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открытым небом, мы поднялись на крышу ангара старого немецкого аэродрома, увидели бункеры, западный форт, прогулялись вдоль берега моря и посетили музей «Люнет». На катере с ветерком прокатились по военно-морской гавани, увидели военные корабли и много всего интересного. И конечно же интересный рассказ про сам Балтийск и его достопримечательности! Очень рекомендуем