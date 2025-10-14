Мои заказы

Велотур по Балтийской косе

Балтийская коса — это леса, дюны и следы военной истории. На фэтбайках вы доедете до немецкого аэродрома, кладбища кораблей и старого бункера.

А еще доберётесь до самой западной точки России, сделаете атмосферные фото и устроите небольшой пикник.
Описание экскурсии

По Балтийской косе

Наше велопутешествие начинается со встречи на пирсе в Балтийске за 20 минут до отправки парома. Мы выдадим вам фэтбайки, проведем краткий инструктаж, обучение и отправимся на паром. Переправа займет около 7-10 минут. Прибыв на косу, мы отправимся к старому немецкому военному аэродрому, где вы сможете сделать классные фото, а мы расскажем историю этого места. Далее прокатимся по взлётно-посадочной полосе и доедем до соснового леса, после которого нас ждут красивейшие дюны, где мы посетим немецкий бункер «Каддинг». После бункера, мы отправимся к форту «Западный» — месту, которое уже в скором времени может поглотить Балтийское море, и проедем по южному молу до самой западной точки России. В конце велопрогулки нас ждёт перекус (домашний чай с вкусными сэндвичами и шоколадным батончиком), пока мы будем ожидать паром для переправы обратно. Важная информация: Ограничений по возрасту нет. Это не экстремальный маршрут — дорога проходит по асфальту и лесным тропам. Мы путешествуем в комфортном темпе, особенная подготовка не требуется. Главное — уметь ездить на велосипеде и распределять свои силы. Форма одежды спортивная (шорты либо штаны неширокие). С собой возьмите солнцезащитные очки, воду, головной убор, небольшой рюкзак (по возможности), ветровку или толстовку, спрей от комаров.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Немецкий военный аэродром
  • Кладбище кораблей
  • Сосновый бор
  • Немецкий бункер
  • Дюны
  • Западный форт
Что включено
  • Услуги гида
  • Велосипеды
  • Ланч
  • Паромная переправа
  • Фото на маршруте
Что не входит в цену
  • Трансфер к месту старта
Место начала и завершения?
Морской бульвар, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Ограничений по возрасту нет. Это не экстремальный маршрут - дорога проходит по асфальту и лесным тропам. Мы путешествуем в комфортном темпе, особенная подготовка не требуется. Главное - уметь ездить на велосипеде и распределять свои силы
  • Форма одежды спортивная (шорты либо штаны неширокие)
  • С собой возьмите солнцезащитные очки, воду, головной убор, небольшой рюкзак (по возможности), ветровку или толстовку, спрей от комаров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

С
Светлана
14 окт 2025
Экскурсия на Балтийскую косу оказалась самой лучшей из всех по Калининградской области. Велотур позволил нам увидеть такие места, которые не показывают на обычных экскурсиях: заброшенный аэродром, невероятно красивые песчаные дюны, бункер под землей и конечно берег Балтийского моря. Огромное спасибо Сергею за индивидуальную экскурсию, интересный рассказ, вкусный перекус и великолепные фото! Будем всем Вас рекомендовать
А
Анна
17 сен 2025
Ю
Юлия
27 авг 2025
Экскурсия понравилась!
Но!
Организаторы всё же лукавят, когда в описании указали, что спец. подготовка не требуется.
Несмотря на то, что большая часть прогулки проходит по взлётной полосе бывшего аэродрома и там довольно легко
читать дальше

ехать, но по факту (если ориентироваться на время), потом, когда съезжаешь на грунт (который оказывается песком), крутить педали большую часть времени очень сложно и приходится этот фэт-байк таскать за собой.

Виды супер!
Балтийская коса довольно дикая - нет никакой инфраструктуры для туристов (это нужно учитывать). Только редких "дикарей" с палатками и на авто можно встретить по дороге. Место очень клёвое.

!Организаторам я бы посоветовала всё же предупреждать желающих, что нужно довольно неплохо уметь управлять велосипедом и иметь физическую силу таскать этот велик за собой.
Нас было 4 человека: я с мужем, дочь 19 лет и сын 11 лет. Сын вообще на велике легко гоняет по пересечённой местности - он был в восторге, для дочки тоже труда не составило (она довольно спортивная). Нам с мужем было прикольно, но "физические затраты" мы ощутили.

!Ещё хотела бы обратиться к организаторам: лучше всё-таки сократить время знакомства с военно-историческими объектами (полуразрушенный аэродром, заброшенный корабль, укрытие немецких солдат) в пользу времени, которое можно провести на самом диком пляже косы! Нам, например, именно этого всё-таки не хватило!:(
Потому что в такой природной красоте хочется побыть подольше!
Но всё равно - очень понравилось!
СПАСИБО!

А
Алиса
23 авг 2025
Шикарная велопрогулка! Герман вел экскурсию, все рассказывал и показывал! Очень советую!!
Ф
Франсуаз
21 авг 2025
Чудная велоэкскурсия, превзошедшая все мои ожидания!!! Герман исчерпывающе рассказал про историю немецкого аэродрома Нойтифа, провёз нас по живописным лесным тропам, протащил (буквально так) по белоснежным дюнам, показал кладбище тральщиков, бункер,
читать дальше

откуда будто только вчера вышли последние защитники Рейха, остатки форта и южный мол, в конце которого гордо возвышается самый западный маяк России. Также был организован пик-ник непосредственно на вершине дюны, было время и на дегустацию необычного балтийского шиповника, простирающегося вдоль безгранных песков, и на купание в водах почти первозданно пустого пляжа погранзоны. Сам гид очень приятный и образованный молодой человек, который к тому же охотно помогал моей 9 летней дочери затаскивать велосипед на песочные склоны. Велосипеды тоже не совсем необычные, это - фэтбайки, катание на которых для меня стало любопытным опытом. Поставила бы 6ю звёздочку за отличную организацию - организатор и гид прибыли вовремя, погрузка на паром произошла в комфортных условиях, никакой спешки и давки. Огромное спасибо за эмоции и знания!!!

У
Ульяна
20 авг 2025
Невероятные пейзажи в совокупности с превозмоганием сложностей дали нам невероятно количество положительных эмоций. Эта экскурсия не про катание на автобусе, это про потрудиться, и в конечном итоге доехать туда, куда
читать дальше

на машине нельзя… из-за этого и фотографии получаются на уровне. Отдельно хотелось бы отметить гида Германа. Такого профессионала и просто хорошего, доброго человека трудно найти. Сергей, организатор самой экскурсии, невероятный профессионал, отзывчивый и готовый проконсультировать в кратчайшие сроки. Если вдруг вы думаете, в какую экскурсию вам поехать, чтобы эмоции и воспоминания остались на всю жизнь - вам несомненно сюда!!!!

Н
Наталья
18 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Балтийская коса невероятная, дикая, самобытная. Организация экскурсии на высоте, рассказали, показали красивые места. Для меня эта экскурсия оказалась одним из самых ярких впечатлений от поездки в Калининград.
А
Александр
11 авг 2025
Очень увлекательно, в первый раз на фэтбайках, виды обалденные, Герман корректен, терпелив и всегда готов поддержать и помочь. Рссказывает интересно и ненавязчиво…. По дюнам на велосипеде - немного экстремально, но в целом - незабываемо. Большой привет Герману от Татьяны!
А
Андрей
3 авг 2025
Это лучшее и самое запоминающееся приключение во время нашего путешествия по Калининградской области! Сергей - добрый и светлый человек, влюбленный в свое дело. Огромное спасибо за шикарные виды, фотографии и перекус с чаем и печеньем на песке, который был в нужное время и в нужном месте)
Г
Галина
19 июл 2025
Отличная экскурсия! Море впечатлений! Прекрасный организатор и гид! Внимательные и порядочные люди!
Было очень интересно и познавательно!
Д
Дарья
16 июл 2025
Великолепная экскурсия! Понравилась больше, чем Куршская коса. Очень интересно все рассказывают и в целом интересный маршрут без толпы туристов.
P
Ponomareva
12 июл 2025
Отлично, очень познавательно

