Экскурсии на Балтийскую косу из Балтийска

Найдено 6 экскурсий в категории «Балтийская коса» в Балтийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
28 отзывов
В тренде
Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
Начало: Г. Балтийск, ул. Морской бульвар, д. 7
«В конце экскурсии мы можем оставить вас на Балтийской косе для дальнейшего отдыха либо отвезти обратно в Балтийск»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 300 за всё до 5 чел.
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
🚤 На катере
Индивидуальная
39 минут
4 отзыва
Популярное предложение
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Начало: Город Балтийск памятник Петру 1
«Уникальная возможность увидеть с воды самый западный город России, восхититься красотой Балтийской косы, впечатлиться Балтийской военно-морской базой, её мощью и силой»
Расписание: 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Балтийская коса и Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Балтийская коса и Балтийск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
«Увлекательная и незабываемая поездка по чарующей Балтийской косе»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и дикая балтийская коса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Балтийск и дикая балтийская коса
Начало: Приеду за вами в любой город
«Посетить тайные немецкие бункеры, спрятанные в дюнах балтийской косы»
Расписание: Ежедневно в 9:30
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
12 500 за всё до 4 чел.
На самый запад россии - в Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
На самый запад россии - в Балтийск
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
«- Изюминкой экскурсии станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Индивидуальная
6 часов
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
«Также мы посетим Балтийскую косу — удивительное, одно из самых красивых мест Калининградской области»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    19 мая 2024
    Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
    Отличная прогулка с опытным моряком. Интересно рассказывал о балтийске
  • В
    Вячеслав
    7 мая 2024
    Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
    Вадим - молодец! Дети и взрослые довольны! Спасибо
  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2023
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.
    читать дальше

    Очень хочется отметить экскурсовода, его подготовку и отношение к работе. С ним поездка пройдёт на "отлично" в любую погоду. При необходимости оденет вас с головы от ног - не страшны ни дождь ни ветер. Ничто не помешает получить удовольствие от путешествия 👍

  • Н
    Наталья
    5 октября 2023
    На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
    Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.
  • Н
    Наталия
    23 августа 2023
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Спасибо большое гиду Юлии за увлекательную и познавательную прогулку по Балтийской косе и Балтийску! Балтийская коса - это музей под
    читать дальше

    открытым небом, мы поднялись на крышу ангара старого немецкого аэродрома, увидели бункеры, западный форт, прогулялись вдоль берега моря и посетили музей «Люнет». На катере с ветерком прокатились по военно-морской гавани, увидели военные корабли и много всего интересного. И конечно же интересный рассказ про сам Балтийск и его достопримечательности! Очень рекомендуем

  • Н
    Наталия
    19 августа 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Необычная увлекательная экскурсия! Особенно довольны дети-подростки. Семён учёл все наши пожелания. Несмотря на плохую погоду, день прошёл отлично!
  • Ю
    Юлия
    8 августа 2023
    На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
    Классная прогулка на катере, Александр прекрасно рассказал о достопримечательностях, веселый парень, поднял настроение
  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Полное погружение в историю Балтийска. Очень интересно, насыщено и совсем не скучно. Понравилось и ребенку, и подростку, и мне. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Дикий Запад в интерпретации Семена показался заманчивым, много мест он интересно подсветил своими комментариями, ходили, плыли, ехали. Все за 4 часа. Но катера-страшно заходить и дорого неоправданно

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Балтийская коса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
  2. На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
  3. Балтийская коса и Балтийск
  4. Балтийск и дикая балтийская коса
  5. На самый запад россии - в Балтийск
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Балтийская коса
  2. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в июне 2024
Сейчас в Балтийске в категории "Балтийская коса" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Балтийске на 2024 год по теме «Балтийская коса», 53 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам