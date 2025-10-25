Балтийская коса — это леса, дюны и следы военной истории. На фэтбайках вы доедете до немецкого аэродрома, кладбища кораблей и старого бункера. Доберётесь до самой западной точки России, сделаете атмосферные фото и устроите небольшой пикник.
Описание экскурсии
- Пирс в Балтийске: вы пройдёте краткий инструктаж и обучение, возьмёте свой фэтбайк и мы отправимся на паром (переправа занимает 7–10 мин)
- Немецкий аэродром «Нойтиф». Сделаете крутые кадры и по старой взлётно-посадочной полосе доедете до соснового леса
- Кладбище кораблей. Увидите, как заканчивается славный путь морских гигантов
- Дюны Балтийской косы, где укрылся немецкий бункер «Каддинг»
- Форт «Западный». Это место уже в скором времени может поглотить Балтийское море
- Самая западная точка России. Доберёмся до неё по южному молу
- Перекус и отдых. Угостимся домашним чаем с вкусными сэндвичами и шоколадным батончиком, пока будем ждать паром
Кому подойдёт поездка
Это не экстремальный маршрут, дорога проходит по асфальту и лесным тропам. Мы путешествуем в комфортном темпе, особенная подготовка не требуется. Главное — уметь ездить на велосипеде и распределять свои силы.
Организационные детали
- Форма одежды: спортивная (шорты или неширокие штаны)
- С собой возьмите: воду, головной убор, небольшой рюкзачок, ветровку или толстовку, репеллент
- Билеты на паром, а также перекус входят в стоимость поездки
- Эту программу можно провести для большего количества человек (до 15), уточняйте в переписке
ежедневно в 09:45 и 15:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 16 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У паромной переправы на Балтийскую косу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45 и 15:45
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Балтийске
Провёл экскурсии для 192 туристов
Привет, меня зовут Сергей. Я провожу прогулки на каяках, сапбордах и велосипедах по Калининградской области. Организую интересные путешествия на воде в Балтийске и Янтарном, сдаю в аренду каяки, байдарки, сапборды, лодки и катамараны для самостоятельных прогулок. Провожу увлекательный велотур по Балтийской косе: в программу входят перекус, снорклинг и фотографирование на протяжении всего маршрута.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елизавета
26 окт 2025
Самой яркой частью моего путешествия по местам этого края стала данная велопрогулка по Балтийской косе 🌊🚲 Она получилась индивидуальной, что особенно приятно, ведь вне зависимости от количества человек - она
О
Ольга
22 окт 2025
Благодарим Сергея за такую уникальную экскурсию! Необычный формат, познавательно и увлекательно. Подойдёт всем независимо от физической подготовки. Даже если вы садились на велосипед в школьном возрасте, всё получится! Комфортно, не трудно, практически полное отсутствие людей вокруг, только вы и природа. Особое спасибо за вкусный чай и бутерброды в живописном месте. Однозначно рекомендую!
Е
Елена
7 окт 2025
Всё было прекрасно. Очень заботливые организаторы, каждому помогли подобрать велосипед и комфортно его настроить. Экскурсовод интересно рассказывал про балтийскую косу, мы останавливалась в красивых местах, даже удалось пособирать янтарь. Очень порадовало, что нас угостили бутербродиками и чаем.
Евгений
2 окт 2025
Замечательная экскурсия! Уникальный маршрут — нигде больше подобных предложений не видели. Красивые и необычные места, потрясающая природа, нетипичный (для нас) формат — на велосипедах. Получили море эмоций (которые не слабеют даже от боли в неподготовленных мышцах:)) Огромное спасибо Сергею за велопутеществие!
Анастасия
1 окт 2025
Хотелось бы искренне поблагодарить Сергея за проведённую экскурсию.
К
Ксения
16 сен 2025
Катались на катере по Выборгу с Юсефом 14.09. Прекрасная поездка. Юсеф очень дружелюбный, интересно рассказывает. Маршрут не тривиальный, все продумано. Однозначно рекомендую
Анастасия
13 сен 2025
Все экскурсии, на которых мы были, оказались полны впечатлений и нового приятного опыта 😊
Гидам отдельное спасибо и респект за профессионализм!
Было очень интересно и красиво 👍
Ю
Юлия
10 сен 2025
Классная активная экскурсия на косе, без толп, в необычных локациях. Чётко организовано по времени, подробно всё рассказывается. В середине угостили чаем с бутербродом, было очень вкусно ❤️
Н
Никита
8 сен 2025
Все прошло отлично, лучше заранее подготовиться к довольно трудной дороге, возьмите с собой больше воды. Спасибо Герману за такую увлекательную поездку
Татьяна
28 авг 2025
Все понравилось, спасибо!
Елена
26 авг 2025
Путешествие очень интересное. Велосипеды классные. Мне 47 лет и когда мы съехали с полосы аэродрома в лес и на пески, стало очень тяжело физически. Если перед тобой кто-то тормозит, то
В
Васильев
23 авг 2025
Очень круто и не обычно, спасибо Герману и Сергею за впечатления, интересные места, маршрут, рассказы историю и помощь на всем маршруте, с нам был ребенок 9 лет и это очень
Р
Роман
22 авг 2025
Маршрут просто супер. Там всё и спорт и отдых) Герман просто супер. А когда он нам ещё и неожиданный обед устроил, это словами не передать. Всем советую, хороший и интересный отдых
Галина
20 авг 2025
Нам с мужем и детьми очень понравилось!
А
Алан
17 авг 2025
Лучшая экскурсия! Огромное количество позитивных эмоций! Спасибо ребятам за такое приключение, превзошли все самые смелые ожидания.
Мы смогли и попотеть, и послушать интересные факты, и, конечно, сделать кучу классных фото.
Еще раз спасибо!
