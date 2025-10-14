Балтийская коса — это леса, дюны и следы военной истории. На фэтбайках вы доедете до немецкого аэродрома, кладбища кораблей и старого бункера.
А еще доберётесь до самой западной точки России, сделаете атмосферные фото и устроите небольшой пикник.
Описание экскурсии
По Балтийской косеНаше велопутешествие начинается со встречи на пирсе в Балтийске за 20 минут до отправки парома. Мы выдадим вам фэтбайки, проведем краткий инструктаж, обучение и отправимся на паром. Переправа займет около 7-10 минут. Прибыв на косу, мы отправимся к старому немецкому военному аэродрому, где вы сможете сделать классные фото, а мы расскажем историю этого места. Далее прокатимся по взлётно-посадочной полосе и доедем до соснового леса, после которого нас ждут красивейшие дюны, где мы посетим немецкий бункер «Каддинг». После бункера, мы отправимся к форту «Западный» — месту, которое уже в скором времени может поглотить Балтийское море, и проедем по южному молу до самой западной точки России. В конце велопрогулки нас ждёт перекус (домашний чай с вкусными сэндвичами и шоколадным батончиком), пока мы будем ожидать паром для переправы обратно. Важная информация: Ограничений по возрасту нет. Это не экстремальный маршрут — дорога проходит по асфальту и лесным тропам. Мы путешествуем в комфортном темпе, особенная подготовка не требуется. Главное — уметь ездить на велосипеде и распределять свои силы. Форма одежды спортивная (шорты либо штаны неширокие). С собой возьмите солнцезащитные очки, воду, головной убор, небольшой рюкзак (по возможности), ветровку или толстовку, спрей от комаров.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Немецкий военный аэродром
- Кладбище кораблей
- Сосновый бор
- Немецкий бункер
- Дюны
- Западный форт
Что включено
- Услуги гида
- Велосипеды
- Ланч
- Паромная переправа
- Фото на маршруте
Что не входит в цену
- Трансфер к месту старта
Место начала и завершения?
Морской бульвар, 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Ограничений по возрасту нет. Это не экстремальный маршрут - дорога проходит по асфальту и лесным тропам. Мы путешествуем в комфортном темпе, особенная подготовка не требуется. Главное - уметь ездить на велосипеде и распределять свои силы
- Форма одежды спортивная (шорты либо штаны неширокие)
- С собой возьмите солнцезащитные очки, воду, головной убор, небольшой рюкзак (по возможности), ветровку или толстовку, спрей от комаров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
14 окт 2025
Экскурсия на Балтийскую косу оказалась самой лучшей из всех по Калининградской области. Велотур позволил нам увидеть такие места, которые не показывают на обычных экскурсиях: заброшенный аэродром, невероятно красивые песчаные дюны, бункер под землей и конечно берег Балтийского моря. Огромное спасибо Сергею за индивидуальную экскурсию, интересный рассказ, вкусный перекус и великолепные фото! Будем всем Вас рекомендовать
А
Анна
17 сен 2025
Ю
Юлия
27 авг 2025
Экскурсия понравилась!
А
Алиса
23 авг 2025
Шикарная велопрогулка! Герман вел экскурсию, все рассказывал и показывал! Очень советую!!
Ф
Франсуаз
21 авг 2025
Чудная велоэкскурсия, превзошедшая все мои ожидания!!! Герман исчерпывающе рассказал про историю немецкого аэродрома Нойтифа, провёз нас по живописным лесным тропам, протащил (буквально так) по белоснежным дюнам, показал кладбище тральщиков, бункер,
У
Ульяна
20 авг 2025
Невероятные пейзажи в совокупности с превозмоганием сложностей дали нам невероятно количество положительных эмоций. Эта экскурсия не про катание на автобусе, это про потрудиться, и в конечном итоге доехать туда, куда
Н
Наталья
18 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Балтийская коса невероятная, дикая, самобытная. Организация экскурсии на высоте, рассказали, показали красивые места. Для меня эта экскурсия оказалась одним из самых ярких впечатлений от поездки в Калининград.
А
Александр
11 авг 2025
Очень увлекательно, в первый раз на фэтбайках, виды обалденные, Герман корректен, терпелив и всегда готов поддержать и помочь. Рссказывает интересно и ненавязчиво…. По дюнам на велосипеде - немного экстремально, но в целом - незабываемо. Большой привет Герману от Татьяны!
А
Андрей
3 авг 2025
Это лучшее и самое запоминающееся приключение во время нашего путешествия по Калининградской области! Сергей - добрый и светлый человек, влюбленный в свое дело. Огромное спасибо за шикарные виды, фотографии и перекус с чаем и печеньем на песке, который был в нужное время и в нужном месте)
Г
Галина
19 июл 2025
Отличная экскурсия! Море впечатлений! Прекрасный организатор и гид! Внимательные и порядочные люди!
Было очень интересно и познавательно!
Д
Дарья
16 июл 2025
Великолепная экскурсия! Понравилась больше, чем Куршская коса. Очень интересно все рассказывают и в целом интересный маршрут без толпы туристов.
P
Ponomareva
12 июл 2025
Отлично, очень познавательно
Входит в следующие категории Балтийска
