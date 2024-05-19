1 чел.
По популярности
Индивидуальная
30 минут
В тренде
Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
Начало: Г. Балтийск, ул. Морской бульвар, д. 7
«В конце экскурсии мы можем оставить вас на Балтийской косе для дальнейшего отдыха либо отвезти обратно в Балтийск»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
39 минут
Популярное предложение
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Начало: Город Балтийск памятник Петру 1
«Уникальная возможность увидеть с воды самый западный город России, восхититься красотой Балтийской косы, впечатлиться Балтийской военно-морской базой, её мощью и силой»
Расписание: 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийская коса и Балтийск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
«Увлекательная и незабываемая поездка по чарующей Балтийской косе»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и дикая балтийская коса
Начало: Приеду за вами в любой город
«Посетить тайные немецкие бункеры, спрятанные в дюнах балтийской косы»
Расписание: Ежедневно в 9:30
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
На самый запад россии - в Балтийск
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
«- Изюминкой экскурсии станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
«Также мы посетим Балтийскую косу — удивительное, одно из самых красивых мест Калининградской области»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей19 мая 2024Отличная прогулка с опытным моряком. Интересно рассказывал о балтийске
- ВВячеслав7 мая 2024Вадим - молодец! Дети и взрослые довольны! Спасибо
- ЮЮлия19 февраля 2024Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!
- ННаталья5 ноября 2023Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.
- ННаталья5 октября 2023Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.
- ННаталия23 августа 2023Спасибо большое гиду Юлии за увлекательную и познавательную прогулку по Балтийской косе и Балтийску! Балтийская коса - это музей под
- ННаталия19 августа 2023Необычная увлекательная экскурсия! Особенно довольны дети-подростки. Семён учёл все наши пожелания. Несмотря на плохую погоду, день прошёл отлично!
- ЮЮлия8 августа 2023Классная прогулка на катере, Александр прекрасно рассказал о достопримечательностях, веселый парень, поднял настроение
- ЕЕлена26 июля 2023Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Полное погружение в историю Балтийска. Очень интересно, насыщено и совсем не скучно. Понравилось и ребенку, и подростку, и мне. Спасибо!
- ТТатьяна16 июля 2023Дикий Запад в интерпретации Семена показался заманчивым, много мест он интересно подсветил своими комментариями, ходили, плыли, ехали. Все за 4 часа. Но катера-страшно заходить и дорого неоправданно
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Балтийская коса»
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