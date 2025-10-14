читать дальше

ехать, но по факту (если ориентироваться на время), потом, когда съезжаешь на грунт (который оказывается песком), крутить педали большую часть времени очень сложно и приходится этот фэт-байк таскать за собой.



Виды супер!

Балтийская коса довольно дикая - нет никакой инфраструктуры для туристов (это нужно учитывать). Только редких "дикарей" с палатками и на авто можно встретить по дороге. Место очень клёвое.



!Организаторам я бы посоветовала всё же предупреждать желающих, что нужно довольно неплохо уметь управлять велосипедом и иметь физическую силу таскать этот велик за собой.

Нас было 4 человека: я с мужем, дочь 19 лет и сын 11 лет. Сын вообще на велике легко гоняет по пересечённой местности - он был в восторге, для дочки тоже труда не составило (она довольно спортивная). Нам с мужем было прикольно, но "физические затраты" мы ощутили.



!Ещё хотела бы обратиться к организаторам: лучше всё-таки сократить время знакомства с военно-историческими объектами (полуразрушенный аэродром, заброшенный корабль, укрытие немецких солдат) в пользу времени, которое можно провести на самом диком пляже косы! Нам, например, именно этого всё-таки не хватило!:(

Потому что в такой природной красоте хочется побыть подольше!

Но всё равно - очень понравилось!

СПАСИБО!