Пиллау, чтобы заманивать в город туристов
- Что такое «Голова дракона» и почему на гербе города изображён серебряный осётр
И многое другое!
Организационные детали
- Мы не посещаем крепость Пиллау в ходе экскурсии — осматриваем снаружи
- Гуляем не только по асфальтированным дорожкам, но и по морскому песку. Поэтому удобная обувь обязательна
- Дополнительно оплачивается билет на паром туда-обратно — 210 ₽ за чел.
- В кафе музея можно выпить кофе или чай — вы также оплачиваете их самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Елизаветинской парковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Балтийске
Провела экскурсии для 203 туристов
Дипломированный гид. Родилась и выросла в Калининграде. Увлеклась историей Кёнигсберга в начале 90-х, когда стала появляться литература об истории края. Люблю гулять по городу пешком и готова делиться своими знаниямиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 ноя 2025
Галина, спасибо большое за потрясающую прогулку и новые знания!
Т
Татьяна
23 сен 2025
В сентябре посетили город герой Балтийск с гидом Галиной. Это было увлекательное и познавательное путешествие. Галина профессионал своего дела, узнали много интересных фактов и посетили все исторические места. Спасибо Галине за невероятные впечатления!
О
Ольга
13 сен 2025
Не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю!
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Галине за блестяще проведенную экскурсию в Балтийск!
Это была не просто поездка с перечислением фактов. Галина смогла создать
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Галине за блестяще проведенную экскурсию в Балтийск!
Это была не просто поездка с перечислением фактов. Галина смогла создать
Екатерина
4 сен 2025
Большое спасибо Галине за прекрасную экскурсию!
Было очень познавательно и интересно! Галина очень милая, с ней мы чувствовали себя комфортно!
Было очень познавательно и интересно! Галина очень милая, с ней мы чувствовали себя комфортно!
С
Светлана
25 авг 2025
Отличная экскурсия. Мы остались всем довольны. Подача материала в умеренном темпе, чёткая, ясная, интересная. Спасибо, Галина, за прекрасную организацию экскурсии.
И
Ирина
22 авг 2025
Мы были на экскурсии всей семьёй. Двое взрослых и дочь 10 лет. Каждый для себя узнал что-то новое и интересное. Когда коллеги узнали, что мы едем на экскурсию в Балтийск,
В
Вера
17 авг 2025
Очень интересная и атмосферная экскурсия! Спасибо, Галина! Рекомендую!
А
Анна
7 июл 2025
Отлично выстроенный маршрут и наполнение экскурсии. Устали, конечно, но оно того стоит, компактно и все увидели. Галина очень комфортна в общении. Очень рекомендую.
А
Анна
29 июн 2025
Галина - отличный рассказчик, приятный интеллигентный гид. Прогулка прошла не затянуто. В нашей компании были люди всех возрастов, включая семилетнего ребенка, от всех положительные эмоции.
Входит в следующие категории Балтийска
